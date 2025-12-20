Cambios en dos estaciones de Transmilenio: así será la operación

Nuevos ajustes en el transporte público de la ciudad marcarán los recorridos durante las celebraciones de diciembre. - crédito Transmilenio / X

Recientemente, Transmilenio informó sobre modificaciones en la operación de dos estaciones en Bogotá, con la apertura de un nuevo vagón en Campiña y el cierre parcial de la estación Calle 45 por trabajos en el Metro de Bogotá.

El sistema, que transporta más de 4 millones de pasajeros diarios, ajustó la operación principalmente en la troncal Suba y la troncal Caracas. El objetivo consiste en mejorar la prestación del servicio y responder a obras de infraestructura en desarrollo.

Desde la madrugada del sábado, los pasajeros que utilizan la estación Campiña, ubicada en la troncal Suba, cuentan con un nuevo tercer vagón.

Transmilenio explicó que con la apertura del vagón se cambió la distribución de rutas para ampliar la oferta de servicio en ese punto. Cada uno de los tres vagones ahora opera de la siguiente manera:

Vagón 1 Sur-norte: 7, C17, C50 Norte-sur: 7, B50, H17

Vagón 2 Sur-norte: C25, C30, C73 Norte-sur: G30, J73, L25

Vagón 3 Sur-norte: C15, C19 Norte-sur: F19, H15



El sistema aconsejó a los usuarios verificar en los mapas de ruta la ubicación de los nuevos servicios para planificar el viaje y evitar contratiempos que los cambios buscan dar mayor flexibilidad en los horarios de alta afluencia y concentrar rutas en los sectores que presentan más congestión.

Por otra parte, la empresa de transporte informó sobre el cierre del Vagón 1 y el acceso sur de la estación Calle 45 – American School Way en la troncal Caracas, en el centro-occidente de la ciudad.

Estos cambios responden al avance de los trabajos asociados a la construcción del metro de Bogotá. Las restricciones modifican la movilidad de los servicios B23 y K23, que desde este sábado dejaron de realizar paradas en Calle 45.

Como alternativa, el sistema habilitó paradas provisionales en las estaciones Calle 34 y Marly, con el fin de mitigar el impacto para los usuarios. En este sentido, la empresa recomendó a los pasajeros planificar trayectos adicionales y salir con mayor anticipación, dado que los desvíos podrían alterar los tiempos habituales en este tramo.

Aunque el cierre afecta solo el vagón y el acceso sur, la estación Calle 45 permanece operativa.

Los vagones 2 y 3 siguen recibiendo las rutas:

A60

B18

C15

D20

F60

H15

H20

L18

Así como los servicios troncales 6, 8, B74 y J74

Los usuarios con recorridos por Suba y Caracas encontrarán señalizaciones especiales y personal de apoyo dispuesto a orientar, mientras permanecen los cambios anunciados.

La empresa insistió en la importancia de que los pasajeros revisen con antelación los trayectos y tomen en cuenta los nuevos puntos de parada, lo que puede requerir modificar los horarios de salida hasta que concluya la fase de adecuaciones.

Novedades en Transmilenio por Navidad

Durante la temporada navideña, Bogotá contará con rutas especiales de Transmilenio para facilitar la movilidad hacia diferentes puntos de celebración en la ciudad.

Hasta el 24 de diciembre, la Ruta Navideña Troncal M09–H09 funcionará a partir de las 6:00 p.m. y conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional. El trayecto tendrá paradas en:

Parque.

Biblioteca.

Calle 40 Sur.

San Victorino.

Las Nieves.

San Diego.

Museo Nacional.

Sumado a esta oferta, la Ruta zonal A024 “Ruta Navideña” estará disponible hasta el 23 de diciembre, uniendo:

La Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaría.

El servicio funcionará de 18:00 a 23:00, de lunes a sábado, y los domingos y festivos de 18:00 a 22:00.

La entidad implementó un plan de refuerzo operativo, pedagógico y de control en estaciones y portales con mayor tránsito durante la temporada. Este operativo priorizó puntos estratégicos como:

Avenida Jiménez.

Museo del Oro.

San Victorino.

Flores – Área Andina.

Calle 76.

Calle 100.

Los nueve portales del sistema.

Adicionalmente, se dio especial atención a los túneles del Portal 80, Ricaurte, Jiménez, Aguas – Universidades y San Diego.

Dentro de las recomendaciones para optimizar la experiencia de viaje, Transmilenio solicita a los usuarios personalizar y recargar la tarjeta TuLlave en puntos autorizados, hacer uso adecuado de las rutas de evacuación, planificar los trayectos con anticipación y recordar que no está permitido ingresar pólvora.