Angélica Lozano se defendió de señalamientos de Petro por falta de pago a contratistas: “Su gobierno roba y despilfarra”

La precandidata responsabilizó al Gobierno Petro - crédito @ClaudiaLopez/X

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, está envuelto en varios escándalos y críticas por hechos de corrupción y por problemas fiscales y económicos que están impactando a la población colombiana. Una de las situaciones que está causando alerta es la falta de pago de honorarios a contratistas.

La precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López cuestionó a la administración porque miles de contratistas no recibirán el pago de sus honorarios en diciembre de 2025 y responsabilizó directamente al Ejecutivo por la situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hoy las autoridades judiciales decidieron decretar orden de captura contra dos exministros (Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco) del Gobierno Petro por presunta corrupción. Y el mismo día, el Ministerio de Hacienda le notifica a los contratistas del Gobierno nacional, más de 63.000 personas y familias, que no les va a pagar en diciembre, que les va a pagar hasta enero (…). ¿Hay derecho a tanta miserableza, presidente?”, denunció la exmandataria local.

La senadora Angélica Lozano respondió al presidente Gustavo Petro y aseguró que los problemas económicos de su Gobierno responden a hechos de corrupción - crédito Colprensa - Presidencia

Petro se defendió y señaló al Congreso

El presidente Gustavo Petro respondió a las acusaciones y cuestionamientos de la precandidata, atribuyendo la falta de recursos al pago de proyectos heredados –frente a los cuales ha tenido algunos reparos– y a decisiones del Congreso de la República en materia económica. Hizo énfasis en el archivo de la ley de financiamiento (reforma tributaria), con la que esperaba completar un faltante en el Presupuesto General de la Nación de 2026.

“No alcanzan los recursos nacionales para contratistas, exalcaldesa, porque pagamos tu metro elevado y porque tu esposa (la senadora Angélica Lozano) saboteó la ley de financiamiento”, aseveró, indicando que el pago a contratistas se debe aplazar debido a la prioridad de abonar intereses a los dueños de la deuda pública, “que son los más adinerados del país”.

Adicionalmente, recordó las decisiones que tomó frente a hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que hoy salpica a dos de sus exministros. “Menos mal el retiro que provoqué de Olmedo (López) de la administración impidió que robara más dinero con congresistas. Impedí el robo, excepto los 26.000 millones que alcanzó a llevarse Olmedo y no los ha devuelto”, añadió.

Gustavo Petro culpó al Congreso de la falta de dinero para pagarle a los contratistas - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de Angélica Lozano al presidente

En medio de la controversia, la congresista Angélica Lozano criticó la postura del mandatario y defendió su propio proyecto legislativo. Aseguró que el problema no está en la decisión que tomaron las comisiones económicas de rechazar la ley de financiamiento, con la que el Gobierno quería recaudar $16 billones por concepto de impuestos.

“No le pagan a los contrastistas porque su gobierno roba y despilfarra. No engañe. La tributaria solo recaudaba en 2026, no este año”, explicó.

Sin embargo, es importante aclarar que las comisiones económicas rechazaron otra ley de financiamiento que presentó el Gobierno en 2024. A través de esa reforma, la administración también pretendía hacer un recaudo en materia tributaria para completar un faltante en el Presupuesto General de la Nación de 2025.

Angélica Lozano Correa respondió a señalamientos del presidente Petro - crédito @AngelicaLozanoC/X

De ahí que el primer mandatario haya decidido reducir presupuestos y hacer aplazamientos que afectaron la ejecución de programas sociales y proyectos de interés nacional. El presidente culpó en todo momento al Congreso de la República del empeoramiento de la crisis fiscal y económica del país y de la reducción de recursos.

Ante la repetición de esa historia, que ahora afecta a los contratistas del Gobierno, Lozano informó que impulsó una iniciativa que mejora las condiciones de los trabajadores. “Lea mi proyecto que el senado aprobó esta semana para dignificar a los contratistas, esos son hechos, no carreta trasnochada como la suya”, indicó.