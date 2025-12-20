Colombia

Ana del Castillo interrumpió concierto para ayudar a un niño extraviado: terminó interpretando la canción del Bienestar Familiar

La cantante vallenata auxilió a un menor de edad que se perdió entre la multitud, y protagonizó un curioso momento captado por los espectadores

La cantante detuvo su presentación mientras trataba de ubicar a los padres del pequeño, protagonizando un momento que provocó risas en plataformas digitales - crédito @carlosfaissal/TikTok

Ana del Castillo sigue inmersa en la promoción de su larga duración Con Fuerza, publicado en 2024 y que la mantiene ocupada realizando presentaciones por todo el país.

La valduparense, conocida por su caracter tan distendido como polémico dentro y fuera de los escenarios, volvió a estar en la mira de las redes sociales por una particular situación que se presentó en medio de una de sus presentaciones.

La cantante se vio obligada a detener su presentación unos minutos, pues su equipo de producción le informó que había un niño perdido entre el público. Al ser informada, la cantante tomó al menor de edad de la mano y lo llevó hasta el centro del escenario para tratar de ubicar a sus padres.

“Hay un niño perdido, Gregorio Baena. ¿Dónde está el responsable? ¿La mamá? Ah, perdida está la mamá. Qué cosa tan linda...“, manifestó del Castillo, sin recibir respuesta entre la audiencia.

Acto seguido, los músicos interpretaron algunas notas de la canción Yo quiero, composición del cantautor uruguayo Rubén Rada y utilizada en los 2000 como parte de los segmentos de televisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En dichos segmentos se muestran a los niños, niñas y adolescentes que buscan a sus familiares o estaban en espera de ser adoptados.

Rubén 'el Negro' Rada, cantante,
Rubén 'el Negro' Rada, cantante, compositor y percusionista uruguayo, fue el responsable de componer "Yo Quiero", el tema que musicalizó durante años los segmentos del Bienestar Familiar en la televisión colombiana - crédito RS Fotos

La artista, entendiendo la broma interna, se percató de la situación y de manera espontanea cantó los primeros versos del tema, provocando las risas del público ante el momento inusual que se desarrollaba. “Yo quiero que a mí me quieran, Yo quiero tener un nombre”, se escucha en el fragmento que se difundió en Instagram y TikTok.

En cuanto a los usuarios y seguidores de la cantante, reconocieron su capacidad y la de los músicos para tomarse con humor un momento tan delicado, y hasta especularon a modo de broma con la reacción de la madre que no aparecía cuando del Castillo la llamó desde el micrófono.

“Le cantaba la canción del ICBF”, “El del piano fue el que empezó con su recocha y ella la captó de una, excelente equipo de trabajo”, “Mejor hago otro, pero pena no voy a pasar”, “Ana del castillo patrimonio nacional”, fueron algunas de las respuestas destacadas del momento.

Ana del Castillo bromeó con “Thriller” de Michael Jackson

Ana del Castillo sorprendió en un concierto al cantar una canción de Michael Jackson - crédito @codiguillos/X

Durante las últimas semanas de 2025, las actuaciones de la artista vallenata alcanzaron notoriedad en plataformas digitales debido a los momentos espontáneos que viene protagonizando. Uno de los más recientes incluyó cantar por unos segundos la canción más reconocida del “rey del pop”.

Durante un momento de su presentación, la intérprete entonó un verso de Thriller, emocionando por unos segundos a los espectadores para, acto seguido, bromear debido a que no tenía el manejo suficiente del inglés para interpretarla completa. De ahí que, en su lugar, optara por cantar un tema de Diomedes Díaz.

“Cause this is thriller (...) también tengo a Michael Jackson en la canilla. Pónganme las lucecitas aquí. Vamos a cantar Diomedes Díaz porque no sé cantar en inglés. Una mididiga. ¿Ah? ¿Cómo dice?”, dijo.

La admiración de Ana del
La admiración de Ana del Castillo por Michael Jackson - crédito @anadelcastillo/Instagram

No es la primera vez que la cantante muestra su admiración por Michael Jackson. Durante la celebración de Hallloween en 2023, del Castillo optó por disfrazarse usando como referencia uno de los atuendos más recordados del cantante: un traje de corte militar en negro con accesorios dorados, maquillaje blanco para aclarar su piel tal y como la tenía Jackson en ese momento, gafas de sol y el cabello largo.

Lejos de limitarse a replicar el atuendo, incluso se atrevió a recrear el icónico “Moonwalk”, provocando elogios de sus seguidores.

