Reconocido actor colombiano habló de su experiencia en una serie nominada a los Globos de Oro 2026: “Ni siquiera me había permitido soñar”

El fenómeno de Pluribus, serie que batió récords en Apple TV y que ya suma dos nominaciones a los Globos de Oro 2026, puso en el centro de la conversación internacional a un actor colombiano: Carlos Manuel Vesga.

La producción, que marca el regreso de Vince Gilligan tras el cierre de Better Call Saul en 2022, se convirtió en la más vista en la historia de la plataforma y generó debate por los dilemas existenciales que plantea, especialmente en torno a la felicidad y la individualidad.

A medida que la serie se acerca a su desenlace, con el estreno del penúltimo episodio este viernes 19 de diciembre de 2025, el papel de Vesga cobró una relevancia inesperada. El bogotano, conocido previamente por su trabajo en Amor sincero y Secuestro del vuelo 601, interpreta a Manousos Oviedo, un colombiano que migró a Paraguay y que, junto a la escritora estadounidense Carol Sturka, es uno de los pocos inmunes a la transformación radical de la humanidad que narra la trama.

Vesga relató a El Colombiano que para construir a Manousos fue esencial comprender la experiencia migratoria y sus consecuencias emocionales: “La pérdida, el miedo, la incertidumbre y el trauma que implica. Todo eso, para mí, explicó en gran medida por qué Manousos reacciona como reacciona y asume la postura que toma frente a este fenómeno que se toma el mundo”.

La serie, compuesta por nueve episodios y protagonizada por Rhea Seehorn —que ya había trabajado con Gilligan en Better Call Saul—, se adentra en una distopía donde la humanidad debe ser salvada de la felicidad por la persona más infeliz del planeta. Vesga, seleccionado entre 686 actores que aspiraron al papel de Manousos, fue uno de los cinco finalistas y finalmente elegido como protagonista. El actor confesó que inicialmente envió sus audiciones en español e inglés sin saber que se trataba de un proyecto de tal magnitud ni que estaba vinculado con Gilligan.

El personaje de Manousos destaca por su silencio y profundidad, revelando su importancia en la historia de manera gradual. Vesga subrayó que, además del acento, la devoción de Manousos a la Virgen del Carmen —patrona nacional de Colombia— es un rasgo distintivo, visible en una estampita en el espejo de su auto. Sobre el proceso de selección, el actor enfatizó: “Fue seleccionado entre los cinco finalistas y, finalmente, elegido como uno de los protagonistas”.

Más allá de su factura técnica, Pluribus ha suscitado preguntas filosóficas entre el público y el elenco. Vesga compartió que durante el rodaje, tanto él como Seehorn reflexionaron sobre cuestiones como la posibilidad de ser sabio e inocente simultáneamente, a lo que respondió: “No, una condición anula a la otra”. También abordó el concepto de felicidad, afirmando: “Personalmente, como artista, siempre he creído que está dentro de uno”. Para el actor, la serie destaca porque “no te dice qué pensar, pero te deja pensando. Es un show maravilloso porque tiene muchas capas: uno puede quedarse en una sola o leer varias. Plantea preguntas profundas y trascendentales”.

Antes de este proyecto, Vesga consideraba inalcanzable una carrera en Hollywood. “Yo ni siquiera me había permitido soñar con llegar ahí porque era algo que simplemente no iba a pasar. En mi ecuación eso no existía: que vinieran a buscar a un colombiano en Colombia. Siempre pensé que me iba a quedar trabajando aquí; ir a probar suerte como actor en otro país era una posibilidad que descarté desde el inicio. Yo decía: ‘Bueno, tengo una carrera en Colombia’, así que me quedo acá. Si vienen a buscarme aquí, voy; si no, no. Y no era por mamón, ¿sabes?, sino porque sabía que eso no iba a pasar”, explicó al medio citado.

Actualmente, Vesga no proyecta nuevos horizontes fuera de la serie. Su atención está centrada en la segunda temporada de Pluribus y en ofrecer su mejor desempeño, dejando para después cualquier decisión sobre su futuro profesional.