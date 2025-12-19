Colombia

Mujer denunció sentirse incómoda en el parque Lleras, de Medellín, por alta demanda de prostitución: “Te miran pensando que vienes a eso”

En sus redes sociales, la afectaba relató que una mujer no puede caminar por el sector sin ser confundida con una trabajadora sexual: “Hay redes transnacionales”, dicen las autoridades

Guardar
La mujer denuncia que el ambiente del parque Lleras hace que cualquier mujer se sienta incomoda en el sector - crédito @jenifer_rua / TikTok

La visita al parque Lleras, en Medellín, se ha convertido en una experiencia incómoda para muchas personas, tal como relató una mujer en sus redes sociales.

Según su testimonio, durante un paseo por el sector junto a su hija, la presencia constante de trabajadoras sexuales llevó a que ambas fueran malinterpretadas por otros visitantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ella relató lo siguiente mientras iba caminando por el sector: “Ya tú caminas por acá muy tranquila y todo el mundo te está mirando, confundiéndote con que tú también vienes es a trabajar, mi amor. Este parche, la verdad, no lo vuelvo a repetir porque es superincómodo”.

Esta percepción refleja cómo la vida cotidiana en el lugar se ha visto alterada por el incremento de redes criminales y la actividad del turismo sexual.

La problemática ha incitado respuestas desde la administración local. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dio a conocer que en el Parque Lleras confluyen tanto bandas criminales locales como redes de trata de personas con alcance internacional.

Villa especificó que estas organizaciones suelen captar mujeres extranjeras con promesas de estabilidad económica y hospedaje.

“En el Parque Lleras hay redes transnacionales alrededor del tráfico de armas y lo que hemos visto allí es una total ilegalidad, una criminalidad que se ha venido permeando dentro de una supuesta apariencia de legalidad”, afirmó el funcionario.

Temas Relacionados

ProstituciónParque LlerasMedellínTikTokProstitución en MedellínAlcaldía de MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Amenazaban con armas, quemaban locales y cobraban millones: así cayó la red de extorsión de Los Coyotes y Los Calibradores

Operativos de la Policía y la Fiscalía permitieron desarticular dos bandas que intimidaban con armas, quemaban locales y exigían pagos millonarios a comerciantes y conductores en el sur de Bogotá

Amenazaban con armas, quemaban locales

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 19 de diciembre de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Dólar a pesos colombianos hoy 19 de diciembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar a pesos colombianos hoy

Estos son los partidos del primer semestre del 2026 en la Liga Betplay: Dimayor dio a conocer los cruces

La División Mayor del Fútbol Colombiano anunció el calendario completo y las nuevas reglas para la Liga Betplay I-2026: en la primera fecha se revive la final Junior-Tolima

Estos son los partidos del

Primera ciudad de Colombia en incorporar el transporte fluvial: así fue el proceso

En el corazón de la región Caribe se incorpora una modalidad de transporte distinta para la movilidad de sus habitantes a partir de este mes

Primera ciudad de Colombia en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: seis soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón cuestionó el luto

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota, y su hermana salió en defensa de la actriz

Karen Sevillano y Vicky Berrío confirman regreso: conducirán el ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Reconocido actor colombiano habló de su experiencia en una serie nominada a los Globos de Oro 2026: “Ni siquiera me había permitido soñar”

Deportes

Estos son los partidos del

Estos son los partidos del primer semestre del 2026 en la Liga Betplay: Dimayor dio a conocer los cruces

Junior de Barranquilla ya tendría a su primer refuerzo para la temporada 2026: el campeón de Colombia contrataría a goleador de la Liga Betplay

Benfica de José Mourinho y Richard Ríos acusa al Sporting de Lisboa de Luis Suárez por polémico penalti en la Copa de Portugal: “Escandaloso”

Santiago Arias se acerca a un equipo histórico del fútbol sudamericano: tendría más minutos para la selección Colombia

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”