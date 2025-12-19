Mujer denunció sentirse incómoda en el parque Lleras, de Medellín, por alta demanda de prostitución: “Te miran pensando que vienes a eso”

La mujer denuncia que el ambiente del parque Lleras hace que cualquier mujer se sienta incomoda en el sector - crédito @jenifer_rua / TikTok

La visita al parque Lleras, en Medellín, se ha convertido en una experiencia incómoda para muchas personas, tal como relató una mujer en sus redes sociales.

Según su testimonio, durante un paseo por el sector junto a su hija, la presencia constante de trabajadoras sexuales llevó a que ambas fueran malinterpretadas por otros visitantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ella relató lo siguiente mientras iba caminando por el sector: “Ya tú caminas por acá muy tranquila y todo el mundo te está mirando, confundiéndote con que tú también vienes es a trabajar, mi amor. Este parche, la verdad, no lo vuelvo a repetir porque es superincómodo”.

Esta percepción refleja cómo la vida cotidiana en el lugar se ha visto alterada por el incremento de redes criminales y la actividad del turismo sexual.

La problemática ha incitado respuestas desde la administración local. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dio a conocer que en el Parque Lleras confluyen tanto bandas criminales locales como redes de trata de personas con alcance internacional.

Villa especificó que estas organizaciones suelen captar mujeres extranjeras con promesas de estabilidad económica y hospedaje.

“En el Parque Lleras hay redes transnacionales alrededor del tráfico de armas y lo que hemos visto allí es una total ilegalidad, una criminalidad que se ha venido permeando dentro de una supuesta apariencia de legalidad”, afirmó el funcionario.