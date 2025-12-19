Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., destacó la buena relación con Colombia, a pesar de que “(Petro) es una persona inusual”

Demás, Rubio afirma que el ELN y las Farc operan abiertamente en el territorio venezolano - crédito Redes sociales / X

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan un momento positivo en materia de seguridad, según declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.

“Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia. Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual, pero, encima de eso, tenemos a nivel institucional muy buenas relaciones”, afirmó Rubio, que subrayó la continuidad de la cooperación con los equipos de seguridad colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Respecto al gobierno de México, Rubio destacó avances recientes en la colaboración bilateral en seguridad.

“El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”, señaló, reconociendo tanto los progresos como los desafíos pendientes en la agenda común.

En contraste, Rubio fue enfático al referirse a la situación con Venezuela.

“En el tema de Venezuela no tenemos eso. Tenemos un régimen ilegítimo que simplemente no coopera con Estados Unidos, sino que coopera abiertamente con elementos criminales, por ejemplo Por ejemplo, el ELN y las FARC operan abiertamente desde el territorio venezolano.”, advirtió Rubio.

U.S. Secretary of State Marco Rubio holds his end-of-year press conference at the State Department in Washington, D.C., U.S., December 19, 2025. REUTERS/Kevin Mohatt

El funcionario mencionó que grupos armados como el ELN y Farc operan abiertamente desde territorio venezolano, lo que representa un desafío.

Marco Rubio arremete contra Petro: “El único problema en Colombia es un lunático”

La reciente ofensiva militar de Estados Unidos en el océano Pacífico, que incluyó el ataque a una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico, ha intensificado la crisis diplomática con Colombia y ha generado un intercambio de acusaciones e insultos entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

El incidente, ocurrido el 28 de octubre del 2025, en aguas internacionales, se enmarca en una serie de acciones iniciadas por Washington desde el 2 de septiembre, bajo la justificación de combatir organizaciones que la administración estadounidense ha calificado como “terroristas” mediante orden ejecutiva.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó en la red X que “había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”.

Hegseth acompañó su declaración con un video a color donde se observa una lancha a toda velocidad antes de ser destruida completamente. La reacción del gobierno colombiano no se hizo esperar.

Estas fueron las palabras de Marco Rubio contra Petro, en una rueda de prensa - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro cuestionó la legitimidad de la operación y la falta de pruebas sobre la naturaleza de la embarcación atacada. En sus redes sociales,

Petro escribió: “El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano, dejó muertos. Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico la estrategia del gobierno de EEUU, rompe las normas del derecho internacional. Colombia respeta el derecho internacional y en mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie. Creo que el camino de la humanidad es una democracia global. La estrategia estadounidense, al menos, comienza a aceptar que la mayor parte de la cocaína no sale por el Caribe sino por el Pacífico”.

En este contexto de tensión, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a Petro con términos inusualmente duros.

Rubio afirmó: “El único problema en Colombia es un lunático, ese tipo es un lunático. Es un lunático y no está bien. Y todo el mundo lo sabe. Es muy impopular en Colombia. No sé si han visto que hoy el Congreso colombiano ha votado, creo que, por 72 votos contra 20, designar al régimen venezolano como organización narcoterrorista. Esto solo demuestra que es una pena que el pueblo colombiano tenga que lidiar con este tipo hasta mayo del año que viene”, dijo sobre Gustavo Petro, según la transcripción publicada en la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El anuncio del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth sobre el bombardeo a una embarcación terrorista en el Pacífico Oriental

Durante la misma intervención, Rubio destacó que, a pesar de las diferencias con el presidente colombiano, Washington mantiene una cooperación histórica con las fuerzas militares y policiales de Colombia.

“La buena noticia es que contamos con funcionarios en Ecuador, El Salvador, Guatemala, en estos países de la región, en Panamá y, por cierto, históricamente, con las autoridades colombianas. Creo que las autoridades colombianas, en lo que respecta al Ejército y la Policía, siguen siendo muy pro estadounidenses”, señaló el secretario de Estado.