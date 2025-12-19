Colombia

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., destacó la buena relación con Colombia, a pesar de que “(Petro) es una persona inusual”

El secretario de Estado estadounidense alertó sobre la presencia de organizaciones armadas en territorio venezolano y la falta de interlocución con Caracas, mientras resaltó el trabajo conjunto con Bogotá y los avances con el gobierno mexicano

Guardar
Demás, Rubio afirma que el ELN y las Farc operan abiertamente en el territorio venezolano - crédito Redes sociales / X

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan un momento positivo en materia de seguridad, según declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.

“Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia. Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual, pero, encima de eso, tenemos a nivel institucional muy buenas relaciones”, afirmó Rubio, que subrayó la continuidad de la cooperación con los equipos de seguridad colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Respecto al gobierno de México, Rubio destacó avances recientes en la colaboración bilateral en seguridad.

El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”, señaló, reconociendo tanto los progresos como los desafíos pendientes en la agenda común.

En contraste, Rubio fue enfático al referirse a la situación con Venezuela.

“En el tema de Venezuela no tenemos eso. Tenemos un régimen ilegítimo que simplemente no coopera con Estados Unidos, sino que coopera abiertamente con elementos criminales, por ejemplo Por ejemplo, el ELN y las FARC operan abiertamente desde el territorio venezolano.”, advirtió Rubio.

U.S. Secretary of State Marco
U.S. Secretary of State Marco Rubio holds his end-of-year press conference at the State Department in Washington, D.C., U.S., December 19, 2025. REUTERS/Kevin Mohatt

El funcionario mencionó que grupos armados como el ELN y Farc operan abiertamente desde territorio venezolano, lo que representa un desafío.

Marco Rubio arremete contra Petro: “El único problema en Colombia es un lunático”

La reciente ofensiva militar de Estados Unidos en el océano Pacífico, que incluyó el ataque a una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico, ha intensificado la crisis diplomática con Colombia y ha generado un intercambio de acusaciones e insultos entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

El incidente, ocurrido el 28 de octubre del 2025, en aguas internacionales, se enmarca en una serie de acciones iniciadas por Washington desde el 2 de septiembre, bajo la justificación de combatir organizaciones que la administración estadounidense ha calificado como “terroristas” mediante orden ejecutiva.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó en la red X que “había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”.

Hegseth acompañó su declaración con un video a color donde se observa una lancha a toda velocidad antes de ser destruida completamente. La reacción del gobierno colombiano no se hizo esperar.

Estas fueron las palabras de
Estas fueron las palabras de Marco Rubio contra Petro, en una rueda de prensa - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro cuestionó la legitimidad de la operación y la falta de pruebas sobre la naturaleza de la embarcación atacada. En sus redes sociales,

Petro escribió: “El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano, dejó muertos. Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico la estrategia del gobierno de EEUU, rompe las normas del derecho internacional. Colombia respeta el derecho internacional y en mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie. Creo que el camino de la humanidad es una democracia global. La estrategia estadounidense, al menos, comienza a aceptar que la mayor parte de la cocaína no sale por el Caribe sino por el Pacífico”.

En este contexto de tensión, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a Petro con términos inusualmente duros.

Rubio afirmó: “El único problema en Colombia es un lunático, ese tipo es un lunático. Es un lunático y no está bien. Y todo el mundo lo sabe. Es muy impopular en Colombia. No sé si han visto que hoy el Congreso colombiano ha votado, creo que, por 72 votos contra 20, designar al régimen venezolano como organización narcoterrorista. Esto solo demuestra que es una pena que el pueblo colombiano tenga que lidiar con este tipo hasta mayo del año que viene”, dijo sobre Gustavo Petro, según la transcripción publicada en la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El anuncio del secretario de
El anuncio del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth sobre el bombardeo a una embarcación terrorista en el Pacífico Oriental

Durante la misma intervención, Rubio destacó que, a pesar de las diferencias con el presidente colombiano, Washington mantiene una cooperación histórica con las fuerzas militares y policiales de Colombia.

“La buena noticia es que contamos con funcionarios en Ecuador, El Salvador, Guatemala, en estos países de la región, en Panamá y, por cierto, históricamente, con las autoridades colombianas. Creo que las autoridades colombianas, en lo que respecta al Ejército y la Policía, siguen siendo muy pro estadounidenses”, señaló el secretario de Estado.

Temas Relacionados

Relaciones Estados Unidos ColombiaSeguridad regionalMarco RubioGobierno de MéxicoVenezuelaELNFARC

Más Noticias

El Lumina Fest reinventa la Navidad en el Parque Museo El Chicó

Una experiencia integral de luces, música y comercio boutique se encuentra en el norte de Bogotá hasta el próximo domingo 21 de diciembre

El Lumina Fest reinventa la

Chontico Día, resultados del último sorteo hoy 19 de diciembre

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día, resultados del último

Presentan Acción Popular contra el Gobierno por presunta “maniobra fiscal” para subir precio de la gasolina “artificialmente”

La denuncia se hizo contra los ministerios de Minas y Hacienda, porque los colombianos pagarían $3.249 pesos extra por galón de gasolina por sobrecosto artificial realizado con una figura fiscal “oculta”

Presentan Acción Popular contra el

Doña Toche impide publicación de videos con chistes de Ibrahim Salem sobre su hija: “Protejo los derechos y la condición especial de mi hija”

La ‘influencer’ rechazó la difusión de un episodio de humor negro en el que se sintió vulnerada, luego de que Salem realizara comentarios dirigidos a su hija menor durante un show

Doña Toche impide publicación de

Miguel Ángel Borja estaría en la lista de refuerzos de Boca Juniors para 2026: “Si no se avanza con Cruz Azul”

El desenlace de la negociación depende de la decisión del club mexicano y de las condiciones contractuales que el equipo argentino le presenten al delantero colombiano

Miguel Ángel Borja estaría en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Lokillo rechaza amenazas de muerte

Lokillo rechaza amenazas de muerte que han recibido con “el Menor”, luego de encuentro de ‘freestyle’, y envió contundente mensaje

Doña Toche impide publicación de videos con chistes de Ibrahim Salem sobre su hija: “Protejo los derechos y la condición especial de mi hija”

Rumores de embarazo rodean a Manuela, pareja de Blessd, tras declaraciones de Yina Calderón: “Van a ser papás”

Westcol despidió a dan suyo que falleció en accidente del Liceo Antioqueño: le dedicó sentidas palabras en vivo

Cara Rodríguez lanzó canción con aparente indirecta a su exnovio Beéle: “Enterré los planes contigo”

Deportes

Miguel Ángel Borja estaría en

Miguel Ángel Borja estaría en la lista de refuerzos de Boca Juniors para 2026: “Si no se avanza con Cruz Azul”

Teo Gutiérrez recordó la petición que le hizo su esposa antes de regresar al Junior para quedar campeón: “Me apretó”

La advertencia de Lothar Matthäus sobre la ofensiva del Bayern y Luis Díaz: “La historia no gira solamente en dos”

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo con Sebastián Valencia: será refuerzo por tres años de cara a la Liga Betplay 2026

Leyenda del Bayern Múnich aconsejó a Luis Díaz en su paso por el Bayern Múnich: “A veces abusamos”