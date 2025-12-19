Colombia

Los drones serían la principal arma para cometer atentados terroristas por parte de los grupos criminales en Colombia: comandante del Ejército

El alto militar aseguró que los grupos guerrilleros no solo cuentan con un financiamiento elevado, sino también con asesoría internacional

Comandante del Ejército, Luis Emilio
Comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo y la implementación de drones or parte de los grupos guerrilleros - crédito redes sociales

La transformación de la violencia en Colombia ha adquirido una dimensión tecnológica inédita, marcada por el uso masivo de drones y explosivos en manos de grupos criminales.

Prueba de ello es el ataque del que fue blanco la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N. 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada en la vereda El Juncal, municipio de Aguachica, departamento de Cesar, en horas de la noche del 18 de diciembre de 2025.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, describió en diálogo con Blu Radio cómo esta nueva modalidad de guerra ha alterado por completo el escenario de seguridad.

“Es cierto que esta guerra es totalmente distinta a la que enfrentábamos hace unos años. Esto ya tiene más tecnología y la dinámica es distinta”, afirmó el general Cardozo.

El impacto de esta evolución se refleja en la magnitud de los ataques recientes. Según el comandante, “en ninguna otra época habían tenido tanta plata como la tienen hoy para poder adquirir estos elementos”, lo que ha permitido a las organizaciones criminales acceder a recursos y capacidades antes impensables.

El uniformado aseguró que los grupos armados no solo cuentan con financiamiento, sino también con asesoría internacional. “Ellos reciben definitivamente entrenamiento de personal de otros países. Hemos sabido que aquí han venido personas de otros países a entrenar a estos, digamos, operadores de dron”, explicó el general Cardozo al medio.

Entre abril y junio, se
Entre abril y junio, se han registrado 19 ataques de drones con explosivos en el Cauca, responsabilizando a disidentes de Farc y ELN - crédito redes sociales

La sofisticación de los atentados ha quedado en evidencia en hechos recientes, como el ataque a la base militar de Aguachica y el asesinato de dos policías en Cali, donde se emplearon tecnologías nunca antes vistas en el país.

Cardozo describió el modus operandi de estos ataques combinados, ejemplificándolo con uno de los ataques más recientes en el país que ocurrió en la capital del departamento de Boyacá.

“Para hacer un ataque con una volqueta bomba como la que colocaron en Tunja y como la que colocaron ahora ya sobre la base en la periferia, porque este fue un ataque combinado de drones y de lanzamiento de artefactos explosivos a través de una rampa móvil tipo volqueta. Entonces, se necesitan solo dos personas, la persona que conduce la volqueta, que la ubica, y otro que va en una moto, haciendo como mosca, colocan la volqueta, activan el temporizador, se suben a la moto y a los pocos minutos están cayendo encima de la estación de policía o la base militar toda esta cantidad de tatucos explosivos”, relató el comandante Cardozo al medio.

El reporte preliminar indica que
El reporte preliminar indica que en el hecho resultaron heridos tres uniformados - crédito Montaje Infobae (X)

El uso de drones ha alcanzado niveles alarmantes, como lo demuestra el ataque a la base del Micay.

“En la base del Micay nos atacaron ahora cincuenta y siete drones. Y cuando los equipos nuestros que tenemos allá detectaron de dónde estaban saliendo esos drones, del caserío de enfrente, al otro lado del río. Y lo hacen precisamente para que estando dentro de la población, pues nosotros no podamos atacarlos para evitar los daños colaterales”, señaló el general Cardozo.

Las regiones más afectadas por esta nueva estrategia criminal son el Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar, donde la concentración de ataques es mayor.

Cardozo concluyó que “esa es como la dinámica que enfrentamos todos los días en esas regiones complejas”, evidenciando el desafío que representa para las Fuerzas Militares la adaptación a una guerra marcada por la tecnología y la internacionalización del conflicto.

Atentado base militar Aguachica, César
Atentado base militar Aguachica, César - crédito redes sociales/X

Finalmente, concluyó que a pesar de las amenazas, la institución mantiene activos sus operativos en contra de estas estructuras y continúa buscando estrategias para contrarrestar las actividades ilícitas que ponen en riesgo a todos los oficiales que están a disposición de los colombianos.

Las autoridades identificaron a los

Luis Díaz ya palpita lo

General Luis Emilio Cardozo rechazó

Ministro de Defensa anunció plan

La Policía frustró un atentado
Conductor que presenció el ataque

La Liendra desata controversia al

Luis Díaz ya palpita lo

