Colombia

Las autoridades identificaron a los cabecillas del ELN responsables del ataque en Aguachica: Alias Wilser y Alias Fercho

José Sánchez Navarro y Alonso Contreras Ramírez han sido identificados como los cabecillas del ELN responsables del asesinato de seis soldados en Cesar

Guardar
Alias Wilser y alias Fercho,
Alias Wilser y alias Fercho, líderes de la estructura Camilo Torres, del ELN - crédito Cortesía a Infobae

José Sánchez Navarro, conocido como alias Wilser, y Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, fueron identificados como los cabecillas del frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y señalados como los principales responsables del ataque en Aguachica que resultó en la muerte de seis soldados.

Ambos líderes cuentan con una extensa trayectoria delictiva y son considerados figuras clave dentro de la estructura criminal de esta organización armada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alias Wilser, de treinta y seis años, acumula veintidós años de actividades ilícitas dentro del ELN, donde ocupa el cargo de cabecilla principal de la estructura Camilo Torres. Se le reconoce como explosivista y francotirador, habilidades que ha puesto al servicio de la organización en diversas acciones violentas.

Por su parte, alias Fercho, de cuarenta y cuatro años, suma dieciocho años de historial criminal y lidera el frente Camilo Torres.

Destaca por su experiencia en la fabricación de artefactos explosivos, incluyendo dispositivos adaptados para drones y tatucos, lo que lo convierte en un elemento estratégico para el grupo armado.

Temas Relacionados

Ejército de Liberación NacionalJosé Sánchez NavarroAlonso Contreras RamírezAtaque en AguachicaFrente Camilo TorresCrimen organizado

Más Noticias

Luis Díaz ya palpita lo que será el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia en el Mundial de 2026: “Será increíble”

El Guajiro destaca el crecimiento del equipo bajo la dirección de Néstor Lorenzo y la unión del grupo, por lo que anticipa un duelo de alto nivel ante los lusos

Luis Díaz ya palpita lo

General Luis Emilio Cardozo rechazó llamados de Nicolás Maduro y reafirma que el Ejército colombiano solo obedece la Constitución: “Ese es nuestro norte”

El comandante del Ejército negó cualquier contacto con Nicolás Maduro y afirmó que las Fuerzas Militares solo responden a la Constitución y al presidente elegido por los colombianos

General Luis Emilio Cardozo rechazó

Ministro de Defensa anunció plan integral para contener violencia en el Cauca: “No vamos a permitir que ataquen a nuestra población”

Las autoridades anuncian el traslado de efectivos y el uso de tecnología avanzada para enfrentar a estructuras criminales responsables de recientes hechos violentos en municipios

Ministro de Defensa anunció plan

La Policía frustró un atentado con explosivos en Popayán: autoridades desactivaron un detonante

Una camioneta acondicionada con carga explosiva fue abandonada cerca de la estación sur de la Policía Metropolitana, en el barrio Bolívar, pero las autoridades impidieron una tragedia

La Policía frustró un atentado

Con juegos, comida y ejercicios celebraron la navidad los animales de la hacienda Nápoles

El equipo de biólogos de la Hacienda Nápoles creó actividades para que los animales expresen comportamientos naturales para promover la salud física y emocional

Con juegos, comida y ejercicios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Valentina Ferrer sorprende al aparecer

Valentina Ferrer sorprende al aparecer junto a Emiro Navarro en transmisión navideña de Tiktok

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota, y su hermana salió en defensa de la actriz

Karen Sevillano y Vicky Berrío confirman regreso: conducirán el ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Deportes

Luis Díaz ya palpita lo

Luis Díaz ya palpita lo que será el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia en el Mundial de 2026: “Será increíble”

Teófilo Gutiérrez reveló detalles de la provocación a Sebastián Guzmán en la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima: “No ocultó nada”

Estos son los partidos del primer semestre del 2026 en la Liga Betplay: Dimayor dio a conocer los cruces

Junior de Barranquilla ya tendría a su primer refuerzo para la temporada 2026: el campeón de Colombia contrataría a goleador de la Liga Betplay

Benfica de José Mourinho y Richard Ríos acusa al Sporting de Lisboa de Luis Suárez por polémico penalti en la Copa de Portugal: “Escandaloso”