Las autoridades identificaron a los cabecillas del ELN responsables del ataque en Aguachica: Alias Wilser y Alias Fercho

Alias Wilser y alias Fercho, líderes de la estructura Camilo Torres, del ELN - crédito Cortesía a Infobae

José Sánchez Navarro, conocido como alias Wilser, y Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, fueron identificados como los cabecillas del frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y señalados como los principales responsables del ataque en Aguachica que resultó en la muerte de seis soldados.

Ambos líderes cuentan con una extensa trayectoria delictiva y son considerados figuras clave dentro de la estructura criminal de esta organización armada.

Alias Wilser, de treinta y seis años, acumula veintidós años de actividades ilícitas dentro del ELN, donde ocupa el cargo de cabecilla principal de la estructura Camilo Torres. Se le reconoce como explosivista y francotirador, habilidades que ha puesto al servicio de la organización en diversas acciones violentas.

Por su parte, alias Fercho, de cuarenta y cuatro años, suma dieciocho años de historial criminal y lidera el frente Camilo Torres.

Destaca por su experiencia en la fabricación de artefactos explosivos, incluyendo dispositivos adaptados para drones y tatucos, lo que lo convierte en un elemento estratégico para el grupo armado.