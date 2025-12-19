Colombia

Karol G fascinó a sus seguidores con su nuevo look y aseguran que luce más joven: “Le queda divino”

La publicación de una fotografía reciente por parte de la intérprete de ‘Mañana será bonito’ fue interpretada por muchos usuarios como un símbolo de transformación y cierre de ciclos, tras rumores de su ruptura con Feid

Karol G reaparece en Instagram
Karol G reaparece en Instagram con un nuevo look tras los rumores de ruptura con Feid y causa sensación entre sus seguidores - crédito Instagram

La cantante colombiana Karol G reapareció el 18 de diciembre en su cuenta oficial de Instagram, en la que mostró su nuevo look y acaparó elogios tras los rumores de su ruptura sentimental con Feid.

La artista, cuyo nombre completo es Carolina Giraldo Navarro, publicó una fotografía tipo selfie que marcó su regreso a las redes sociales, en plena ola de especulaciones sobre su vida sentimental.

La Bichota compartió por primera vez una imagen en la que se observa en detalle el renovado corte de cabello, tras haber anticipado días antes que optó por cortarse varios centímetros.

La cantante colombiana Karol G
La cantante colombiana Karol G muestra su renovado corte de cabello en una selfi que marca su regreso a las redes sociales - ccrédito karolg / Instagram

En la fotografía, la intérprete de Mañana será bonito viste un buzo tejido en dorado con blanco, resaltando la frescura de su nuevo estilo. De acuerdo con respuestas de los seguidores, la decisión de la cantante fue interpretada por muchos como un cierre de ciclo, posiblemente ligado al final de su relación con Feid. “Dios, ese corte le queda divino”, se leía entre los comentarios en la publicación.

El regreso de Karol G se da mientras circulan diversas versiones sobre el supuesto fin de su vínculo con “Ferxxo”. La imagen publicada por la artista generó otra ola de mensajes por parte de sus admiradores, que no tardaron en comentar sobre el nuevo aspecto.

“Súper hermosa”, “Está demasiado linda la reina” y “Como los buenos vinos, qué hermosa”, fueron algunas de las reacciones espontáneas de su comunidad digital. Varios seguidores resaltaron que la artista luce más joven y radiante con el cambio de look, lo que alimentó todavía más la conversación en torno a esta transformación.

Además del interés generado por el estilo personal de Karol G, la publicación llamó la atención porque se produjo justo cuando la intérprete había permanecido en silencio tras la creciente discusión pública sobre su relación amorosa.

Seguidores de Karol G destacan
Seguidores de Karol G destacan la frescura y juventud que aporta su nuevo corte de cabello en redes sociales - crédito Reuters

La fotografía de la artista paisa acumuló rápidamente miles de “me gusta” y multiplicó los comentarios positivos. “La verdadera pregunta es ¿Qué look se te ve mal a ti?”, escribió otro de los usuarios, mientras que algunos subrayaron el carisma de la artista antioqueña.

Karol G recibió homenaje de Spotify por ocho éxitos millonarios

En otro contexto, el ascenso de Karol G en la industria musical global quedó ratificado tras recibir un homenaje de Spotify por alcanzar la marca de ocho canciones con más de 1.000 millones de reproducciones en la plataforma.

Este reconocimiento, entregado en la serie especial Billions The Series, no solo la posiciona entre las artistas latinas más escuchadas del mundo, también subraya el impacto sostenido de su carrera, que recientemente fue distinguida con el Latin Grammy a la Canción del Año.

La cantante recibió las 8
La cantante recibió las 8 placas del "billón" por las canciones de su catálogo que han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma, siendo la primera latina en lograrlo - crédito @karolg @spotify/ Instagram

Durante la grabación del episodio en Nueva York, la cantante celebró la obtención de la placa conmemorativa por su tema más reciente en superar la cifra, Si antes te hubiera conocido, la cual se exhibió junto a otros siete éxitos: Tusa, Provenza, China, Mamii, TQG, Amargura y Qlona.

En la producción audiovisual, la colombiana aparece con distintos estilos de cabello, cada uno asociado a una etapa de su trayectoria y a la estética de sus canciones más populares, según la descripción de la propia plataforma.

La relación entre los colores de cabello y las distintas etapas musicales fue otro de los temas abordados por Karol G, que explicó que cada era artística estuvo marcada por un color y por una o dos canciones que superaron los mil millones de reproducciones.

Con este reconocimiento, La Bichota consolida su posición como referente del género urbano y como una de las voces colombianas de mayor proyección internacional, respaldada por cifras excepcionales y colaboraciones de alcance global.

