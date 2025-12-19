Colombia

Extorsión en Bogotá cae 23% en 2025 y estas fueron las claves detrás del resultado

Aunque las cifras muestran una tendencia a la baja, las autoridades advierten que el esfuerzo debe mantenerse para evitar reacomodos criminales

La extorsión en Bogotá registra una disminución del 23% en 2025, según cifras oficiales de seguridad ciudadana - crédito Colprensa

Las últimas cifras sobre seguridad en Bogotá dejaron un dato que marcó diferencia en medio de un delito históricamente difícil de contener. En lo que va de 2025, los casos de extorsión en la capital disminuyeron un 23% frente al mismo periodo del año pasado, según el balance consolidado por las autoridades distritales.

Detrás de esa reducción hay un trabajo coordinado que involucra a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (Sdscj), la Policía de Bogotá y el Gaula, con acciones que van desde la presencia permanente en territorio hasta golpes directos a estructuras criminales. La estrategia, aseguraron las autoridades, tuvo como eje central la denuncia oportuna y el acompañamiento institucional a las víctimas.

Las autoridades realizan recorridos preventivos y pedagógicos en localidades con alta incidencia de extorsión y violencia - crédito archivo Colprensa

Uno de los pilares de esta ofensiva es la estrategia Lucha contra el Crimen, a través de la cual el distrito elabora Reportes de Seguridad Ciudadana con información detallada sobre las redes dedicadas a la extorsión, sus zonas de influencia y las modalidades más frecuentes. Estos insumos son enviados a la Policía Judicial y a la Fiscalía General de la Nación para fortalecer investigaciones penales y priorizar acciones operativas.

Ese trabajo técnico se complementa con encuentros interinstitucionales en los que participan distintas especialidades de la Policía de Bogotá, como la Sijín, el Gaula y la Sipol. En estos espacios se intercambia información actualizada, se coordinan recorridos conjuntos y se definen planes de acción focalizados en sectores donde este delito tiene mayor impacto.

La presencia en las localidades también es clave. A través de recorridos preventivos y pedagógicos, las autoridades buscaron acercarse a comerciantes, trabajadores y residentes de zonas con alta circulación de personas o con antecedentes de victimización. La información que aportó la ciudadanía durante estas jornadas permite entender mejor cómo operan las dinámicas extorsivas, identificar puntos críticos y ajustar las respuestas institucionales con mayor precisión territorial.

En paralelo, desde la estrategia Distritos Seguros, se adelantan actividades junto al Gaula para promover las rutas de atención y reforzar la importancia de denunciar. Uno de los énfasis fue alertar sobre los riesgos de acudir a sistemas informales de crédito, como el llamado “gota a gota”, una práctica estrechamente vinculada a redes de extorsión y violencia, especialmente en sectores comerciales y barrios populares.

El trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Policía de Bogotá y el Gaula fortalece la lucha contra la extorsión - crédito Ejército Nacional

Los resultados de esta articulación no se quedaron solo en cifras. En las últimas semanas, las autoridades lograron la captura de 33 integrantes del grupo criminal Los Bautista, dedicada a extorsionar a hombres y mujeres mediante perfiles falsos en plataformas digitales. La investigación permitió identificar cómo operaban y llegar a sus principales responsables, así como incautar dispositivos electrónicos y material probatorio clave para judicializarlos.

Otro golpe relevante fue la desarticulación de Los Pepos, una estructura que, desde un centro carcelario, utilizaba falsos perfiles en redes sociales y la modalidad de falsa encomienda para exigir sumas de dinero que iban desde $200.000 hasta 5 millones de pesos. Según las autoridades, también ofrecían falsos servicios sexuales en línea y luego contactaban a las víctimas haciéndose pasar por funcionarios públicos, a quienes les decían que debían consignar altas sumas de dinero para evitar una supuesta captura. Estas prácticas afectaban principalmente a comerciantes y ciudadanos en zonas urbanas.

La denuncia oportuna y el acompañamiento institucional a las víctimas son claves en la reducción de la extorsión en Bogotá - crédito Pexels

Aunque el balance es positivo, desde el distrito insistieron en que la reducción de la extorsión no es un logro definitivo. La continuidad de las acciones en territorio, el fortalecimiento de la denuncia y la cooperación entre instituciones y ciudadanía siguen siendo determinantes para sostener la tendencia a la baja y evitar que estas redes criminales se reorganicen en la ciudad, especialmente en entornos digitales.

