Vivian Polanía: estos fueron los casos que llevaba la jueza cuando se produjeron sus escándalos

La muerte de Vivian Polanía, jueza reconocida en años recientes por sus controversias durante el desarrollo de audiencias virtuales durante la pandemia de covid-19, provocó sorpresa en las redes sociales y en la opinión pública.

Las autoridades confirmaron su deceso en la tarde del miércoles 17 de diciembre. Fue hallada sin vida junto a su bebé de tan solo dos meses de edad, que fue encontrado con vida y trasladado a una clínica local para una evaluación médica exhaustiva.

A falta de que se publique un informe oficial, fuentes cercanas a Infobae Colombia confirmaron que las autoridades ya iniciaron las investigaciones del caso, puesto que no hallaron signos de violencia en su cuerpo.

Polanía, que ejercía como Jueza Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías en Cúcuta —y previamente como abogada en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá—, se hizo conocida a nivel nacional por los escándalos que protagonizó durante algunas de las audiencias que llevó adelante como togada.

La primera vez que la conducta de la jueza quedó en entredicho fue durante una audiencia de prórroga de medida de aseguramiento a cinco personas sindicadas de lavado de activos celebrada el 31 de agosto de 2020. En esa oportunidad, el abogado defensor Marlon Díaz elevó una queja ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial denunciando la conducta de la juez, calificada por este como grosera y desobligante.

En la queja disciplinaria, el representante legal de Díaz Ortega pidió sancionar a la funcionaria por incumplir el numeral 4 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en calidad de dolo, afirmando que durante la audiencia usó expresiones como “no moleste más”, “lleva 10 minutos hablando y no ha dicho nada”.

No obstante, la Comisión concluyó el 24 de abril de 2024 que “no hubo una actitud que vulnerara los derechos del abogado”, absolviendo a Polanía de dichos cargos en primera instancia y remarcando que “no todo acto descortés debe generar reproche disciplinario ni activar la potestad punitiva del Estado”.

El segundo caso se desarrolló el 14 de abril de 2022 mientras Polanía presidía una audiencia de legalización de captura. En ella se discutía la situación jurídica de dos personas acusadas de hurto agravado y calificado a un bus de servicio público, en el que los sindicados habrían utilizado armas traumáticas y cortopunzantes.

Durante la audiencia, se produjo un enfrentamiento entre Polanía y el fiscal 22 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cúcuta, que la denunció por maltrato verbal. Según expuso el afectado, cuando ella pidió aclaraciones sobre los hechos y circunstancias presentadas, lo interrumpió de manera repetida y utilizó términos inadecuados.

Cuatro días después, el 18 de abril de 2022, se llevó a cabo una nueva audiencia para la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento contra los mismos sindicados. En esta ocasión, Polanía cuestionó la solidez de los argumentos y la claridad de la exposición del fiscal con expresiones que este calificó como “temerarias y groseras”, entre las que citó frases como: “usted anda más perdido que embolatado”, “ya me hace dar risa”, “no sé si es falta de experiencia, última oportunidad” y “Dios mío santo, qué voy a hacer con usted”.

Tras analizar los audios, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial concluyó en febrero de 2025 que la actuación de la jueza Polanía estuvo orientada a esclarecer los hechos de manera cronológica y a garantizar una adecuada fundamentación jurídica en un caso que involucraba derechos fundamentales, como la legalización de capturas y la imposición de medidas restrictivas de la libertad.

Pero, la audiencia que propulsó a Polanía al reconocimiento nacional se produjo el 16 de noviembre de 2022. Mientras se evaluaba dejar en libertad o no a Joaquín Medina Duarte, señalado de haber colado un carro bomba en unas instalaciones militares, la jueza apareció, en un descuido, ante las cámaras, acostada, semidesnuda, fumando un cigarrillo y con música de Bad Bunny de fondo.

El hecho, que alcanzó revuelo internacional, derivó en una suspensión de tres meses por cometer faltas disciplinarias relacionadas con el código de vestimenta. No obstante, en febrero de 2023 la decisión revocada al considerarse que los argumentos de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial no fueron completamente claros.

En 2024, Polanía nuevamente fue noticia durante una audiencia celebrada el 20 de abril mientras se adelantaba el juicio contra Alejandro Arias, más conocido por sus alias Pure y Cojo, que fue acusado por el asesinato de Jaime Vásquez, un veedor ciudadano y líder social en la ciudad de Cúcuta.

En un momento de la audiencia, la jueza detuvo el trámite para llamar la atención al acusado al percatarse que este hizo gestos de burla durante la imputación de cargos mientras el fiscal presentaba el material probatorio (que incluyó su presunta conexión con organizaciones criminales transnacionales y grupos delictivos como AK47 y el Tren de Aragua).

Polanía no dudó en dirigirse al acusado: “Señor sindicado, ¿usted sabe cuántas personas lo están viendo a usted riéndose ahí en las imágenes?, yo sé que a veces a uno se le puede salir una risa, pero esto es importante para usted”, señaló Polanía.

El sindicado intentó ofrecer disculpas por su comportamiento, pese a lo cual la jueza no dejó que Arias continuara con sus explicaciones y se limitó a repetir: “No señor, silencio”. Una vez superado el impasse, la diligencia continuó con normalidad.