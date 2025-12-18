Colombia

Se conoció foto de ingreso al Reino Unido de Zulma Guzmán Castro, colombiana buscada por el crimen de dos menores en Bogotá

La mujer de 50 años era buscada internacionalmente por su presunta implicación en el caso de envenenamiento que conmocionó a la capital colombiana

Zulma Guzmán, foto de su
Zulma Guzmán, foto de su ingreso a Reino Unido - crédito redes sociales

En horas de la mañana del 18 de diciembre de 2025, se conoció la primera imagen de Zulma Guzmán Castro en su estadía en Londres, lugar donde permanecía luego de que la Interpol emitiera una circular roja de en su contra por la acusación de haber envenenado a dos niñas con talio en Bogotá.

Luego de ser hallada en el río Támesis, la mujer fue puesta bajo custodia de las autoridades locales y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Zulma Guzmán Castro era buscada internacionalmente por su presunta implicación en el caso de envenenamiento que conmocionó a la capital colombiana.

Zulma Guzmán y su ingreso
Zulma Guzmán y su ingreso a Reino Unido, fotografía - crédito redes sociales

El acceso a la imagen inédita que tuvo Noticias RCN, ha proporcionado nuevas pistas sobre el recorrido internacional de Guzmán, cuya entrada en España quedó documentada en un control migratorio, según la información recabada por ese medio. Aunque hasta ahora no se había difundido dicha fotografía, esta pieza gráfica parece confirmar el paso de Correa por territorio español, lugar al que habría llegado antes de continuar su trayecto por otras naciones de Europa

Por una botella de agua: así descubrieron que Zulma Guzmán

La acción de la policía británica cobró especial relevancia cuando un elemento aparentemente trivial se transformó en la pieza clave para localizar a Zulma Guzmán Castro. Mientras la búsqueda internacional impulsada por la Interpol, a través de una circular roja, no daba frutos inmediatos, las autoridades del Reino Unido detectaron un detalle fundamental en una entrevista reciente: la marca y modelo de una botella de agua que Guzmán sostenía en primer plano posibilitó identificar con precisión su presencia en Londres.

La investigación, reportada por Focus Noticias, explica que la grabación de la mencionada entrevista —realizada cinco días antes de los eventos más actuales— ofreció a los agentes una pista inequívoca. Al observar cómo la sospechosa manipulaba la botella, los investigadores lograron desglosar información relevante que redujo significativamente la zona donde Guzmán podía estar.

Zulma Guzmán Castro, es la
Zulma Guzmán Castro, es la mujer identificada como la principal sospechosa en el caso del doble asesinato de dos niñas en Bogotá en el mes de abril de 2025, luego de que hubieran consumido unas frambuesas envenenadas con talio, que ella habría enviado a la vivienda del padre de una de ellas - crédito redes sociales

