Resguardo indígena Refugio del Sol rechazó aval de Aico a Daniel Quintero y cuestionó su legitimidad política

Daniel Quintero recibió el aval presidencial de Aico en un evento realizado en Pasto, decisión que fue rechazada por el Resguardo Indígena Refugio del Sol - crédito Partido Aico

La entrega del aval presidencial del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, desató una fuerte controversia al interior del movimiento indígena y reavivó el debate sobre la legitimidad de su aspiración presidencial de cara a las elecciones de 2026.

El Resguardo Indígena Refugio del Sol, ubicado en el corregimiento de El Encano, en el departamento de Nariño, manifestó su rechazo a la decisión y cuestionó tanto la figura del exmandatario como el procedimiento mediante el cual se otorgó el respaldo político.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un pronunciamiento público fechado el 17 de diciembre de 2025, las autoridades del resguardo señalaron que Quintero no representa los intereses, luchas ni procesos organizativos de los pueblos indígenas.

En el documento, advirtieron que la entrega del aval no habría sido el resultado de una discusión colectiva ni de mecanismos de consulta con las comunidades, sino de decisiones tomadas desde las dirigencias del movimiento, al margen de los mandatos territoriales y del Derecho Mayor, según información divulgada por Caracol Radio.

El exalcalde y precandidato Daniel Quintero será candidato a la Presidencia con el aval de las Autoridades Indígenas de Colombia - crédito @QuinteroCalle/X

El resguardo alertó que este tipo de prácticas, en las que se imponen candidaturas y alianzas partidistas sin el respaldo de las bases, afectan la autonomía indígena y debilitan los procesos organizativos construidos históricamente.

De acuerdo con el pronunciamiento, estas decisiones generan fracturas internas y alejan al movimiento de los principios que le dieron origen, al priorizar intereses políticos externos sobre las agendas propias de los pueblos indígenas.

En ese contexto, el Resguardo Refugio del Sol hizo un llamado a las comunidades indígenas a pronunciarse y a no guardar silencio frente a decisiones que, a su juicio, comprometen el rumbo político de Aico.

Asimismo, invitó a retomar la orientación del movimiento bajo el liderazgo de los mayores y las autoridades tradicionales, y anunció su intención de sumarse a una Gran Minga con el propósito de que las comunidades recuperen un papel central en la toma de decisiones políticas de la colectividad.

La polémica por el aval se produce en medio del complejo panorama jurídico que enfrenta Daniel Quintero en su aspiración presidencial.

El 14 de noviembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil negó la inscripción de su comité recolector de firmas, decisión que fue ratificada tras la resolución de un recurso de reposición y una acción de tutela que fue declarada improcedente a comienzos de diciembre.

La Registraduría rechazó recurso de reposición presentado por Daniel Quintero - crédito Redes sociales/X

Para la autoridad electoral, el exalcalde se encuentra inhabilitado para participar en el actual proceso electoral.

La inhabilidad se sustenta en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que establece que quienes hayan participado como precandidatos no pueden inscribirse como candidatos por una colectividad distinta dentro del mismo proceso electoral.

En el caso de Quintero, su retiro de la consulta del Pacto Histórico se produjo apenas una semana antes de la jornada electoral, cuando su nombre y su imagen ya aparecían en los tarjetones y recibió votos, circunstancia que, según la Registraduría, consolidó su condición de candidato y activó la restricción legal.

Ante el cierre de la vía de las firmas, Quintero optó por buscar el aval de Aico, movimiento cercano al Pacto Histórico, como una estrategia para mantenerse en el escenario político.

El respaldo fue oficializado en un evento realizado en Pasto, donde el exmandatario agradeció el apoyo recibido y aseguró que sectores tradicionales estarían intentando bloquear su aspiración presidencial.

De acuerdo con versiones periodísticas, el acercamiento entre Quintero y Aico habría contado con la intermediación del exsenador y exembajador Roy Barreras.

Según La Silla Vacía, Barreras habría facilitado los contactos que permitieron la llegada del exalcalde a esa colectividad, en una jugada política orientada a mantenerlo vigente dentro del panorama electoral, pese a las restricciones jurídicas que enfrenta.

Roy Barreras, exsenador y exembajador de Colombia, es señalado por versiones periodísticas como uno de los facilitadores del acercamiento entre Daniel Quintero y el movimiento Aico en medio de las tensiones por la candidatura presidencial de 2026 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El mismo medio señaló que esta estrategia también tendría como trasfondo un eventual reacomodo de fuerzas dentro de la izquierda, en caso de que Quintero no logre superar los obstáculos legales.

En ese escenario, la disputa presidencial podría concentrarse entre Iván Cepeda y el propio Barreras en una eventual consulta del denominado Frente Amplio.

La Silla Vacía recordó, además, que Barreras ya había otorgado el aval a Juan David Duque, uno de los principales aliados de Quintero, para integrar la lista al Senado por el movimiento La Fuerza.