Miguel Polo Polo reveló el punto de quiebre en su relación con María Fernanda Cabal: “Tenía gente que quería acabar conmigo”

El congresista señaló que la ex precandidata presidencial no tomó partido ni intervino para resolver el conflicto

Miguel Polo Polo reveló el punto de quiebre en su relación amistosa con María Fernanda Cabal - crédito Colprensa

La ruptura entre los congresistas Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal se originó, según el propio legislador, por la inclusión en su equipo legislativo de una persona recomendada por Cabal, que habría intentado perjudicarlo políticamente.

En declaraciones a La FM, Polo Polo relató que esta situación no solo deterioró su amistad con la congresista del Centro Democrático, sino que lo expuso a riesgos legales y a una posible “muerte política”.

En el desarrollo de la entrevista, Polo Polo detalló que la persona en cuestión, incorporada a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) por sugerencia de María Fernanda Cabal, fue responsable de acciones que calificó como “totalmente peligrosas”. El congresista explicó: “Cosas tan graves como por ejemplo la demanda de pérdida de investidura que me interpusieron en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, en donde me acusaban con falsedades de pedirles dinero a mis integrantes de la UTL, esa demanda implicaría muerte política para mí”.

El congresista señaló que percibió una falta de apoyo de la exprecandidata presidencial, lo que influyó su vínculo - crédito @miguelpolopolo/Instagram

Según relató Polo Polo, esta persona actuó en complicidad con la vicepresidenta Francia Márquez para llevar adelante lo que describió como un “entramado” en su contra, y subrayó: “Esto el país no lo sabe porque yo nunca lo conté”.

Al ser consultado sobre si se sintió traicionado por María Fernanda Cabal, Polo Polo evitó una respuesta directa y manifestó: “Eso se lo dejo a la percepción de la gente”. El congresista también afirmó que, tras exponerle la situación a Cabal, percibió que ella no tomó partido ni intervino para resolver el conflicto.

Polo Polo detalló que la persona en cuestión, incorporada a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) por sugerencia de María Fernanda Cabal, fue responsable de acciones que calificó como “totalmente peligrosas” - crédito X

Finalizando el diálogo, Polo Polo enfatizó que la relación de amistad con Cabal comenzó a deteriorarse desde el inicio de sus periodos legislativos, cuando surgieron las primeras señales de deslealtad. El congresista planteó una reflexión sobre la lealtad en la política: “Si yo fuera tu amigo y tenemos una amistad grande y yo tuviera en mi equipo una persona que te quiere destruir y que te quiere acabar políticamente, y tú ves que yo no le hago el ‘paro’ a esa persona, ¿tú qué pensarías de mí?, ¿pensarías que soy desleal o que soy un amigo real?, eso fue lo que sucedió con María Fernanda Cabal y que el país no sabe”.

Polo Polo confirmó que existía una persona cercana a María Fernanda Cabal que buscaba perjudicarlo, y que la falta de apoyo de la congresista ante esta situación fue determinante para el quiebre de la relación.

Polo Polo defendió su paso por el Congreso de la República

Miguel Polo Polo defendió su gestión y rechazó las acusaciones de creadores de contenido afines al petrismo, subrayando su papel de opositor. “Yo llegué y cumplí exactamente lo que prometí: hacerle frente a la izquierda y ejercer una oposición radical a este gobierno. Lo hice desde el primer día, cuando muchos de los que hoy posan de opositores estaban esperando turno o recibiendo mermelada de tu gobierno. Yo sí representé a mi electorado”, escribió el legislador en X.

Miguel Polo Polo contestó al influencer petrista - crédito @MiguelPoloP

El congresista, miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, también dirigió críticas contra el presidente Gustavo Petro Urrego, a quien acusó de incumplir sus promesas electorales. Entre los señalamientos, Polo Polo afirmó: “Quien sí traicionó a sus votantes fue Petro: dejó a los jóvenes sin educación, no condonó sus deudas, no acabó con el ELN en tres meses como prometió, le encareció la comida y la gasolina a los más pobres, aumentó la burocracia y el derroche, y llevó la corrupción a cifras históricas”.

El legislador concluyó su mensaje acusando a algunos influencers de beneficiarse económicamente del actual gobierno mediante contratos estatales: “A los únicos a los que sí les cumplió fue a ustedes, los influencers, que terminaron forrados en billete gracias a contratos en entidades del Estado. ¡SABANDIJA!”.

