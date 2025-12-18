Los emotivos homenajes a ‘Cocacolo’, el conductor del bus de Precoltur que transportaba a los 16 estudiantes en Remedios, Antioquia

Al conductor lo señalaron por los problemas con la batería y el aire acondicionado que se han conocido a través de varios testimonios entregados a medios de comunicación por los menores que se salvaron, y en conversaciones que dejaron algunas víctimas por celular - crédito redes sociales Facebook

Los homenajes a los 16 estudiantes y el conductor del bus fallecidos que llevaba a los más de 20 heridos que dejó el accidente de un bus la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025, ha dejado una polémica por algunas versiones que han puesto en el ojo del huracán a Jonathan Alexander Taborda Lopera, el hombre que iba al volante.

Taborda era conocido en el gremio de transportadores y sus conocidos como Cocacolo, y luego de que fue señalado por algunos usuarios, según versiones preliminares que se conocieron en redes sociales a lo largo de los días posteriores a la tragedia, que se reportó a las 5:40 a. m.

El bus, adscrito a la empresa Precoltur (Precolombina de Turismo), que trabaja junto con la agencia de viajes AG COLTUTRAVEL, responsable de ofrecer el plan turístico, cayó a un abismo de 80 metros en el sector El Chispero, en la carretera entre los municipios de Remedios y Zaragoza.

“En Precoltur lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro conductor y compañero Jonathan Alexander Taborda Lopera. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”, señaló el comunicado emitido el lunes 15 de diciembre por la empresa de transportes a través de sus redes sociales.

Además, por medio de videos en redes sociales, se conocieron detalles de la despedida que le ofrecieron vecinos, amigos y familiares en Bello a “Cocacolo”, resaltando el valor de su memoria.

“Todo el mundo habló de los estudiantes. Y nadie habló del conductor. ¡Vea que no está solo, parcero!”, expresó el hombre que grabó con su celular la despedida, en la que se usaron voladores, extintores y música a alto volumen.

Varias mujeres gritaban “¡Cocacolo, Cocacolo!”.

