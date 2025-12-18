La Corte Suprema condena a César Lugo Morales, exgobernador del Amazonas, a casi 16 años de prisión por corrupción

Cesar Antonio Lugo Morales, exgobernador del Amazonas, fue condenado a 15 años y 9 meses de cárcel - crédito Gobernación Amazonas/Facebook

La Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años y 9 meses de prisión al exgobernador del Amazonas César Lugo Morales por delitos relacionados con corrupción en la contratación pública.

El tribunal dispuso la captura inmediata de Lugo Morales, que deberá ser recluido en un centro carcelario y recibir atención médica debido a sus problemas de salud, comunicó el medio W Radio.

La decisión judicial se fundamentó en la gravedad de los hechos, ya que durante su mandato, Lugo Morales favoreció de manera indebida a contratistas en varios contratos estatales.

Según la determinación de la Corte Suprema de Justicia conocida por el medio radial, el exgobernador proporcionó información privilegiada a proponentes interesados y comprometió a funcionarios de la gobernación en sus actividades ilícitas.

El fallo detalló que Lugo Morales buscó beneficiar a su amigo Wiston Hernández, facilitándole acceso clandestino a datos sobre los procesos de selección y permitiendo que este elaborara documentos oficiales en nombre de la administración departamental para influir en la elección de contratistas.

“Lugo Morales tuvo la intención de favorecer indebidamente a su amigo Wiston Hernández, permitiéndole acceder de manera clandestina a información sobre los procesos de selección que adelantaba la gobernación y hasta admitió que éste elaborara algunos de los documentos en nombre de la administración departamental para escoger al contratista”, determinó la Corte Suprema.

La Sala de Primera Instancia negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, ordenando el cumplimiento efectivo de la condena en prisión. La decisión contó con el salvamento de voto del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien se opuso al encarcelamiento de Lugo Morales por motivos de salud.