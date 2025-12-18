Colombia

Gustavo Petro confirmó la extradición de Pipe Tuluá, cabecilla de La Inmaculada: “Que la juventud vallecaucana salga de las bandas”

El traslado de Andrés Felipe Marín Silva, cabecilla de la estructura ilegal, se produce en medio de los esfuerzos oficiales por promover el desarme y la salida voluntaria de jóvenes de grupos armados

La medida afecta a un
La medida afecta a un presunto dirigente de La Inmaculada, organización con la que se exploran acuerdos de paz, y responde a la estrategia estatal para frenar la criminalidad en el suroccidente del país - crédito red social X y Presidencia

Días atrás, el presidente Gustavo Petro autorizó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá.

Marín Silva es identificado como líder de la organización delincuencial La Inmaculada, grupo con el que el Gobierno nacional busca establecer diálogos de paz orientados a poner fin a la violencia ejercida por esa estructura ilegal.

En ese contexto, el primer mandatario del país escribió en su cuenta de X en la mañana del 18 de diciembre “que la juventud vallecaucana salga voluntariamente de las bandas”, al confirmar la extradición de Pipe Tuluá, cabecilla de La Inmaculada.

Petro se refirió a la extradición en un extenso mensaje en el que habló a la situación de orden público en el Cauca y al poder del narcotráfico en el Valle del Cauca.

En uno de los apartados de su amplio mensaje en el que bordó directamente la situación en el Valle del Cauca. Allí subrayó que su apuesta por el diálogo y la paz no es la que ha fracasado en la región, sino que, desde su perspectiva, lo que realmente fracasa es la continuidad de la violencia y la guerra.

Gustavo Petro habló de la
Gustavo Petro habló de la violencia en el Cauca y el Valle del Cauca - crédito @petrogustavo

Con este matiz, Petro reafirma su convicción en la política de paz total, incluso frente a los retos planteados por la extradición del cabecilla conocido como Pipe Tuluá.

“En Valle del Cauca no fracasa la Paz, la Paz nunca fracasa, fracasa es la guerra y la violencia.He extraditado a Pipe Tulúa, jefe de banda. Y buscamos que la juventud vallecaucana salga voluntariamente de las bandas. Sabemos que en Tulúa hay una gran centro con se apoya en software de la DIAN que ayuda al contrabando. El contrabando es el lavado de dólares de la Cocaína”, escribió por medio de un mensaje en su cuenta de X el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Petro también se refirió a la presunta inacción de las autoridades frente a ciertos actores clave en el negocio ilegal del contrabando. Señaló expresamente el caso de un individuo conocido como alias Pitufo, quien, a pesar de sus esfuerzos previos por lograr su captura, nunca fue imputado por la Fiscalía, según las palabras del mandatario.

Petro reafirma su convicción en
Petro reafirma su convicción en la política de paz total, incluso frente a los retos planteados por la extradición del cabecilla conocido como Pipe Tuluá - crédito @petrogustavo

“Por años el señor alias Pitufo, que la fiscalía extrañamente no imputó, y perdí mi esfuerzo por capturarlo, maneja con influencias policiales y políticas el contrabando. Si el poder político sigue atado al contrabando, pues sigue atado al negocio de la cocaína. La fiscalía que tenía todas las pruebas con el fiscal Andrés Marín, debe retomarlas y actuar”, comentó el jefe de Estado en su mensaje en su publicación.

Y añadió que: “Los mayores causantes de muertes en Cali/Palmira/Jamundí, son las bandas delictivas y la ausencia en la ciudad de Cali de fuertes medidas redistributivas tal como lo enseñó el estudio estadístivo del DANE sobre pobreza extrema”.

En cuanto a alias Pipe Tuluá, mencionado por Petro, pesa sobre él una acusación formal en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, bajo el proceso identificado como 4:24-CR-195 SDJ/BD, emitida el 11 de septiembre de 2024.

En ese expediente, se le atribuyen cargos relacionados con concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína, además de concierto para traficar y distribuir cocaína actuando con conocimiento y motivos para creer que la sustancia sería importada ilícitamente a Estados Unidos, así como la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína bajo la premisa de que serían llevados ilegalmente a ese país.

Alias Pipe Tuluá será extraditado
Alias Pipe Tuluá será extraditado a Estados Unidos - crédito Redes sociales/X

En el documento de le extradición firmado por el presidente Petro días atrás también se ordena no diferir la entrega de alias Pipe Tuluá por cuenta de otros procesos penales o condenas que pesen en su contra. Asimismo, insta a Estados Unidos a autorizar el regreso del señalado criminal a Colombia cuando haya cumplido su eventual condena.

“Ordenar la entrega del ciudadano colombiano Andrés Felipe Marin Silva al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, se lee en el texto.

Se conoció foto de ingreso

Daniel Palacios confirmó su participación

'La casa de los famosos

Supermercados en Colombia confirman horarios

La mamá y el hermano
La violencia se reorganiza en

J Balvin y Silvestre Dangond

Figura de Santa Fe estaría

