Este es el pico y placa ambiental en la vía Manizales - Murillo para conocer el Parque Nacional Natural Los Nevados

El Parque Nacional Natural Los Nevados implementa pico y placa ambiental en la vía Manizales – Murillo para proteger el ecosistema de páramo - crédito @ARQUIDIOCESISDEMANIZALES/YouTube

El Parque Nacional Natural Los Nevados implmentó desde 2024 una medida de pico y placa ambiental en la vía Manizales – Murillo por disposición del Tribunal Superior de Ibagué, y que se mantendrá en vigor los tres primeros meses del 2026.

Esta decisión obedece a la necesidad de disminuir la congestión vehicular, proteger el ecosistema de páramo y asegurar la conservación del Área Protegida, declarada sujeto especial de derechos por la Corte Suprema de Justicia desde 2020. El pico y placa tendrá vigencia durante los fines de semana y festivos al menos hasta nuevo aviso, afectando el tránsito hacia sectores turísticos clave como Brisas Kumanday y el acceso autorizado al Volcán Nevado del Ruiz. No rige restricción entre semana.

La restricción aplica a vehículos particulares que circulan desde el sector La Esperanza, ya sea para ingresar al parque o para desplazarse por el corredor vial mencionado. Cada fecha de fin de semana y festivo establece para qué dígito final de la placa está permitido el tránsito.

La restricción vehicular rige durante fines de semana y festivos, afectando el acceso a sectores turísticos como Brisas Kumanday y el Volcán Nevado del Ruiz - crédito @kristianblasquez/YouTube

“Se invita a los visitantes y actores del territorio a planificar su desplazamiento con anticipación, en cumplimiento de esta medida de conservación ambiental”, informaron las entidades encargadas del parque, recordando que los visitantes deben consultar el cronograma correspondiente para evitar contratiempos durante su visita.

El objetivo de esta disposición, ordenada mediante el Auto AC 043 del 24 de octubre de 2024 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, es responder de forma urgente a la alta afluencia de vehículos en el sector, principalmente durante los fines de semana y los puentes festivos.

La medida busca mitigar los impactos ambientales que genera la presión vehicular sobre los delicados ecosistemas de superáramo y preservar los valores naturales de la zona. El Tribunal mantiene la vigencia de la restricción hasta que emita un nuevo pronunciamiento.

Así se regirá el pico y placa:

Enero 2026: 3 y 4 / 10 y 11 / 17 y 18 / 24 y 25 / 31 de enero y 1 de febrero: Ingresan placas pares (0, 2, 4, 6, 8). 5 y 6 / 12 y 13 / 19 y 20 / 26 y 27 de enero: Ingresan placas impares (1, 3, 5, 7, 9).

Febrero 2026: 2, 9, 16 y 23 de febrero: pares. 3 y 4 / 10 y 11 / 17 y 18 / 24 y 25 de febrero: impares.

Marzo 2026: 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo: pares. 28 y 29 / 7 y 8 / 14 y 15 / 21 y 22 / 28 y 29 de marzo: impares.



El pico y placa solo aplica a vehículos particulares desde el sector La Esperanza, con rotación según el último dígito de la placa - crédito Parque Nacional Naturales de Colombia

Entre las excepciones a la medida decretadas por las autoridades se encuentran:

Vehículos de ambulancia

Transporte de alimentos (que no sean de carga pesada)

Vehículos oficiales de entidades gubernamentales nacionales, departamentales o municipales

También los vehículos tipo jeep o similares destinados al transporte turístico colectivo desde las cabeceras municipales de Murillo o Manizales hasta los sitios de acceso del Parque.

Todos los demás vehículos particulares deben acatar la rotación por dígito final de la placa los fines de semana y festivos, sin excepción.

El pico y placa solamente se aplica en el sector de la vía Manizales – Murillo, desde La Esperanza, lo que implica que solo afecta el acceso al Parque Nacional Natural Los Nevados por esa ruta. Quienes accedan por otros sectores del Parque no se ven objeto de esta restricción vehicular.

Parques Nacionales Naturales de Colombia aclaró que, si bien la medida no es una prohibición de ingresar al Parque, no se permitirá el ingreso por el Área Protegida a vehículos que no cumplan con los turnos del pico y placa ambiental, en cumplimiento de la instrucción judicial.

El ingreso al Parque Nacional Los Nevados exige cumplir condiciones de salud, edad y portar seguro de accidentes avalado por Parques Nacionales - crédito Parque Nacional Los Nevados

Recomendaciones para asistir al Parque de los Nevados

Los visitantes que acceden al parque por el corredor Brisas Kumanday pueden realizar recorridos desde el Centro de Inducción de Brisas hasta sitios de interés como Arenales o el Valle de las Tumbas, donde pueden admirar paisajes de superpáramo y “valles lunares”. La única entrada autorizada para el Volcán Nevado del Ruiz es la vía Brisas-Valle de las Tumbas, incluida en el área regulada por el pico y placa.

El ingreso al PNN Los Nevados está sujeto a una serie de condiciones y recomendaciones para los visitantes. No podrán acceder mujeres embarazadas ni personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas o hematológicas de base, ni con cirugías recientes relacionadas con fisiopatología de montaña, así como personas con diagnósticos psiquiátricos determinados.

El rango de edad permitido para recorridos por travesía es de 15 a 70 años cumplidos, y menores de edad deben presentar autorización expresa de padres o tutores. En cuanto a las condiciones logísticas, los visitantes deberán contar con guía o intérprete registrado en Repse, equipos y vestimenta adecuadas para alta montaña, y seguro de accidentes avalado por Parques Nacionales.

Los servicios turísticos —guianza, transporte, alimentación, alojamiento— deben ser gestionados directamente por el visitante y no se encuentran incluidos en la tarifa de ingreso. Además, se exigirá la charla de inducción y el registro al ingreso, verificando la documentación y cumplimiento de la capacidad de carga de los senderos.

Los visitantes deben contratar servicios turísticos y asistir a la charla de inducción obligatoria antes de ingresar al área protegida - crédito Parque Nacional de los Nevados

Parques Nacionales Naturales recomendó seguir indicaciones del guía, informar sobre cualquier condición de salud durante el recorrido y cumplir estrictamente las normas del área protegida: no portar armas, plásticos de un solo uso ni sustancias prohibidas. El ingreso queda condicionado a la cantidad máxima de personas permitidas por el sendero, y los grupos deben permanecer unidos durante todo el trayecto.

Al concluir la visita, se debe retirar toda la basura generada y respetar las instrucciones sobre conservación, evitando el contacto o alimentación de fauna silvestre. Finalmente, el equipo de Parques Nacionales aclaró que no se hacen responsables por objetos extraviados ni por daños personales derivados del incumplimiento de las recomendaciones.