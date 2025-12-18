Cajas de compensación ampliarán su oferta con servicios para animales de compañía en el Sistema de Subsidio Familiar

Mascotas de compañía en Colombia - crédito Pexels

Las cajas de compensación familiar del país avanzarán en la incorporación de servicios dirigidos a los animales de compañía de sus afiliados, como resultado de una iniciativa promovida desde el Congreso y articulada con el Gobierno nacional.

La medida se enmarca en la Alianza por el Bienestar Animal en el Sistema de Subsidio Familiar, suscrita por el Ministerio del Trabajo y estas entidades, con el objetivo de integrar el bienestar animal a la oferta social existente.

De acuerdo con la información conocida, la propuesta fue presentada por la senadora Andrea Padilla ante el Ministerio del Trabajo, con el fin de invitar a las cajas de compensación a diseñar y ofrecer programas orientados a los seres sintientes.

Crédito: Freepik

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A partir de esta gestión, se consolidó una estrategia conjunta que reconoce el vínculo entre las familias afiliadas y sus animales de compañía como un aspecto relevante de la dinámica social actual.

La alianza plantea que el bienestar animal sea entendido como un componente de la vida familiar, comunitaria y social en Colombia, lo que abre la puerta a que las cajas incluyan dentro de su portafolio servicios relacionados con el cuidado, la protección y la tenencia responsable de mascotas. Esta ampliación de la oferta se integraría al Sistema de Subsidio Familiar, que tradicionalmente ha estado enfocado en áreas como recreación, educación, salud y vivienda.

Según lo expuesto por la senadora Padilla, la iniciativa responde a cambios evidentes en la composición de los hogares. “Las familias colombianas están cambiando. Cada vez más animales de compañía hacen parte de ellas (seis de cada 10 hogares en el país y cuatro de cada 10 hogares en Bogotá conviven con al menos un gato o un perro), lo que anima a repensar los servicios de las cajas de compensación familiar”, señaló. Estas cifras, 6 de cada 10 hogares a nivel nacional y 4 de cada 10 en Bogotá, fueron citadas como un insumo clave para sustentar la propuesta.

Mascota de compañía en Colombia - crédito Integración Social

Desde el Ministerio del Trabajo se explicó que la alianza tiene como propósito promover la empatía, la tenencia responsable y el bienestar integral no solo de los trabajadores afiliados, sino también de sus animales de compañía. El ministro Antonio Sanguino indicó que esta visión amplía el alcance social del sistema, al reconocer prácticas y realidades que ya hacen parte de la cotidianidad de millones de personas en el país.

Las cajas de compensación, por su parte, manifestaron su disposición a explorar nuevos programas y servicios que respondan a esta directriz. Aunque no se han detallado aún los tipos de servicios específicos que se ofrecerán, la alianza sienta las bases para el desarrollo de iniciativas que podrían abarcar orientación, actividades de bienestar, campañas educativas y otros apoyos relacionados con las mascotas de los afiliados.

La Alianza por el Bienestar Animal también se conecta con discusiones más amplias sobre la protección animal en Colombia y el reconocimiento de los animales como seres sintientes dentro del marco normativo y de política pública. En ese contexto, la participación de las cajas de compensación se plantea como un complemento a las acciones institucionales existentes, desde una perspectiva social y preventiva.

De acuerdo con lo divulgado, la firma de la alianza contó con la participación del Ministerio del Trabajo, la senadora promotora de la iniciativa y representantes de las cajas de compensación familiar. Este acuerdo busca establecer lineamientos generales para que cada entidad, en el marco de su autonomía y capacidades, pueda adaptar su oferta a las nuevas orientaciones.

Mascotas de compañía en Colombia - VisualesIA ScribNews

La iniciativa también se da en un escenario en el que los gastos asociados al cuidado de mascotas han ganado espacio en los presupuestos de los hogares colombianos, lo que refuerza el interés de integrar estos servicios a estructuras ya consolidadas del sistema de protección social. En ese sentido, la articulación con las cajas de compensación podría facilitar el acceso a programas organizados y con enfoque colectivo.

La información sobre esta alianza fue divulgada por Semana, medio que dio a conocer los detalles del acuerdo y las declaraciones de los actores involucrados. La expectativa ahora se centra en la forma en que estas directrices se traduzcan en programas concretos dentro de las cajas de compensación, así como en los tiempos y alcances de su implementación en las diferentes regiones del país.