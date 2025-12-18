Así será el tarjetón para las elecciones a la Cámara de Representantes: se definió el orden de partidos

El documento oficial establece la disposición de agrupaciones políticas y las opciones de sufragio en las circunscripciones de Bogotá, internacional, afrodescendientes e indígenas, incluyendo la alternativa de voto en blanco para los electores - crédito Colprensa

La tarjeta electoral para la Cámara de Representantes en Colombia ya tiene definido el orden oficial de partidos, movimientos y listas para las circunscripciones de Bogotá D.C., Internacional, comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas.

Este esquema determina la posición de cada agrupación y la modalidad de voto, preferente o no preferente, que se aplicará en cada caso.

En todas las tarjetas se incluye la opción de voto en blanco, lo que permite a los electores manifestar su preferencia o desacuerdo de manera explícita.

La estructura de las tarjetas varía según la circunscripción y el tipo de lista. En las listas preferentes, los votantes pueden elegir directamente a un candidato marcando su número, mientras que en las listas no preferentes el voto se dirige únicamente a la lista, sin opción de seleccionar un candidato específico.

Las agrupaciones políticas y movimientos aparecen organizados según la modalidad de voto preferente o no preferente, permitiendo a los ciudadanos elegir entre candidatos individuales o listas completas en cada región - crédito Registraduría

Esta distinción ofrece diferentes mecanismos de representación y participación, adaptados a las características de cada circunscripción.

Orden en la tarjeta electoral de la Cámara de Representantes para Bogotá D.C.

En la circunscripción de Bogotá D.C., el orden de aparición de los partidos y movimientos es el siguiente:

Ciudadanos Renovemos (preferente) Partido Liberal Colombiano (preferente) CR-La U-Oxígeno-CJL-La Liga-ASI (preferente) Movimiento Salvación Nacional (preferente) Mira + Dignidad y Compromiso (preferente) Motociclistas y Conductores Unidos por la Causa (no preferente) Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia “AICO” (preferente) Partido Alianza Verde (preferente) Partido Conservador Colombiano (preferente) Pacto Histórico Bogotá (no preferente) ABC Alianza Bogotá Convergente (preferente) Con Toda por Bogotá (no preferente) Partido Centro Democrático (preferente) Nuestra Fuerza (preferente) Partido Nuevo Liberalismo (preferente)

La tarjeta concluye con la opción de voto en blanco. En esta circunscripción, la mayoría de las listas son preferentes, lo que permite a los electores marcar el número del candidato de su elección.

Circunscripción Internacional: partidos, modalidades y números de candidatos

Para la Circunscripción Internacional, la tarjeta electoral presenta una amplia variedad de partidos y movimientos, predominando las listas preferentes.

La nueva disposición de agrupaciones políticas redefine la forma de votar en cada circunscripción. Las modalidades de selección y la presencia del voto en blanco abren escenarios inesperados para los electores - crédito Registraduría

Partido Demócrata Colombiano (preferente) Partido Alianza Social Independiente “ASI” (preferente) Partido de la Unión por la Gente - Partido de la U (preferente) Partido Conservador Colombiano (preferente) Partido Nuevo Liberalismo (preferente) Partido Verde Oxígeno (preferente) Frente Amplio Colombia en el Exterior (preferente) Partido Liberal Colombiano (no preferente) Partido Ecologista Colombiano (no preferente) ALMA (preferente) Movimiento Salvación Nacional (preferente) Partido Cambio Radical (preferente) Pacto Histórico Internacional (preferente) MIRA + Dignidad y Compromiso (preferente) Coalición Fuerza Ciudadana (no preferente) Alianza Verde y En Marcha (preferente) Partido Centro Democrático (no preferente)

El voto en blanco cierra la lista. En las listas preferentes, los candidatos se identifican con los números 401, 402 y 403, lo que facilita la selección individual por parte del votante.

Comunidades afrodescendientes: identificación por letras y modalidades

En la circunscripción de comunidades afrodescendientes, la tarjeta electoral asigna una letra o combinación de letras a cada lista u organización.

La nueva disposición de agrupaciones políticas redefine la forma de votar en cada circunscripción. Las modalidades de selección y la presencia del voto en blanco abren escenarios inesperados para los electores - crédito Registraduría

Consejo Comunitario de Quinamayo (B) Consejo Comunitario de Comunidades Negras Cuenca Río Ovejas (C) C.C. de la Comunidad Negra de la Vereda El Esfuerzo (K) Consejo Comunitario Manuel Zapata Olivella de San Antero (O) Partido Ecologista Colombiano (S) Asoconeg (U) Consejo Comunitario Kusutoma - Gende Cokumalu (V) Consejo Comunitario de Pizarro “Conopi” (W) Consejo Comunitario Afroétnico de Risaralda (Z) Fundación Semillas para una Vida Digna “Fusemvid” (AB) Consejo Comunitario Veredas Unidas por un Bien Común (AC) “Afroslibres” (AD) Asociación Étnica Mundo Diverso Intercultural (AG) Asteca (AI) Comunidad Afrocolombiana de la Sierra Nevada (AK) Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Limones (AP) Asociación Afrodescendiente Pacífico por la Paz (AQ) Consejo Comunitario Afrozabaletas (AR)

El resto de las listas son no preferentes, lo que implica que el voto se emite solo por la lista. La posición “AT” corresponde al voto en blanco. En las listas preferentes, los candidatos se identifican con los números 301, 302, 303, entre otros.

Comunidades indígenas: listas y modalidades específicas

En la circunscripción especial de comunidades indígenas, la tarjeta electoral presenta el siguiente orden:

Asociación Nacional Indígena de Colombia “Anic” (no preferente) Triétnico Gobernativo (Trigo) (no preferente) Partido Indígena Zenú (PIZ) (no preferente) Fuerza Ancestral (no preferente) Acmizsam (preferente, con candidatos 204 y 205) Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (no preferente) Cabildo Indígena TEVIS (preferente, con candidatos 204, 205 y 206) Movimiento Alternativo Indígena y Social “Mais” (preferente, con candidatos 204, 205 y 206) Partido Indígena Colombiano (P.I.C) (no preferente) Asociación de Cabildos Indígenas Zenú Orico (modalidad no especificada) Voto en blanco

El organismo encargado de regular los procesos electorales subraya la diversidad de formatos y modalidades de votación, adaptados a las particularidades de cada región y grupo poblacional en el país - crédito Registraduría

En las listas preferentes, los votantes pueden marcar el número del candidato de su preferencia.

En todas las tarjetas electorales, la opción de voto en blanco está disponible, permitiendo a los ciudadanos expresar su desacuerdo con las alternativas presentadas. El orden de aparición de partidos, movimientos y listas podría modificarse si así lo determina el Consejo Nacional Electoral, lo que introduce flexibilidad en la organización final de las tarjetas.