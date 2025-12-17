Renta Joven inició los pagos de diciembre: estas serán las personas que recibirán los últimos $400.000 del año

El programa otorga apoyos económicos superiores a 400.000 pesos, definidos por la Resolución 00137 de 2024 y ajustados según tipo de formación y requisitos -crédito Prosperidad Social

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció en la mañana del miércoles 17 de diciembre, el inicio de las transferencias de los pagos del programa nacional Renta Joven, que beneficiará a más de 159.880 personas.

De acuerdo con el director, para la última transferencia del año, la entidad ha destinado 82.300 millones de pesos. En este ciclo, el programa refuerza su misión de apoyar a jóvenes estudiantes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad con el objetivo de favorecer su permanencia y graduación en la educación superior, así como de incentivar la movilidad social mediante acceso al empleo, el emprendimiento y la educación posgradual.

Cabe recordar que Renta Joven otorga apoyos económicos superiores a $400.000, cuyo monto y periodicidad se definen en la Resolución 00137 de 2024 y varían en función del tipo de formación y el cumplimiento de requisitos específicos.

Para los beneficiarios matriculados en instituciones de educación superior públicas y alianzas interinstitucionales, la transferencia monetaria condicionada (TMC) se basa en tres criterios: matrícula, permanencia y excelencia académica.

El apoyo por matrícula requiere que el estudiante esté inscrito y en condición activa dentro de un programa técnico, tecnológico o universitario, sin sanciones disciplinarias ni situaciones académicas condicionadas. En tanto, el incentivo por permanencia corresponde a aquellos que finalizan el periodo académico con un promedio acumulado de, al menos, 3,0 y que conservan su estatus como estudiantes regulares ante el sistema de información de la entidad.

El programa reconoce la excelencia con un incentivo adicional para quienes alcanzan un promedio igual o superior a 4,0. Por cada periodo académico, cada beneficiario puede recibir $400.000 por matrícula y permanencia, mientras que quienes cumplen con la excelencia académica reciben $200.000 adicionales. Estas ayudas se entregan hasta dos veces al año, y el incentivo por excelencia se abona de manera simultánea al de permanencia.

La última transferencia del año contempla diferentes conceptos, según detalló Rodríguez. Los estudiantes de instituciones de educación superior (IES) acceden a los apoyos por permanencia y excelencia 2025-1, así como a los incentivos corregidos mediante tres convenios de subsanación por matrícula 2025-1.

Por su parte, los participantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) recibirán el apoyo correspondiente a los meses de junio y julio de 2025. Para este grupo, el monto es de $200.000 mensuales por cada periodo bimestral confirmado con matrícula activa, hasta un máximo de seis entregas por año. En cuanto a los estudiantes de Escuelas Normales Superiores matriculados en los grados 12 o 13 de formación complementaria, estos reciben $400.000 por concepto de matrícula y permanencia.

La entrega de las transferencias se realiza a través de dos modalidades. La primera es el abono a cuentas registradas mediante el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif), modalidad gracias a la cual 132.788 beneficiarios pueden retirar los fondos desde el 17 de diciembre.

Esta dispersión sigue el esquema de pico y cédula, haciendo que durante los primeros cinco días, el acceso a los recursos sea escalonado: el primer día corresponde a quienes tienen documentos terminados en 1 y 2; el segundo día, en 3 y 4; el tercero, en 5 y 6; el cuarto, en 7 y 8; y el quinto día, en 9 y 0.

La segunda modalidad de entrega es el giro, orientada a 27.101 jóvenes que no poseen una cuenta bancaria activa. En este caso, los beneficiarios pueden reclamar los recursos personalmente en oficinas del banco o puntos autorizados, consultando la programación entre el 23 y el 31 de diciembre a través del portal de consulta de giros del Banco Agrario de Colombia (https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx).

Rodríguez también enfatizó la implementación por primera vez del Siif como mecanismo principal para la entrega de incentivos, una medida enfocada en fortalecer la eficiencia y la austeridad en la administración de los recursos públicos a partir del primer semestre de 2025, en línea con las metas trazadas por Prosperidad Social para el programa Renta Joven.