Colombia

Estos son los vehículos que se ahorran más de $300.000 en la revisión tecno-mecánica de 2026: incluye motocicletas

Nuevas disposiciones afectan a quienes registraron vehículos en periodos específicos, generando dudas sobre la aplicación de los requisitos en el próximo año

Guardar
La revisión técnico-mecánica en Colombia
La revisión técnico-mecánica en Colombia es obligatoria para garantizar la seguridad vial y el control de emisiones contaminantes - crédito Colprensa

En Colombia, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes (Rtmec) se consolidó como un requisito fundamental para asegurar que los vehículos circulen bajo estándares mínimos de seguridad y protección ambiental.

Esta obligación, respaldada por la Ley 769 de 2002 y supervisada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte, resulta esencial en la política de seguridad vial y ambiental del país. Sin embargo, para 2026 se han establecido nuevas disposiciones relacionadas con los vehículos que deben o no realizar este procedimiento, en especial para ciertas categorías que contarán con excepciones específicas en los cronogramas de revisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La base normativa vigente se encuentra en la modificación realizada por la Ley 2294 de 2023 mediante su impacto en el artículo 52 de la Ley 769 de 2002. A partir de esta actualización, han cambiado los plazos para la primera revisión técnico-mecánica de los vehículos automotores de servicio particular, exceptuando a motocicletas y similares.

La Ley 2294 de 2023
La Ley 2294 de 2023 modificó los plazos para la primera revisión técnico-mecánica de vehículos particulares nuevos en Colombia - crédito @Supertransporte / X

Ahora, los vehículos nuevos particulares matriculados después del 19 de mayo de 2023 tendrán que someterse a la primera Rtmec a partir del quinto año de su matrícula en el Registro Nacional Automotor, de acuerdo con la información confirmada y difundida por el Ministerio de Transporte.

Este ajuste se alinea dentro de los principios de la Ley 2294 de 2023 orientados a la “seguridad humana y justicia social”, promoviendo una mayor adaptación y mitigación de los riesgos en las vías, así como el fortalecimiento institucional para la protección de la vida. En línea con estos propósitos, el cambio busca optimizar la periodicidad de la inspección de vehículos nuevos, basada en los estándares internacionales y las condiciones de los automotores recientes.

Sin embargo, la implementación de estas medidas exige cautela al momento de determinar a quién aplica la excepción en 2026. Según la Circular Externa No. 20234000000637 del 19 de octubre de 2023 del Ministerio de Transporte, la regla general establece que:

Los vehículos particulares matriculados después
Los vehículos particulares matriculados después del 19 de mayo de 2023 deben realizar la primera revisión técnico-mecánica a los cinco años - crédito CDA

“Todos los vehículos automotores de servicio particular (excepto motocicletas y similares) deben realizar la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del quinto año desde la fecha de matrícula”.

Para vehículos de servicio público, motocicletas y similares, la primera revisión sigue establecida a los dos años desde el registro, y posteriormente debe renovarse anualmente. La información oficial del Ministerio de Transporte señala que estos vehículos adquiridos en concesionario en 2025 no tendrán que pasar la Rtmec durante 2026, debiendo someterse por primera vez a este trámite en 2027.

Así las cosas, la periodicidad para motocicletas se mantiene en dos años desde la matrícula, con renovaciones anuales posteriores. Respecto a los costos, la tarifa para la revisión técnico-mecánica en 2025 está determinada con base en la Unidad de Valor Base (UVB), fijada en 11.552 pesos, según la regulación de ese año y sujeta a ajustes para 2026.

Las motocicletas y vehículos de
Las motocicletas y vehículos de servicio público deben cumplir la primera revisión técnico-mecánica a los dos años y renovarla anualmente - crédito Alcaldía de Bogotá

A este valor se suman impuestos, tarifas regulatorias y contribuciones varias, lo que puede resultar en un incremento de entre 5,7% y 8,4% dependiendo del tipo y antigüedad del vehículo. Para 2025 los valores quedaron de la siguiente manera:

Motos:

  • 0 a 2 años: $189.204 - $220.047
  • 3 a 7 años: $189.504 - $220.347
  • 8 a 16 años: $189.704 - $220.547
  • 17 o más años: $189.504 - $220.347

Vehículos livianos particulares:

  • 0 a 2 años: $279.163 - $329.561
  • 3 a 7 años: $279.563 - $329.961
  • 8 a 16 años: $279.863 - $330.261
  • 17 o más años: $279.563 - $329.961

Vehículos pesados:

  • Tarifas mínimas: $451.546
  • Tarifas máximas: $534.301

Finalmente, el Ministerio de Transporte señaló que no existen efectos retroactivos de las nuevas disposiciones, salvo la excepción ya descrita. Los propietarios deben consultar la fecha de matrícula de su vehículo para determinar con exactitud el momento en que corresponde efectuar por primera vez la revisión técnico-mecánica.

En resumen, para 2026, quienes hayan matriculado un vehículo particular nuevo después del 19 de mayo de 2023 no deberán presentar la Rtmec ese año, sino al cumplirse el quinto año desde su registro, mientras que algunos propietarios de motocicletas recién adquiridas en 2025 podrán diferir su primera revisión hasta 2027.

Temas Relacionados

Revisión técnico-mecánica Ministerio de Transporte Ley 2294 de 2023 Superintendencia de Puertos y Transporte Vehículos particulares MotocicletasColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Juez lanzó duro regañó contra abogado suplente de Nicolás Petro por no llegar preparado a la audiencia:“Se agendó con tiempo”

Hugo Carbonó explicó que se asigna un reemplazo del togado titular para que actúe y no para que simplemente haga presencia de conectividad

Juez lanzó duro regañó contra

EN VIVO Tolima vs. Junior, final de la Liga BetPlay 2025: José Enamorado abrió el marcador en Ibagué

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá cerca de 30.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Pijao, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra ante el Tiburón

EN VIVO Tolima vs. Junior,

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

La pareja fue confirmada como parte de ‘¿Apostarías por mí?’ y permitirá observar cómo enfrenta tanto la presión pública como los aspectos más íntimos de su vínculo, incluyendo los celos y la falta de experiencia en tareas domésticas

Alina Lozano y Jim Velásquez

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Aunque no pudieron viajar a Ibagué, la creadora de contenido y el empresario demuestran que la emoción por el Deportes Tolima se vive igual de intensa desde casa, entre anécdotas y rituales de pareja

Issa Vásquez y su esposo

James Rodríguez también protagonizó los premios The Best de la FIFA: así fue su votación en la ceremonia

Como capitán de la selección Colombia, el mediocampista participó en la gala que coronó a Ousmane Dembélé como el mejor futbolista de la temporada

James Rodríguez también protagonizó los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo exigió el

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

ENTRETENIMIENTO

Alina Lozano y Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Tolima vs. Junior EN VIVO,

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: José Enamorado abrió el marcador en Ibagué

James Rodríguez también protagonizó los premios The Best de la FIFA: así fue su votación en la ceremonia

Cesar Augusto Londoño se despachó contra Teófilo Gutiérrez por el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Estamos llenos de tramposos”

Internacional de Bogotá inició con el pie izquierdo: se habría adueñado del nombre, escudo y proyecto de otro equipo

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad