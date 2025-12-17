“El Paseo 8” llega a Colombia el 25 de diciembre y lanza una pregunta: ¿viajar con suegros arruina las vacaciones?, esto dijo una de sus actrices

El Paseo 8: La Luna de Hiel fusiona humor, enredos familiares y choque cultural con un elenco de actores colombianos y mexicanos - crédito Dago Garcia Producciones

“No había oportunidad de decir no. Y yo dije: ‘Pues hagámoslo’. O sea, hacer parte de la saga del Paseo, estar coprotagonizando... Además ponerme en un rol que nunca me han visto en Colombia. Entonces dije: ‘No, pues esto es un sí o sí’. Y además grabándolo en Santa Marta, ¿quién dice que no?”, así lo relató Constanza Hernández a Infobae Colombia al recordar cómo recibió la invitación para sumarse a El Paseo 8: La Luna de Hiel.

La actriz colombiana reconocida en cine y televisión debutó en un nuevo rol en El Paseo 8, la última entrega de la exitosa franquicia dirigida por Felipe Martínez y producida por Dago García. Hernández coprotagoniza esta comedia navideña interpretando a Soledad Gutiérrez, una madre joven que enfrenta los típicos enredos familiares de la saga, esta vez con un giro internacional y un enfoque en la humanidad de los personajes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El largometraje, que se ha posicionado en una cita anual infaltable para el público colombiano, se convirtió, según Hernández en “una propuesta muy interesante porque es abrirnos las puertas a un mercado mucho más global y competitivo y no quedarnos solo con la comedia como ya estamos acostumbrados y con la cual yo, pues, tengo mucha más cercanía”.

Constanza Hernández debuta como madre en El Paseo 8: La Luna de Hiel, aportando autenticidad y emotividad al cine colombiano - crédito Constanza Hernández/X

Con un elenco mixto entre actores colombianos y mexicanos, la película explora los enredos familiares, los choques culturales y la profunda humanidad en los vínculos intergeneracionales, siempre bajo el lente humorístico que ha caracterizado a la saga.

El salto al rol maternal en El Paseo 8

Para la actriz, asumir el papel de Soledad Gutiérrez implicó adentrarse en la vida de una madre colombiana que tuvo a su hija a los dieciocho años y que, junto a un esposo dedicado, aspira a “ser alguien mejor”. La actriz enfatiza la autenticidad del personaje y su identificación con muchas mujeres del país, logrando un retrato de maternidad actual y emotivo.

A partir de este vínculo familiar, la intérprete construyó una madre que pasa por una transición emotiva y realista, lidiando tanto con la preocupación por el futuro de su hija como con el deseo profundo de verla evolucionar.

“Soledad es la típica mamá que manda a su hija a estudiar francés a París y resulta que la niña no le llega aquí con el francés, sino que nos llega con un mexicano. Eso es un golpe al corazón”, confiesa Hernández entre risas, rememorando uno de los ejes cómicos del filme.

Esta capacidad para reírse de sí misma y de la cultura nacional impregna la interpretación de Constanza, que aporta a la película la emotividad de una madre que, aunque a ratos es “fastidiosita, casquirrabias”, aprende a relajarse y soltar, permitiendo que su hija trace su propio camino.

El personaje de Soledad Gutiérrez refleja la maternidad contemporánea y los desafíos de las familias colombianas actuales - crédito Dago Garcia Producciones

Además, para la intérprete, el mayor reto fue conectarse con la entrega total hacia los hijos, ya que en la vida real no es madre. “Como yo no soy mamá, entonces es difícil entender un poco esta entrega absoluta hacia los hijos. Me enfoqué mucho en mi mamá... La observé mucho. Como ella me habla, es como yo le hablo a Victoria”. La dinámica con Victoria Ortiz, que hace de su hija, aportó verosimilitud a la relación ficticia y facilitó el proceso emocional.

Dinámica de pareja y complicidad en pantalla

La relación de Soledad con su esposo, interpretado por Variel Sánchez, incorpora una visión fresca sobre las familias colombianas actuales. Hernández destacó la importancia de reflejar modelos de parejas modernas, “porque es que ahora los cuarentas son los nuevos treintas”, marcando un contraste con esquemas tradicionales.

La actriz relató cómo la complicidad y el juego entre ambos lograron encontrar un ritmo que traspasó la pantalla: “Fue dos horas lo que duramos en maquillaje, porque tiene tanta energía y tiene tantas propuestas que de verdad es imposible decirle que no. Y creo que la química que van a ver en escena… era porque detrás él y yo hacíamos química también”.

Para Hernández la película explora y materializa la complicidad, el coqueteo y el juego constante entre los protagonistas adultos, mostrando una relación renovada, con personalidad propia y ajena a los automatismos del matrimonio convencional.

Elenco internacional y dirección renovadora

Uno de los atributos destacados de El Paseo 8 ha sido el cruce cultural, gracias a un elenco de actores colombianos y mexicanos. Hernández subraya que esto confiere una dimensión latinoamericana auténtica: “El hecho de haber tenido un elenco mixto hizo que los mexicanos actuaran muy mexicano y los colombianos actuáramos muy colombianos. Entonces, eso ya de entrada da como una parte latinoamericana muy interesante”.

Nuevas dinámicas, retos personales y una visión fresca sobre los afectos familiares se entrelazan en la última entrega de la exitosa saga navideña - crédito Dago Garcia Producciones

La dirección de Felipe Martínez imprimió un matiz clave, alejándola de la simpleza de un “chiste por el chiste”. Hernández reconoció que, si bien se mantiene el humor característico latinoamericano, existe un mayor desarrollo dramático, lo que promueve una narrativa de comedia romántica más compleja y accesible para mercados globales y competitivos.

Desafíos y anécdotas del rodaje

La cotidianidad de la familia latina, con sus desafíos, enredos y malentendidos, se convierte en el combustible narrativo tanto para la trama de El Paseo 8 como para las anécdotas personales que Constanza Hernández comparte sobre su propia vida. La actriz encontró un estrecho paralelismo entre el humor familiar que retrata la película y las situaciones absurdas a las que ella misma se ha enfrentado fuera del rodaje.

El rodaje estuvo rodeado de desafíos reales, desde tormentas tropicales hasta huelgas, que pusieron a prueba la capacidad de adaptación del equipo. “Nos pasaron infinidad de cosas que nosotros decíamos: ‘Esto es lo que se tiene que estar rodando y no la película como tal’. Por ejemplo, tuvimos tormenta tropical... nos tocó una huelga nacional que cerraban la carretera”, relató Hernández.

Más allá del set, Hernández reconoce que la idiosincrasia colombiana y latinoamericana se manifiesta en detalles simples, pero significativos: desde los enredos causados por las diferencias lingüísticas al vivir entre México y Colombia, hasta las situaciones impredecibles que surgen en cualquier encuentro familiar. “Siempre que hay una situación que se salga de lo cotidiano te va a generar nuevas experiencias, estas formas de aprender del otro y de la situación a resolver. Entonces eso es el paseo, en realidad”.

La franquicia El Paseo busca expandirse en Latinoamérica, consolidando el cine comercial colombiano en mercados globales - crédito Dago Garcia Producciones

Para la actriz, la ficción y la vida se retroalimentan constantemente y dan sentido al encanto tragicómico de las familias latinoamericanas que la saga ha sabido retratar durante años.

La luna de miel perfecta para Hernández

La conversación sobre los sueños y situaciones ideales, como la de una luna de miel perfecta, desata su lado más citadino y pragmático, destacando con carcajada que no deberían estar los “suegros” en ella: “Mi luna de miel perfecta sería en un lugar con mucho confort... Nos pasaba que, pues los animalitos están rondando por ahí. Yo decía Dios mío, ¿a quién se le ocurre irse de luna de miel a un lugar paradisíaco? Pero te encuentras las serpientes, los alacranes, los cangrejos y te están rodeando. Entonces, yo creo que mi luna de miel perfecta sería, no sé, en un edificio por allá que tenga todos los lujos y todo, pero ahí solitos”.

Sobre la polémica de viajar con suegros —tema central de la trama en “La Luna de Hiel”—, Hernández lo tiene claro: “Viajar con suegros, si no es en luna de miel ni fiestas especiales, porque son caos. Viajar en un día cualquiera… me encanta. Pero bajarnos a fiestas y todo ese estrés, no, no es tan padre”.

El rodaje de El Paseo 8 enfrentó tormentas tropicales y huelgas, poniendo a prueba la resiliencia del equipo de producción - crédito Dago Garcia Producciones

Cuando se trata de recomendar destinos para disfrutar de la riqueza de Colombia o de su hogar adoptivo, México, la actriz lo hace con la misma espontaneidad y calidez:

En cuanto a destinos preferidos para viajar en la temporada de fin de año, la actriz recomendó destinos claves para disfrutar de la riqueza de Colombia o de su hogar adoptivo: México. Entre sus preferencias mencionó la Feria de Cali y el Eje Cafetero en Colombia, mientras que en México prefiere el ambiente colorido y festivo de Oaxaca.

Valores, familia y el eje emocional de ‘El Paseo 8′

El trasfondo de El Paseo 8: La Luna de Hiel está atravesado por temas universales: los secretos familiares, la convivencia intergeneracional y el peso de los afectos a lo largo del tiempo. Constanza Hernández identifica en la película un mensaje que escapa a la comedia superficial y deja una reflexión genuina sobre los vínculos duraderos.

“Cuando hay un amor genuino, un amor construido con la verdad, con el paso de los años, no importa lo grave de los secretos, la construcción de todos esos años pesa más”, la actriz subrayó el énfasis en la fortaleza emocional de las relaciones duraderas. En su papel de Soledad, Hernández muestra a una mujer que, al igual que muchas madres de la vida cotidiana, debe aprender a equilibrar los errores y sorpresas que surgen en el seno familiar, con la confianza y la fe en el lazo construido.

La película dirigida por Felipe Martínez apuesta por una comedia romántica con mayor profundidad dramática y proyección internacional - crédito Dago Garcia Producciones

La actriz hizo especial hincapié en lo poco habitual que resulta ver en pantalla historias donde los conflictos se resuelven desde el afecto: “Usualmente cuando tenemos secretos y salen a la exposición vienen venganzas y vienen separaciones y viene el rencor del pasado… pero nos quedamos solo con esa situación y no vemos todo lo que se ha construido día a día en cada paso de la relación”. Para Hernández, la apuesta más valiosa del filme es mostrar que, aún en medio de enredos y desacuerdos, el amor tiene la capacidad de imponerse y de encontrar nuevas formas de sanar.

Esta visión, aseguró la actriz, ha trascendido su personaje e impacta en su percepción personal: “Para mí volver a explorar esto, no solo como personaje, sino como persona a través del personaje, fue muy bonito porque dije vale la pena amar, vale la pena creer en el amor”.

Razones para ver ‘El Paseo 8: La Luna de Hiel’

Hernández invitó al público a ver El Paseo 8: La Luna de Hiel por tres motivos. El primero es personal: “Por fin me van a ver de mamá, por fin me van a ver coprotagonista en un proyecto en pantalla grande y en cine”.

El segundo es la expansión de la franquicia, que busca trascender fronteras y abrir nuevos mercados en Latinoamérica: “Porque es un proyecto que vale la pena que se siga mostrando, que ahorita que tenemos esta dupla mexicana, lo ideal es que lo vayan internacionalizando. Ya no sé qué es o en El Paseo Colombia, sino el paseo de Latinoamérica, México, Brasil, Guatemala, lo que sea que se venga en el futuro”.

El tercero es el impacto que el cine comercial tiene en la industria, apoyando proyectos independientes que logran visibilidad gracias al éxito masivo de producciones familiares como esta: “Aquí se hacen muchos festivales de cine y me he encontrado a un par de directores y productores que han hecho cine independiente, que de verdad compite al nivel de Cannes, sin exagerar. Y me doy cuenta que están patrocinados y apoyados en gran medida por todas estas películas comerciales colombianas”

La película explora los desafíos, secretos y complicidades de una familia moderna, con un toque latinoamericano y una mirada emotiva - crédito Dago Garcia Producciones

Sobre su futuro, la actriz anticipó nuevos trabajos en cine y televisión, tanto en Colombia (con la próxima producción María la Caprichosa para Caracol Televisión) como en México, donde espera consolidar aún más su perfil internacional.

Finalmente, la experiencia de Constanza Hernández con esta producción representó un avance profesional significativo y una oportunidad para diversificar los modelos de maternidad en el cine colombiano, promoviendo historias que combinan humor, modernidad y profundidad emocional. El Paseo 8: La Luna de Hiel llegará a las principales salas de cine en Colombia el jueves 25 de diciembre.