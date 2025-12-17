Colombia

El escolta de un concejal en Medellín frustró asalto y abatió a presunto delincuente en un restaurante de exclusivo sector

La intervención de un miembro de seguridad evitó que un robo armado se consumara en un establecimiento de El Poblado, donde se encontraban figuras políticas

Un intento de asalto en un restaurante de El Poblado, al suroriente de Medellín, terminó con la muerte de un presunto delincuente a manos del escolta del concejal Andrés Felipe ‘Gury’ Rodríguez.

El hecho ocurrió en la noche del martes 16 de diciembre, involucró a varios políticos del Centro Democrático y ha generado atención por la rápida reacción del personal de seguridad, que evitó daños a los asistentes.

Noticia en desarrollo...

