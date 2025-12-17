El escolta de un concejal en Medellín frustró asalto y abatió a presunto delincuente en un restaurante de exclusivo sector

Un intento de asalto en un restaurante de El Poblado, Medellín, terminó con la muerte de un presunto delincuente a manos del escolta del concejal Andrés Felipe ‘Gury’ Rodríguez - crédito Andrés Gury Rodríguez/Facebook

Un intento de asalto en un restaurante de El Poblado, al suroriente de Medellín, terminó con la muerte de un presunto delincuente a manos del escolta del concejal Andrés Felipe ‘Gury’ Rodríguez.

El hecho ocurrió en la noche del martes 16 de diciembre, involucró a varios políticos del Centro Democrático y ha generado atención por la rápida reacción del personal de seguridad, que evitó daños a los asistentes.

Noticia en desarrollo...