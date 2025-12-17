Colombia

Convocatoria del Sena en 2026: así puede inscribirse para estudiar gratis

El próximo año seguirá la oferta para los colombianos que quieran iniciar su formación para el trabajo, un proceso que fortalece la hoja de vida para la vinculación laboral

Sena cuenta con una gran
Sena cuenta con una gran variedad de cursos virtuales - crédito Sena.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) publicó el cronograma de inscripciones y actividades académicas para el inicio de 2026, con fechas definidas para la oferta de cursos y carreras técnicas y tecnológicas en todo el país.

Entre noviembre y diciembre de 2025 terminaron las inscripciones de distintos programas de formación, por lo que muchos interesados permanecen a la espera de la apertura de cupos para el siguiente periodo académico.

El Sena constituye una de las instituciones educativas más solicitadas del país. Muchas personas sin acceso a la educación superior consideran sus programas como alternativa para adquirir habilidades y mejorar su perfil de ingreso al mundo laboral.

Convocatoria del Sena en 2026

La entidad adscrita al Ministerio de Trabajo dispuso su calendario académico para 2026, basado en un esquema trimestral dirigido a los Centros de Formación Profesional de todo el país, abarcando la programación administrativa y académica.

El periodo académico inicia el 29 de enero y concluye el 12 de diciembre. Entre el 15 y el 25 de enero de 2026 se publicarán las primeras ofertas educativas del año, correspondiendo a cursos y carreras técnicas de distinta duración.

En las últimas jornadas se
En las últimas jornadas se anunciaron novedades relacionadas con procesos educativos de interés nacional - crédito Sena

Para el primer trimestre, el periodo educativo cubrirá desde el 29 de enero hasta el 14 de abril de 2026. Los programas diseñados en esta fase contarán con modalidades presencial y virtual, ajustándose a diferentes áreas de formación profesional.

El segundo trimestre, cuya etapa de inscripción irá del 15 al 17 de abril, permitirá ajustes en horarios y la organización operativa. Las actividades académicas se desarrollarán entre el 20 de abril y el 6 de julio, manteniéndose las jornadas habituales en los distintos centros educativos.

El tercer trimestre tiene su etapa inicial del 7 al 9 de julio de 2026, periodo en el que la entidad consolidará matrices horarias y coordinará la oferta de sus diferentes programas. La formación académica irá del 10 de julio al 23 de septiembre, permitiendo la continuidad de los procesos educativos y el acceso a cursos vigentes.

El último trimestre contará con una etapa de alistamiento entre el 24 y el 28 de septiembre y las actividades estarán programadas entre el 29 de septiembre y el 12 de diciembre.

La oferta de la entidad abarca formación en niveles como operario, auxiliar, formación técnica, profundización técnica y programas tecnológicos en modalidad presencial, virtual y a distancia.

El Sena aclara en sus comunicaciones que tanto la oferta educativa como los periodos de matrículas estarán sujetos a ajustes operativos que serán informados oportunamente.

Recientemente se difundió información sobre
Recientemente se difundió información sobre cambios en los cronogramas de una entidad pública - crédito SENA

Las fechas, cambios y/o prórrogas y especificaciones para cada convocatoria se publican en la página web institucional, donde los interesados pueden consultar de manera detallada los cronogramas, requisitos y procedimientos para participar.

Los aspirantes pueden capacitarse en áreas como:

  • Electricidad.
  • Carpintería.
  • Áreas administrativas.
  • Desarrollo digital.
  • Industria creativa.
  • Salud.
  • Confección.
  • Programación, entre otras.
  • Confección.
  • Costura.
  • Manufactura.
  • Industria alimentaria.
  • Agricultura.
  • Servicios.
  • Salud.

La entidad cuenta con presencia nacional y su acceso a cursos o carreras depende de la disponibilidad de cupos y el cumplimiento de los requisitos académicos definidos para cada programa.

¿Cómo inscribirse al Sena?

El proceso de inscripción a un curso o carrera en el Sena se realiza mediante la plataforma web institucional (Betowa).

  • El aspirante debe ingresar a la página oficial, buscar en la barra de consulta el programa de interés, seleccionar el curso más adecuado y hacer clic en el botón ‘Inscribirse’.
Se han presentado actualizaciones en
Se han presentado actualizaciones en los procesos de inscripción y actividades institucionales - crédito Colprensa
  • Luego de iniciar sesión, el interesado debe completar la inscripción; quienes no posean una cuenta deben crear usuario para continuar con el proceso.
  • El registro exige el diligenciamiento de información básica y la aceptación de los términos de la convocatoria, junto a cualquier documentación que solicite la plataforma.

El proceso de inscripción es gratuito y no requiere intermediarios. Además, la oferta de programas técnicos, tecnológicos, cursos cortos, formación virtual y capacitación complementaria se acomodan, según las necesidades de los diferentes sectores productivos del país, que disponen cuáles son los aprendices que más se requieren.

