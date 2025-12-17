Colombia

Estas son las fechas del último pago de Ingreso Mínimo Garantizado en diciembre de 2025: hay novedades para beneficiarios

La administración de Bogotá presentó novedades sobre el apoyo económico dirigido a diferentes grupos poblacionales en diciembre

Autoridades locales difundieron información relevante sobre los pagos sociales programados para diciembre en la ciudad - crédito Integración Social

Los desembolsos de diciembre de 2025 de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) inician su distribución escalonada esta semana.

Más de 199.000 beneficiarios de los componentes de hogares en pobreza extrema y víctimas con pertenencia étnica recibirán estos pagos. Además, 164.856 personas de los componentes de jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y miembros de la comunidad Emberá que regresaron a sus territorios también serán alcanzados por la estrategia.

El monto destinado por la Alcaldía de Bogotá, bajo la administración de Carlos Fernando Galán, supera los $49.000 millones para el mes, lo que cierra el periodo anual con una inversión ejecutada de más de $597.000 millones en transferencias monetarias, de acuerdo con cifras proporcionadas por el propio Distrito.

Estas transferencias buscan reforzar la política social orientada a los sectores más vulnerables de la capital colombiana.

Ahora bien, las transferencias se programan en forma escalonada durante diciembre y se han priorizado las plataformas digitales para agilizar la entrega, focalizando la atención en hogares en Pobreza Extrema, Jóvenes, Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Víctimas con pertenencia étnica y comunidades indígenas que han retornado a sus lugares de origen o residen en la capital.

Durante diciembre, se definieron nuevas directrices para la entrega de apoyos económicos en Bogotá dirigidos a distintos grupos poblacionales - crédito Integración Social

Los canales de pago para recibir estos recursos incluyen las aplicaciones: DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale! y Bancamía.

Aquellas personas que perciben su ayuda a través del mecanismo de giro deben aguardar el mensaje de texto de notificación para acercarse a los puntos Efecty autorizados y recibir el dinero correspondiente, presentando su documento de identidad.

La transferencia de recursos de diciembre abarca diferentes segmentos sociales. En el componente de hogares:

  • Pobreza Extrema agrupa a 199.000 personas, quienes acceden a una inversión global de $21.900 millones.
  • En el grupo de Víctimas con Pertenencia Étnica (Emberá – Jaidrúa) reciben el beneficio 55 personas, con un monto cercano al millón de pesos.
  • El total de transferencias para este componente suma 199.055 beneficiarios, con una inversión de $21.909,9 millones.

Respecto a los componentes de personas, la distribución queda de la siguiente forma:

  • 7.600 Jóvenes reciben en conjunto $3.567 millones.
  • 141.700 Personas Mayores acceden a $21.281 millones.
  • 15.400 Personas con Discapacidad suman $2.940 millones.
  • 156 miembros Emberá en proceso de retorno acceden a aproximadamente $88,2 millones.
  • El monto global para este segmento alcanza los $27.876,2 millones, cubriendo a 164.856 beneficiarios.

Un aspecto destacado reside en la focalización que mantiene la estrategia para priorizar a las mujeres como titulares de la transferencia.

Según los datos reportados por la Alcaldía, el 80% de las personas titulares de la estrategia en 2025 corresponde a mujeres. Esta priorización persigue reducir los niveles de pobreza femeninos y las brechas de desigualdad social en Bogotá.

En la capital, autoridades locales informaron recientes novedades en los procesos vinculados al Ingreso Mínimo Garantizado - crédito Integración Social

Además, las autoridades distritales insisten en que una misma persona puede resultar beneficiaria en más de un componente, por ejemplo, cuando cumple con dos o más de los criterios de focalización. Esta condición figura entre los factores a considerar dentro de la política pública de inclusión social en Bogotá.

Es importante menciona que, una novedad durante diciembre, los beneficiarios pertenecientes a los componentes de Primera Infancia y Educación no reciben transferencias monetarias, circunstancia atribuida a la pausa de actividades académicas en jardines infantiles, centros Crecer y colegios oficiales del Distrito. La Alcaldía informa que la condición académica activa resulta esencial para la entrega de este tipo de ayudas directas, por lo que el receso escolar incide en la suspensión temporal de pagos para esta población.

En el caso de quienes reciben el pago mediante giros, la notificación se realiza vía mensaje de texto antes de que se acerquen a retirar los recursos en puntos Efecty habilitados. Para quienes utilizan medios digitales, los recursos se depositan directamente en DaviPlata, Nequi, MOVii, dale y Bancamía conforme al calendario escalonado de dispersión.

La estrategia Ingreso Mínimo Garantizado mantiene durante 2025 su objetivo de aliviar los impactos socioeconómicos para los grupos de mayor vulnerabilidad en Bogotá. La acción de transferir estos recursos busca fortalecer la capacidad de consumo básico y la dignidad de los hogares receptoras de la ciudad.

En el acumulado anual, la política de transferencias monetarias directas alcanzó una ejecución de más de $597.000 millones, lo que representa una ampliación en la cobertura de los programas sociales establecidos por la actual administración.

Distintos beneficiarios recibieron actualizaciones sobre las disposiciones administrativas relacionadas con transferencias monetarias en el último mes del año - crédito Johan Largo/Infobae

Para consultar detalles adicionales y aclaraciones sobre retroactivos, especialmente en el caso de personas mayores, las autoridades recomiendan acceder a los canales informativos del Distrito.

