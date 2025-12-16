Colombia

Tomás Uribe Moreno felicitó a Paloma Valencia: aseguró que es la más fuerte para derrotar al “heredero de las Farc, Petro y Santos”

Por medio de su cuenta en X, el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez llenó de elogios a la senadora del Centro Democrático y lanzó pullas a la izquierda

Tomás Uribe Moreno felicitó a
Tomás Uribe Moreno felicitó a Paloma Valencia por ser la candidata oficial del Centro Democrático - crédito Montaje Infobae

La senadora Paloma Valencia será la candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026, luego de imponerse en la consulta interna del partido.

El proceso de selección, que involucró semanas de deliberaciones y participación de la militancia, concluyó con Valencia superando a María Fernanda Cabal y Paola Holguín, consolidando su liderazgo de cara a la próxima contienda electoral.

Según el conteo oficial, la parlamentaria obtuvo el respaldo mayoritario en la votación interna, asegurando la candidatura luego de un intenso ejercicio democrático dentro del colectivo.

El partido destacó la amplia participación y el perfil de sus aspirantes, todas figuras reconocidas en el movimiento político fundado por Álvaro Uribe Vélez.

Paloma Valencia es la candidata
Paloma Valencia es la candidata oficial del Centro Democrático - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Tras la oficialización del resultado, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez utilizó la red X para expresar su respaldo: “@PalomaValenciaL es la candidata más fuerte para derrotar al Heredero de Farc, Petro y Santos”.

Añadió que “recoge al uribismo, afines y votantes independientes”. En su pronunciamiento, afirmó sobre la senadora: “No tiene cola. Ha sido votada como la mejor senadora. Es hiper inteligente y estudiosa. Sencilla, auténtica, leal”.

En la declaración, Tomás Uribe concluyó: “Todos a apoyarla!”, haciendo un llamado a la unidad entre distintas tendencias del partido y simpatizantes para fortalecer la campaña.

Los próximos pasos del Centro Democrático se enfocarán en la consolidación de acuerdos y en la construcción de la plataforma programática rumbo a la primera vuelta presidencial.

Tomás Uribe Moreno pidió por
Tomás Uribe Moreno pidió por medio de su cuenta en X apoyar a Paloma Valencia como candidata oficial del Centro Democrático - crédito @tomasuribeEco

Esto dijeron el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo y el expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Este camino no empezó hoy”

El Centro Democrático presentó oficialmente a Paloma Valencia como candidata presidencial, en una ceremonia dirigida por Gabriel Vallejo, presidente del partido.

Durante su intervención, Vallejo expresó gratitud a la militancia por su activa participación en la selección del aspirante a la jefatura de Estado y resaltó el carácter exhaustivo y participativo de la consulta interna.

“Hoy, el Centro Democrático se complace en anunciarle al país el nombre de su candidata a la presidencia de la República, resultado de un proceso serio, transparente y profundamente democrático”, declaró Vallejo frente a los asistentes durante el acto.

Manifestó que el proceso no fue improvisado, sino que tuvo su origen en octubre de 2024, cuando fue conformado el grupo inicial de precandidatos: “Este camino no empezó hoy. Inició en el mes de octubre del año 2024, cuando cinco líderes del partido, de manera libre y espontánea, pusieron su nombre al servicio de Colombia y del Centro Democrático”.

El dirigente recordó que la precandidatura fue asumida por María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra, Miguel Uribe Turbay y la propia Valencia.

Por circunstancias sobrevenidas, como el asesinato de Miguel Uribe Turbay y la renuncia de su padre, Miguel Uribe Londoño, junto con el retiro de Guerra, la contienda quedó definida entre las tres congresistas. La designación refuerza la unidad de la colectividad de cara a las presidenciales.

Gabriel Vallejo, director del Centro
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático - crédito Centro Democrático

Por su parte, el expresidente Uribe ofreció una declaración en la red X tras el anuncio oficial de la candidatura de Paloma Valencia por el Centro Democrático.

Uribe destacó las cualidades y antecedentes de Valencia, resaltando su “trayectoria, valores y proyección política”. El expresidente valoró la transparencia y el compromiso tanto de la elegida como de las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín, subrayando la integridad de todas: “Ninguna de las aspirantes tiene manchas de corrupción”.

Uribe aprovechó su pronunciamiento para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay, dirigente asesinado, señalando: “Lo vamos a presentar diariamente ante las nuevas generaciones, por su estudio, su dedicación a la patria, por su transparencia, por la capacidad de discutir”.

Centro Democrático anuncia: Paloma Valencia liderará la fórmula presidencial, Uribe destaca ética y juventud en su designación - crédito @AlvaroUribeVel

El líder del partido señaló que la senadora Valencia “representa todo lo que es la exigencia de la nueva política” y aseguró que la apuesta del colectivo busca atraer a las nuevas generaciones con una figura “curtida en su juventud como los mejores”.

El expresidente enfatizó la importancia de priorizar “la seguridad con libertades, la seguridad que dependa del Estado y no del capricho de los criminales”.

Subrayó que Valencia nunca ha estado vinculada al clientelismo ni ha solicitado recursos estatales a cambio de votos, diferenciando al partido frente a otras formaciones.

También abordó la agenda ambiental y los retos empresariales, mencionando: “Defensa de la selva, regalías ambientales y facilidades para los emprendedores”. Uribe concluyó haciendo un llamado a la unidad partidista y al respaldo ciudadano: “Que viva Colombia. Que viva Paloma”.

