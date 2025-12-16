Colombia

Mafe Carrascal lanzó duras críticas contra Paloma Valencia tras ser elegida como candidata del Centro Democrático: “Ni mandada a hacer”

La legisladora del Pacto Histórico manifestó su desacuerdo con la designación de la senadora del Centro Democrático, recordado que Valencia se opuso a varias iniciativas del Gobierno nacional

La reacción de María Fernanda
La reacción de María Fernanda Carrascal se sumó a los comentarios surgidos tras la nominación, aludiendo a la postura de Valencia sobre la reforma pensional y su impacto, según ella, en la protección social - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

Paloma Valencia resultó seleccionada como candidata presidencial del Centro Democrático tras obtener la mayor votación en las encuestas internas del partido. Tras un proceso de deliberación y estudio que se extendió por varias semanas, Valencia recibió más apoyos que María Fernanda Cabal y Paola Holguín, quienes también aspiraban a la nominación. De esta manera, representará a la colectividad en la contienda electoral programada para 2026.

La decisión del partido político de oposición generó una oleada de críticas y comentarios en redes sociales y círculos políticos. Entre las voces más contundentes estuvo la de la representante a la Cámara perteneciente a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien cuestionó abiertamente la decisión a través de su cuenta de X y expresó: “Ni mandada a hacer”.

Carrascal utilizó su cuenta de X para criticar la proclamación de Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático. En su mensaje, señaló que Valencia impulsó la caída de la reforma pensional, argumentando que esta no respondía a intereses de mercado, de acuerdo con las palabras de la congresista oficialista.

“La senadora @PalomaValenciaL ha sido proclamada candidata presidencial del Centro Democrático. ¿Y cómo no? Si buscó tumbar la reforma pensional porque no reproduce el ‘sálvese quien pueda’ del mercado que abandona a nuestros adultos mayores”, escribió en su publicación la legisladora.

