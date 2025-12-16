Influencer definió las lecciones para la izquierda colombiana tras el triunfo de José Antonio Kast en Chile: “El continente está girando hacia la derecha”

Kast se impuso en los comicios celebrados el domingo 14 de domingo de 2025 en segunda vuelta - crédito @LauraCVargas96/X | @joseantoniokast/IG

La elección de José Antonio Kast como presidente de Chile la noche del domingo 14 de diciembre de 2025 ha provocado un efecto inmediato en el escenario político regional, y uno de esos países fue Colombia.

Allí las elecciones presidenciales de 2026 se perfilan como uno de los eventos más relevantes del año próximo.

Entre las reacciones más destacadas está la de la periodista e influencer Laura Camila Vargas. En un video publicado el lunes 15 de diciembre, analizó el impacto que puede tener el resultado chileno y señaló una serie de advertencias para la coalición de izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro y cuyo candidato para los próximos comicios es el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico).

Desde sus redes sociales, Vargas analizó el cambio político en Chile, país en el que Kast, abogado y exdiputado, logró imponerse con el 58 % de los votos, y que releva en su cargo a Gabriel Boric.

En un mensaje dirigido, y que algunos usuarios señalaron como una alerta para la izquierda colombiana, Vargas destacó: “Ojo, porque lo que pasó en Chile puede repetirse en Colombia. El hijo de un militar nazi y abiertamente admirador del dictador Pinochet acaba de ser elegido como el nuevo presidente chileno. José Antonio Kast ganó con el 58% de los votos y su victoria no es un hecho aislado”.

La periodista e influencer insistió en que el triunfo de Kast en Chile debe leerse como una advertencia directa para movimientos y gobiernos progresistas de la región.

De acuerdo con su análisis, el resultado representa mucho más que un hecho puntual: “Es un mensaje político para América Latina y para el mundo. Porque sí, el continente está girando hacia la derecha”.

Vargas agregó sobre el perfil del nuevo gobernante chileno: “Estamos hablando de un tipo que se opuso al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Su campaña se basó en la promesa de expulsar a miles de personas migrantes indocumentadas”.

Y recalcó: “Desde su sector político se llegó incluso a cuestionar el derecho al voto de las mujeres. Un discurso abiertamente antiderechos que hoy parece consolidarse de nuevo en distintos países de la región”.

Las razones por las que Jeannette Jara no venció en las elecciones presidenciales de Chile en 2026

La atención de Vargas se centró en desmenuzar por qué la izquierda chilena, representada en los comicios por Jeannette Jara, no logró disputar el liderazgo y perdió la oportunidad de renovar mandato.

Según la periodista, la principal carencia fue la incapacidad de articular mayorías y sumar el apoyo del electorado de centro.

En sus palabras: “La izquierda chilena no logró construir mayorías, no logró congraciarse con el centro. Jara fue percibida como continuidad de un gobierno desgastado, sin capacidad de ofrecer un nuevo comienzo. Y cuando el centro no se siente convocado, el miedo termina organizando el voto a la derecha”.

Este fenómeno, en opinión de Vargas, se profundizó por la estrategia de la derecha chilena, que capitalizó el miedo asociando a Jara y su coalición con el comunismo, una etiqueta que terminó pesando más que las propuestas específicas del programa progresista.

La periodista expuso: “Jara también quedó atrapada en una etiqueta, la del comunismo convertida por la derecha en sinónimo de caos, desorden y amenaza. Aunque su programa no fuera radical y aunque la candidata intentara desmarcarse, la etiqueta pesó más que las propuestas”.

Lo anterior quiere decir, según Vargas, que “en política, cuando no logras disputar el sentido de una palabra, esa palabra termina votando en tu contra”.

Para Vargas, el rechazo hacia la opción de izquierda no se limitó a debates ideológicos, sino que encontró su sustento en el miedo, un sentimiento alimentado de manera deliberada en la opinión pública. Como mencionó en su video: “Ese rechazo no se explica solo por ideología, se explica por miedo. Y ese miedo fue cuidadosamente cultivado”.

La clave de la derecha que ignoró la izquierda chilena, según la periodista colombiana: la autocrítica

La periodista también exploró un aspecto que la izquierda regional ha subestimado.

“La derecha entendió algo que la izquierda subestimó. La seguridad ya no se disputa solo como política pública, sino como defensa de valores, identidad y orden moral. La inseguridad se convirtió en la excusa para vender tradición, autoridad y pasado. El viejo culto fascista de volver a lo que éramos”, argumentó la comunicadora colombiana.

La preocupación por la inseguridad ha construido escenarios propicios para propuestas de mano dura y enfoques autoritarios.

De hecho, Vargas resaltó que “no es casualidad que hoy el 61% de quienes se identifican como clase alta diga que no le preocuparía vivir bajo un gobierno no democrático si resuelve los problemas de inseguridad del país. Ni que miles de jóvenes empiecen a simpatizar con el autoritarismo”.

El análisis de la comunicadora apunta a una autocrítica dirigida a las fuerzas de izquierda en la región, a las que les reprocha no entregar respuestas inmediatas y concretas frente al malestar diario generado por la inseguridad y la sensación de desprotección.

“La izquierda sigue sin ofrecer respuestas inmediatas a la experiencia cotidiana de la inseguridad. Se habla con toda la razón de desigualdad, de causas estructurales, de lo profundo. Pero se abandona el terreno del día a día, del miedo concreto, de la angustia diaria que sienten las personas. Ese vacío no queda libre, lo ocupa la ultraderecha con soluciones simples, punitivas y autoritarias”.

Como advertencia para el gobierno de Gustavo Petro y para la candidatura de Iván Cepeda, la periodista advirtió: “Ojo, Colombia, porque Chile no es una advertencia, es un espejo. En mayo del próximo año iremos a elecciones presidenciales, en un escenario donde uno de los precandidatos con mayor intención de voto basa su discurso en la mano dura (en alusión a Abelardo de la Espriella)”.

“Aún no aprendemos lo suficiente y mientras no lo hagamos, la derecha seguirá sembrando miedo para vendernos seguridad. Incluso si eso implica normalizar discursos antiderechos y debilitar la democracia”, cerró la periodista.