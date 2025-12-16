Hombres armados incineran camión sobre la vía Panamericana entre Popayán y Cali durante el paro armado del ELN

El camión fue interceptado en el sector El Descanso y resultó incinerado tras la agresión, en una zona estratégica para el transporte de mercancías. - crédito redes sociales

Un grupo de hombres armados incineró un vehículo de carga en la noche del 15 de diciembre sobre la vía Panamericana, en el sector de El Descanso, entre Popayán y Cali, según reportes de conductores y usuarios de la carretera.

Los atacantes, que portaban armas largas, interceptaron el camión, obligaron al conductor a descender y prendieron fuego al vehículo, lo que generó alarma y preocupación entre los viajeros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho se presentó en medio del paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización armada ilegal que anunció acciones en diferentes regiones del país, y que ha tenido fuerte impacto en el departamento del Cauca.

Según testimonios recogidos en redes sociales, la presencia de hombres armados y el temor a nuevos ataques han reducido notablemente la movilidad en el corredor vial, afectando tanto a empresas de transporte público como a particulares.

“Son esos guerrilleros los que ahora están en la vía, entonces hicieron el retén en este punto de la Panamericana”, reportaron los usuarios en las redes sociales según El País.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni se ha informado sobre posibles capturas o indagaciones en desarrollo.

Propaganda alusiva al ELN fue hallada en el corredor vial tras el atentado, acción que coincide con el paro armado anunciado por esta organización. - crédito EFE/Christian Escobar Mora

Contexto del paro armado y las acciones del ELN

El ELN anunció el inicio del paro armado el 14 de diciembre, con una duración de 72 horas. En un comunicado dirigido a la ciudadanía, el grupo advirtió que realizaría acciones armadas en todo el territorio nacional y pidió a la población abstenerse de viajar por carreteras o ríos navegables durante la vigencia de la medida.

Entre las acciones del paro se han reportado bloqueos, amenazas, artefactos explosivos improvisados y quema de vehículos en diferentes departamentos. Hasta el momento, se han contabilizado 51 eventos y 13 atentados, según cifras oficiales, con incidentes en regiones como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Antioquia, Chocó y Cauca, entre otros.

Seguridad y operaciones de la fuerza pública sobre la vía Panamericana

En el departamento de Cauca, la vía Panamericana ha sido uno de los puntos más afectados durante el paro armado. Además del ataque contra el camión en El Descanso, se han reportado instalaciones de banderas, grafitis e incluso artefactos explosivos con emblemas del ELN en varios municipios, incluyendo Mondomo, Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.

El Ejército Nacional y la Policía Nacional han respondido desplegando unidades en los sectores estratégicos de la carretera para asegurar la libre movilidad y la protección de la ciudadanía. Entre las acciones recientes destaca la neutralización controlada de un cilindro explosivo en el sector de Mondomo el 14 de diciembre.

La vía Panamericana entre Popayán y Cali quedó afectada tras el incidente, impactando la movilidad en uno de los principales ejes del suroccidente colombiano. - crédito Invías

Según reportes oficiales del coronel Gerson Bedoya Piraquive, comandante del Departamento de Policía Cauca: “personal especializado del Ejército, siguiendo estrictos protocolos de seguridad, retiró y neutralizó de forma controlada el cilindro con explosivos”.

Además, las autoridades han retirado propaganda alusiva al grupo armado ilegal y se mantienen patrullajes constantes a lo largo del corredor internacional. Diversas empresas de transporte han suspendido de manera preventiva algunas rutas para evitar eventuales ataques dirigidos a vehículos civiles.

Un corredor afectado y antecedentes recientes

El tramo de la vía Panamericana entre Popayán y Cali es uno de los más importantes del suroccidente del país y en los últimos días ha sido escenario de varios hechos violentos.

Uno de los episodios más graves se presentó en el Magdalena Medio, en el peaje de La Lizama, sobre la vía que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja, donde un ataque dejó a una funcionaria lesionada y llevó a activar protocolos de emergencia y a reforzar la seguridad en este corredor vial clave.

Uno de los hechos del paro armado ocurrió en el Magdalena Medio, específicamente en el peaje de La Lizama. - crédito Captura video

Asimismo, recientemente hombres armados secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala en este mismo corredor, hecho que terminó con el joven en libertad el 2 de diciembre.

El ambiente de inseguridad y las amenazas han obligado a la ciudadanía y a los trabajadores del transporte a extremar precauciones o suspender viajes. A lo largo del paro armado, empresas, conductores y comunidades han reiterado la alerta ante cualquier indicio de presencia armada o actos violentos.

La fuerza pública insiste en que mantiene presencia permanente en la región y asegura la coordinación de nuevas intervenciones para frenar la acción de grupos ilegales y restablecer condiciones de movilidad y seguridad entre Popayán y Cali.

El ataque contra el vehículo de carga representa un nuevo episodio en el contexto del conflicto armado y la disputa por el control territorial en el suroccidente de Colombia.