Las cosas que se deben eliminar de la casa para atraer el dinero en 2026, según el feng shui

Tener un hogar limpio y ordenado influye en las energías que las personas pueden recibir en Año Nuevo, según la tradición china

Los objetos rotos y desgastados
Los objetos rotos y desgastados son los primeros a eliminar para dejar fluir la energía - crédito Freepik

Para quienes buscan atraer prosperidad y bienestar en 2025, el feng shui propone una transformación profunda del hogar: eliminar objetos que bloquean el flujo energético puede ser determinante para abrir paso a nuevas oportunidades, mejorar la salud emocional y financiera.

El primer grupo de elementos que deben salir del hogar son los objetos rotos o dañados. El feng shui les atribuye un simbolismo de energía fragmentada, por lo que conservar un espejo roto, una vajilla astillada o cualquier artículo irreparable puede atraer bloqueos y tensiones personales.

La recomendación es clara: si un objeto no tiene arreglo, lo mejor es despedirse de él para permitir que la energía fluya sin interrupciones.

La ropa olvidada o desgastada en el fondo del armario representa otro foco de energía estancada. Estas prendas, aunque pasen desapercibidas, pueden obstaculizar la llegada de nuevas oportunidades y afectar la vitalidad del hogar.

Las plantas secas o dañadas
Las plantas secas o dañadas deben reemplazarse para dar vida a los lugares - crédito Freepik

Para favorecer el crecimiento y la prosperidad, se aconseja realizar una limpieza profunda del clóset, dejando espacio para energías renovadas.

Los relojes que no funcionan constituyen un símbolo de tiempo detenido. Según el feng shui, mantener estos objetos en casa puede reflejar estancamiento en metas personales, relaciones y trabajo.

Para restablecer el flujo energético y avanzar con claridad en los proyectos antes de 2025, es fundamental repararlos o eliminarlos.

Los recuerdos negativos almacenados en forma de fotografías, cartas o regalos vinculados a etapas tristes o relaciones que ya no aportan valor también influyen en la vibración del hogar.

Retener estos objetos puede anclar emocionalmente a la tristeza o al pasado. Para atraer positividad, se recomienda reemplazarlos por elementos que inspiren gratitud y felicidad.

La vegetación deteriorada es otro indicador de energía muerta. Las plantas secas o en mal estado, así como las plantas artificiales deterioradas, bloquean el flujo vital del espacio. El feng shui sugiere optar por vegetación natural y saludable, como la planta del dinero o el bambú de la suerte, que simbolizan crecimiento y purifican el ambiente.

Las billeteras y monederos deben
Las billeteras y monederos deben estar organizados - crédito Freepik

El desorden en el hogar no solo afecta el flujo del chi, sino que también puede incrementar los niveles de estrés.

Y es que quienes viven en entornos desordenados presentan niveles elevados de cortisol, especialmente las mujeres. Por ello, mantener la casa ordenada es esencial para la salud física y mental.

La entrada del hogar merece especial atención. El feng shui recomienda decorarla con tonos amarillos o naranjas, como flores o cuadros, para atraer energía positiva. Los tonos tierra, presentes en elementos como cerámica, piedras y cristales, representan salud, conocimiento y relaciones.

Un aspecto menos conocido es el impacto de las carteras o monederos desgastados en la prosperidad financiera.

La billetera refleja el estado financiero de una persona, cuanto más desgastada y rota esté, más personas creerán que está atravesando dificultades económicas.

Mantener la cartera limpia y ordenada, retirando recibos viejos o tarjetas vencidas, puede evitar bloqueos en el flujo de dinero.

El almacenamiento debajo de la cama es desaconsejado por el Feng Shui, ya que este espacio es considerado el más íntimo y el chi alcanza su punto máximo durante el sueño.

No se recomienda poner espejos
No se recomienda poner espejos a la entrada de la casa - crédito Freepik

Colocar objetos debajo de la cama puede detener el flujo energético y alterar los patrones de descanso. Si es necesario guardar algo, se recomienda utilizar cofres de materiales específicos: madera para el crecimiento personal, metal para la creatividad y cestas de paja tejida para la salud. Se debe evitar guardar fotografías, ya que transmiten energías del pasado.

La ubicación de los espejos también es relevante. En el feng shui, los espejos reflejan y redirigen la energía, por lo que deben colocarse de manera que reflejen elementos hermosos, como plantas o cuadros. Colocar un espejo frente a la puerta principal es uno de los errores más comunes, ya que puede bloquear las bendiciones financieras y atraer malas energías.

La aplicación de estos principios, según el feng shui, puede transformar el hogar en un espacio propicio para la prosperidad y el bienestar en 2026.

