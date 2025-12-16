El Ministerio de Salud confirmó la circulación simultánea de influenza A (H1N1) y A (H3N2) en Colombia: así puede evitar contagiarse

Las autoridades de salud recomiendan reforzar la vacunación contra la influenza en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas - crédito X

El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud de Colombia confirmaron la circulación simultánea de los virus de influenza A(H1N1) y A(H3N2) en el país, un comportamiento considerado habitual en esta temporada debido a los cambios climáticos y a la intensificación de los viajes nacionales e internacionales.

En este escenario, las autoridades solicitaron reforzar la vacunación en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como mantener medidas de higiene y el uso de tapabocas si se presentan síntomas respiratorios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los reportes más recientes de vigilancia epidemiológica indican que la presencia de ambos subtipos de influenza A, junto a la menos frecuente influenza B, se detecta de forma paralela en distintas regiones de Colombia, lo que corresponde al perfil típico de circulación viral en los meses con mayor variabilidad climática y movilidad de personas. Según el INS, se han identificado casos de A(H1N1) pdm09 y A(H3N2) en laboratorios centinela de todo el país.

La vigilancia epidemiológica detecta casos de influenza A(H1N1)pdm09 y A(H3N2) en laboratorios centinela de distintas regiones del país - crédito Natalia Pedraza/EFE

El comunicado subraya que la aparición de los virus no representa un evento excepcional, pero sí requiere atención, especialmente en la población más vulnerable. El ciclo de transmisión incrementa con la llegada de la temporada alta de enfermedades respiratorias, caracterizada por un mayor número de reuniones sociales, desplazamientos de viajeros y fluctuaciones en la temperatura.

Frente a la posibilidad del ingreso de variantes provenientes de otros países, el sector salud resaltó el caso documentado en México el 12 de diciembre, donde fue detectado un paciente con la variante K de la gripe H3N2, según informó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Este paciente recibió atención temprana y no necesitó hospitalización, según la Secretaría de Salud mexicana. La detección se produjo en medio de un aumento global de casos de H3N2, especialmente en zonas del hemisferio norte donde la temporada invernal propicia la transmisión de virus respiratorios.

En Europa, la circulación anticipada de la variante K de H3N2 ha generado alertas ante el incremento de hospitalizaciones y la rápida propagación, motivando a algunos países a retomar el uso de tapabocas en centros médicos y reforzar campañas de prevención.

El aumento de reuniones sociales y viajes favorece la transmisión de virus respiratorios como la influenza en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/File Photo/File Photo/REUTERS

Según el médico epidemiólogo Leonardo José León en una entrevista con City TV, esta variante presenta “mutaciones que la vuelven más contagiosa y le permiten evadir mejor la inmunidad adquirida por vacunas o infecciones previas”. León insistió en que no es necesario generar alarma, pero sí mantenerse atentos a los signos y buscar atención médica en caso de síntomas, evitando la automedicación.

La influenza A(H1N1), de acuerdo con los organismos de salud, suele iniciar con fiebre mayor a 38°C (100,4°F) y tos, acompañada en algunos casos de dolor de cabeza, garganta, congestión nasal, escalofríos, fatiga, vómito o diarrea.

En cuadros más severos, pueden presentarse dificultad respiratoria, dolor en el pecho y complicaciones como neumonía, que en situaciones extremas puede causar la muerte. Esta enfermedad se transmite principalmente por vía respiratoria y contacto cercano con personas enfermas o superficies contaminadas.

La influenza A(H1N1) puede causar fiebre alta, tos, dolor de cabeza y, en casos graves, complicaciones como neumonía y dificultad respiratoria - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

El Ministerio de Salud recomendó que, tanto quienes ingresan al país desde zonas afectadas como quienes planifican viajes al exterior, extremen medidas de autocuidado. Entre las principales orientaciones se encuentran:

Lavarse las manos de manera frecuente, idealmente con jabón líquido.

Cubrirse nariz y boca al toser o estornudar, preferiblemente con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo.

Utilizar tapabocas si se tienen síntomas respiratorios o se asiste a lugares concurridos.

Mantenerse en casa en caso de presentar sintomatología, evitando asistir a aglomeraciones o espacios públicos.

Observar el estado de salud durante los siete días siguientes a la llegada al país desde zonas con circulación de influenza.

Consultar a los servicios médicos en caso de fiebre, dificultad para respirar o empeoramiento de los síntomas.

Las autoridades insistieron en que las personas con factores de riesgo —incluyendo niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades inmunosupresoras— deben priorizar la vacunación como medio más efectivo para prevenir complicaciones graves derivadas de la influenza. La inmunización ayuda a reducir la transmisión y el riesgo de hospitalización en estas poblaciones.

El sector salud insiste en la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y la consulta médica ante síntomas de influenza para proteger la salud pública - crédito Luisa González/REUTERS

El INS reiteró que la vigilancia epidemiológica se mantiene de manera activa y que el llamado a la ciudadanía es a permanecer informada, no bajar la guardia frente a las señales de alerta y consultar siempre a profesionales de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento.

Ante la circulación global del virus y el incremento de desplazamientos durante la temporada decembrina, el sector sanitario remarcó que la prevención y el diagnóstico temprano son herramientas indispensables para proteger la salud pública.