Compulsan copias para que se investigue a jueza que otorgó la libertad a Emilio Tapia por segunda vez

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, liderado por la jueza Claribel Onisa Fernández Castellón, concedió nuevamente la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por el caso de corrupción de Centros Poblados e involucrado en otros hechos vinculados con malos manejos de los recursos públicos, como el carrusel de la contratación en Bogotá.

“SEGUNDO: CONCEDER al sentenciado EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA la libertad condicional por un período de prueba de 27 MESES y 11 DÍAS, para lo cual, se tendrá como caución prendaria la misma que prestó con ocasión del auto del 11 de abril de 2025, pero sí se le exige la suscripción de una nueva acta de compromiso al tenor del artículo 65 del C. P., considerando la modificación del periodo de prueba”, se lee en el documento decisorio de la jueza.

Por la determinación que tomó la jueza, a Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico compulsó copias para que sea investigada, teniendo en cuenta que en dos ocasiones ha considerado que Tapia debe gozar de la libertad condicional. La primera vez que el despacho le otorgó la libertad al hoy condenado fue en abril de 2025. Luego, el 12 de diciembre del mismo año, tomó esa misma decisión.

“Se expone un posible actuar irregular de la funcionaria Claribel Onisa Fernández Castellón, Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, al otorgar la libertad condicional al señor Emilio Tapia Aldana, condenado por el carrusel de la contratación y el caso de corrupción de Centros Poblados, en consecuencia, se ordenará la compulsa de copias contra la citada funcionaria, para que se reparta como queja disciplinaria ante esta misma Sala”, detalla el documento firmado por la presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, Yessica Paola Guerrero García, dirigida a Jefa de la Oficina Judicial de la comisión, Heydi Parodis Ropain.

Captura de Emilio Tapia que dejó sin efectos la primera libertad condicional

El empresario fue capturado el 31 de octubre de 2025 en Barranquilla por agentes de la Dijín de la Policía Nacional. Su detención surgió por decisión del Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá, que ordenó su captura y revocó una determinación previa que le había otorgado la libertad condicional.

El alto tribunal fundamentó la orden de captura y la decisión de dejar sin efectos el fallo de la jueza Fernández Castellón en que Tapia no cumplía con los requisitos de resocialización exigidos por la ley, al acumular ya dos condenas por corrupción y, por tanto, “no asume un tratamiento penitenciario acorde con su comportamiento”. De ahí que desestimara los motivos por los cuales le fue otorgada la libertad condicional.

Así las cosas, según informó Blu Radio, su captura respondió a la condena que pesa en su contra por su participación en el escándalo de corrupción de Centros Poblados –por el cual fue sentenciado a seis años y cuatro meses de privación de la libertad–, que involucró al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) y que resultó en la desviación de $70.000 millones.

La detención de Tapia se produjo en la Clínica Altos del Prado, donde recibía atención médica por un cuadro de hipertensión, bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Sin embargo, tras haberse efectuado su captura, ahora Tapia gozará de la libertad condicional, concedida nuevamente por la jueza Fernández Castellón, que será investigada por haber otorgado ese privilegio de manera presuntamente irregular. De hecho, la togada ya enfrenta otra indagación por haber ordenado en un primer momento la libertad condicional al hoy condenado.