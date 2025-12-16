Aumento del salario mínimo de 2026 no sería legítimo y advierten al Gobierno Petro que será imposible tener una “economía sana”

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dijo que no hay un escenario ideal para una concertación salarial efectiva, en medio de pronunciamientos previos del Gobierno sobre el salario mínimo y de propuestas exageradas de las centrales obreras - crédito Fenalco

La decisión de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) de no participar en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales sigue generando dudas en la legitimidad y el futuro de la concertación del aumento del salario mínimo de 2026 en Colombia. El presidente del gremio, Jaime Cabal, explicó que dicha determinación se debe a la falta de garantías para una negociación real del sueldo básico y a los anuncios de funcionarios del Gobierno sobre incrementos de dos dígitos.

Así respondió a la carta enviada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que lo invitó, el 11 de diciembre, a que se sentara en la mesa de concertación y en la que el funcionario defendió la legalidad y transparencia del proceso.

El dirigente, en respuesta, ratificó las razones por las cuales la federación no participó este año de la mesa. Según dijo en un video, “básicamente, por falta de garantías para negociar un salario real“. De acuerdo con él, “esto se debió a que el Gobierno, distintos funcionarios del Gobierno, el presidente (Gustavo Petro), el ministro del Interior (Armando Benedetti) y el propio ministro del Trabajo anunciaron que el incremento sería de dos dígitos, inclusive, con cifra exacta”. Según dijo, “eso no es serio y por eso le ratificamos nuestra decisión”.

Además, que la participación en la concertación es un derecho constitucional y que la autonomía gremial está protegida por la Constitución. “Es un derecho constitucional de los gremios participar en la mesa de concertación y la Constitución también garantiza la autonomía gremial, razón por la cual estamos en todo el derecho de asistir o de no asistir”, sostuvo Cabal.

De igual forma, recordó que la Ley 278 de 1996 establece un modelo de concertación basado en un diálogo real, equilibrado y de buena fe, donde la incidencia de empleadores y trabajadores debe ser efectiva y no limitarse a una formalidad.

Críticas a la metodología y a los anuncios del Gobierno

A su vez, fue enfático en sus críticas a la metodología y a los anuncios del Gobierno. “Las condiciones mínimas de un diálogo social auténtico se ven comprometidas cuando altos funcionarios del Gobierno anuncian públicamente, antes del inicio formal de la concertación, incrementos del salario mínimo de dos dígitos, como ocurre en el proceso correspondiente para el 2026″. Advirtió que las declaraciones anticipadas condicionan el escenario deliberativo, afectan la neutralidad del proceso y desnaturalizan la concertación tripartita.

El presidente de Fenalco también cuestionó la seriedad de los incrementos propuestos. “No es posible tener una economía sana con un salario mínimo cuyo incremento sea dos o tres veces la inflación. Esto no es serio con el país. Consideramos que esto conlleva a una mayor informalidad, a reducir las posibilidades de generar empleo formal y, por supuesto, tiene efectos inflacionarios”, adujo.

Insistió en que anunciar aumentos nominales sin respaldo en la productividad ni en condiciones macroeconómicas consistentes puede resultar políticamente atractivo, pero la experiencia demuestra que estos incrementos son absorbidos rápidamente por la inflación.

Impacto de las decisiones del Gobierno

Y es que el impacto de las decisiones del Gobierno sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como sobre los tenderos y emprendedores, fue otro de los puntos destacados por Cabal.

“La vocería de los tenderos siempre ha estado firme en Fenalco y muchos de ellos participan. Es en el único gremio donde están sentados en sus juntas directivas, tanto regionales como nacional, y han respaldado plenamente la posición de Fenalco porque consideran que este Gobierno les ha hecho más daño que beneficio”, añadió. Recordó el famoso impuesto mal llamado saludable, que subió los precios de los productos principales que venden las tiendas y esto redujo de manera sustancial las ventas y, por lo tanto, el comportamiento en el sector.

Coherencia de la política pública

El dirigente gremial criticó además la coherencia de la política pública dirigida a estos sectores. “La coherencia de la política pública exige que la preocupación por estos sectores sea integral y consistente, y no se limite a escenarios coyunturales o de carácter preelectoral”, expresó Jaime Cabal al mencionar que reformas como la tributaria y la laboral afectaron a las mipymes y a los tenderos.

La respuesta del líder gremial se da luego de que, el 11 de diciembre, el ministro Antonio Sanguino envió una carta en la que lamentó la decisión de Fenalco de no estar en la mesa. “Es desafortunado recibir la misiva donde nos comunica su decisión de no participar en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en su rol de representante de Fenalco”, manifestó el funcionario.

En la misma defendió la legalidad y el carácter técnico del proceso de concertación. “La convocatoria al espacio de diálogo social y concertación responde a un mandato constitucional y legal, con el objetivo de analizar técnicamente los elementos macroeconómicos que permitan la toma de decisiones y la presentación de propuestas de los trabajadores y de los empleadores”, explicó Sanguino.

Anuncios anticipados del Gobierno

Y en cuanto a los señalamientos sobre anuncios anticipados de incrementos salariales, el ministro fue categórico: “Es importante subrayar que ni el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ni el Ministerio del Trabajo han anunciado cifras de incremento salarial, precisamente, porque se respeta la dinámica propia del proceso de concertación y la orientación institucional. La jurisprudencia nacional, en especial la Sentencia T-426 de 1992, reconoce la necesidad de proteger el poder adquisitivo del salario como un criterio orientador de la discusión”.

Sanguino también destacó la participación de los diferentes sectores en la mesa de concertación. “La participación de gremios económicos y centrales sindicales en la primera etapa de la mesa pueden dar fe de una metodología construida bajo el espíritu del tripartismo, con análisis técnicos y discusiones profundas acompañadas por equipos de alto nivel del Gobierno, incluidos los Ministerios de Trabajo, Comercio, Hacienda, Agricultura, el DNP y el apoyo técnico del DANE y del Banco de la República”, puntualizó.