Colombia

Roy Barreras lanzó fuerte advertencia a los colombianos por la victoria de la derecha en Chile: “Si no aprendemos la lección lo vamos a lamentar”

El precandidato presidencial subrayó que el resultado electoral chileno es un llamado de atención para Colombia y se comprometió a enfrentar cualquier intento de instaurar el oscurantismo violento en el país

Guardar
Roy Barreras advirtió que la
Roy Barreras advirtió que la victoria de José Antonio Kast en Chile representa una señal de alarma para Colombia de cara a las elecciones 2026 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La jornada electoral del 14 de diciembre de 2025 en Chile concluyó con la victoria de José Antonio Kast como presidente, después de superar por más de dos millones de votos a Jeannette Jara.

El rápido escrutinio permitió a las autoridades oficiales confirmar el triunfo de Kast, marcando así un cambio notorio en el escenario político nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El resultado abrió de inmediato un debate en la región sobre la orientación política del país.

Entre las primeras reacciones se destacó la del Director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia Agudelo, quien se refirió al pasado familiar y político del mandatario electo.

Según Valencia, “regresó el pinochetismo al poder en Chile”.

El dirigente recordó que el padre de Kast llegó a Chile en 1946, proveniente de Alemania tras haber pertenecido al partido nazi, y señaló además que el hermano del presidente electo integró el gabinete económico de Augusto Pinochet como uno de los Chicago Boys.

Valencia sostuvo que “José Antonio participó en el referendo de 1988”, posicionándose como activista del Sí en favor de Pinochet.

Para el analista, “con esta hoja de vida y un curtido discurso de la derecha populista ganó las elecciones y se apresta a gobernar”.

Las palabras de Valencia generaron un eco inmediato en otros referentes del progresismo colombiano.

Roy Barreras, exsenador y exembajador, replicó la postura del director de Pares con una advertencia dirigida al público colombiano sobre los riesgos de seguir tendencias similares.

Barreras manifestó que “El fascismo más oscuro ganó en Chile”. Añadió también un mensaje dirigido a la sociedad colombiana: “Si no aprendemos la lección lo vamos a lamentar”.

El dirigente señaló que en Colombia no se permitirá un “retroceso al oscurantismo violento”, y concluyó: “Estaremos ahí para evitarlo”.

Temas Relacionados

Roy BarrerasPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaElecciones 2026Elecciones en ChileVictoria de la derecha en ChileColombia-Noticias

Más Noticias

Marilyn Patiño es la nueva participante confirmada por ‘el Jefe’ para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia 3’

La actriz caleña llega a la tercera temporada del 'reality' con una actitud sin filtros y muchas historias por contar, despertando la curiosidad de los fans que esperan ansiosos el inicio de la competencia

Marilyn Patiño es la nueva

La vez que José Antonio Kast, hoy presidente electo de Chile, sostuvo un encuentro privado con Álvaro Uribe: de qué hablaron

En 2017, el actual presidente electo de los chilenos, realizó una gira como diputado en la que mantuvo reuniones con el expresidente colombiano y voceros de la campaña por el NO en el plebiscito del Acuerdo de Paz con las Farc

La vez que José Antonio

Así se salvaron los 20 jóvenes en accidente de bus en Antioquia: los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a Medicina Legal

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó en su cuenta de X que un helicóptero de la Policía Nacional trasladó los 17 cuerpos a Medicina Legal en Medellín

Así se salvaron los 20

Comunidad de Bello rinde homenaje a los estudiantes fallecidos en accidente de bus: entre velas y lágrimas

La velatón, celebrada la noche del domingo 14 de diciembre, se realizó pocas horas después de que el balance oficial confirmara las 17 víctimas mortales y veinte heridos

Comunidad de Bello rinde homenaje

Una curva peligrosa, cansancio y poca iluminación de la carretera: las pistas detrás del mortal accidente en la vía Segovia-Remedios, Antioquia

El reporte consolidado dejó un saldo fatal de 17 fallecidos, en su mayoría menores de edad, de la Institución Educativa Liceo Antioqueño, del municipio de Bello, además de veinte jóvenes heridos

Una curva peligrosa, cansancio y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón envió un mensaje

Yina Calderón envió un mensaje sin filtro a Johanna Fadul: “¿Para qué vas si no quieres polémica?”

Suspenden concierto de Shakira en Argentina por tormenta eléctrica en el estadio Kempes de Córdoba

Wilmar Roldán reveló cuál es la barra “más jodida” del país con particular anécdota: “La mano del muerto saliendo así”

Familia de B King explicó las razones de su distanciamiento con Marcela Reyes: “No respetó su memoria”

Pipe Bueno conmovió al recordar con emoción su “3er Round” en el Movistar Arena: “¿Hacemos otro?”

Deportes

Fernando Gaviria conoció la dureza

Fernando Gaviria conoció la dureza de la condena en su contra por conducir borracho en Mónaco: “Usted es un peligro público”

Deportes Tolima confirmó precio de la boletería para la final de vuelta de la Liga BetPlay: “La hoguera del indio es solo nuestra”

Luis Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa y es líder de la tabla de goleadores: así califican al jugador de la selección Colombia

FIFA entregará el premio The Best, sin la presencia de las estrellas, el 16 de diciembre: estos son los colombianos nominados

Jhon Jader Durán respondió a mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: esto dijo el delantero