Roy Barreras lanzó fuerte advertencia a los colombianos por la victoria de la derecha en Chile: “Si no aprendemos la lección lo vamos a lamentar”

Roy Barreras advirtió que la victoria de José Antonio Kast en Chile representa una señal de alarma para Colombia de cara a las elecciones 2026 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La jornada electoral del 14 de diciembre de 2025 en Chile concluyó con la victoria de José Antonio Kast como presidente, después de superar por más de dos millones de votos a Jeannette Jara.

El rápido escrutinio permitió a las autoridades oficiales confirmar el triunfo de Kast, marcando así un cambio notorio en el escenario político nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El resultado abrió de inmediato un debate en la región sobre la orientación política del país.

Entre las primeras reacciones se destacó la del Director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia Agudelo, quien se refirió al pasado familiar y político del mandatario electo.

Según Valencia, “regresó el pinochetismo al poder en Chile”.

El dirigente recordó que el padre de Kast llegó a Chile en 1946, proveniente de Alemania tras haber pertenecido al partido nazi, y señaló además que el hermano del presidente electo integró el gabinete económico de Augusto Pinochet como uno de los Chicago Boys.

Valencia sostuvo que “José Antonio participó en el referendo de 1988”, posicionándose como activista del Sí en favor de Pinochet.

Para el analista, “con esta hoja de vida y un curtido discurso de la derecha populista ganó las elecciones y se apresta a gobernar”.

Las palabras de Valencia generaron un eco inmediato en otros referentes del progresismo colombiano.

Roy Barreras, exsenador y exembajador, replicó la postura del director de Pares con una advertencia dirigida al público colombiano sobre los riesgos de seguir tendencias similares.

Barreras manifestó que “El fascismo más oscuro ganó en Chile”. Añadió también un mensaje dirigido a la sociedad colombiana: “Si no aprendemos la lección lo vamos a lamentar”.

El dirigente señaló que en Colombia no se permitirá un “retroceso al oscurantismo violento”, y concluyó: “Estaremos ahí para evitarlo”.