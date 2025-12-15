Petro mandó a “leer” al juzgado que le ordenó retractarse contra la familia de Bernie Moreno: “La historia no se borra jurídicamente”

Gustavo Petro señaló que sus declaraciones contra la familia de Bernie Moreno, congresista de Estados Unidos, tenían argumentos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro arremetió contra el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá luego de que un juez de tutela le ordenara retractarse públicamente de sus declaraciones sobre Luis Alberto y Roberto Moreno Mejía, hermanos del congresista norteamericano Bernie Moreno.

Las acusaciones del mandatario, que vinculan a los hermanos con presuntos delitos relacionados con el “robo del Banco del Pacífico” y el “volteo de tierras” en la Hacienda San Simón —en la sábana de Bogotá— fueron desestimadas por el juez, que concluyó que no había pruebas ni decisiones judiciales previas que las respaldaran.

El juez argumentó que, aunque Petro tiene libertad de expresión, no puede hacer afirmaciones sin pruebas que puedan dañar la reputación de las personas mencionadas. En el fallo se ordenó al presidente rectificarse públicamente y ofrecer excusas dentro de un plazo de 48 horas a través de los mismos medios en los que hizo las acusaciones, además, la retractación debía mantenerse en sus redes sociales por tres meses.

Las acusaciones de Petro incluyen supuestos actos de corrupción relacionados con el desarrollo inmobiliario en la Hacienda San Simón, que según él, también están vinculados al narcotráfico - crédito Sue Ogrocki/AP - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Sin embargo, Petro no ha mostrado intención de cumplir con el fallo. El 15 de diciembre, en su cuenta de X, respondió al juez de forma desafiante, insistiendo en que las pruebas que sustentan sus acusaciones son parte de un debate público realizado hace más de un cuarto de siglo.

En su mensaje, destacó que estas pruebas fueron documentadas en medios de comunicación como El Tiempo y que el debate sobre el “volteo de tierras” en la Hacienda San Simón también se dio públicamente en el Congreso de Colombia.

“El juez dice que no hay pruebas sobre el caso del Banco del Pacífico y el papel de Luis Alberto Moreno. No tengo la culpa que haya olvidado leer. Porque todas las pruebas son parte de mi debate público hecho hace un cuarto de siglo”, escribió el mandatario en su red social.

Petro fue tajante al señalar: “La historia no se borra jurídicamente. Solo hay que leer e investigar sin miedo al poderoso. Si en un cuarto de siglo no fui rectificado menos ahora. Lo dicho, dicho está y quedó comprobado”.

Gustavo Petro destacó que las pruebas sobre el caso del Banco del Pacífico y el papel de Luis Alberto Moreno están documentadas desde hace más de 25 años y que no serán borradas jurídicamente - crédito @petrogustavo/X

Las acusaciones que originaron la tutela se basan en intervenciones públicas de Petro, incluidas una transmisión en el Consejo de Ministros el 21 de octubre de 2025, una alocución presidencial del 13 de noviembre y un mensaje en X del 18 de noviembre. En estos, Petro vinculó a los hermanos Moreno con presuntos actos de corrupción y delitos graves, pero sin ofrecer pruebas judiciales que respaldaran sus palabras.

Petro acusó a los hermanos Moreno de estar involucrados en un desarrollo inmobiliario en la Hacienda San Simón, un proyecto que transformó más de 300 hectáreas de humedales y reservas ambientales en un exclusivo proyecto urbano.

Petro dio explicaciones de sus señalamientos contra la familia del congresista norteamericano

Como primer mensaje, el 12 de diciembre, al que él se respondió, el presidente Petro recordó denuncias previas de tráfico de influencias en el gobierno de Andrés Pastrana y alertó sobre los riesgos ambientales de dichos desarrollos. A su vez, mencionó que estas actividades estaban vinculadas con el narcotráfico, aludiendo a los audios de “Ñeñe” Hernández de 2020.

Gustavo Petro desafió el fallo judicial, al asegurar que su versión de los hechos está bien documentada y no será borrada por ninguna decisión jurídica - crédito @petrogustavo/X

Además, Petro acusó al senador Bernie Moreno de ser el autor de un plan, denominado la “Doctrina Trump” —refiriéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, que supuestamente busca desestabilizar su Gobierno. En este sentido, señaló que su lucha contra el narcotráfico y su enfoque en la equidad social eran contrarios a los intereses de los Moreno, que, según él, defendían proyectos privados en lugar del bienestar colectivo.

El mandatario aseguró que la situación refleja una “vendetta personal” por sus denuncias sobre los presuntos actos de corrupción en la Hacienda San Simón, un tema que le provocó tensiones diplomáticas con Estados Unidos, de acuerdo con sus denuncias.

En este mensaje, el presidente compartió cada una de sus afirmaciones junto con enlaces que respaldan sus palabras, como artículos en medios de comunicación, debates en el Concejo de Bogotá y noticias de distintas épocas. Por eso, en su posterior publicación, Petro indicó que al juez le había faltado leer para comprender la base de sus declaraciones.