Invías desató la indignación en las redes sociales por compartir comunicado del ELN sobre el paro armado: “Una vergüenza para el país”

Invías causó polémica por compartir comunicado del ELN , a través del perfil de X @numeral767 - crédito suministradas a Infobae Colombia

Una publicación en redes sociales de la cuenta en la red social X @numeral767, adscrita al Instituto Nacional de Vías (Invías), en la que se replicó el lunes 15 de diciembre de 2025 el comunicado de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el paro armado que adelanta en el norte del país, desató la controversia en las redes sociales. Y todo por ser este un perfil digital del Estado, que hizo eco del mensaje intimidatorio por parte del grupo armado ilegal.

“Información de interés general: antes de transitar, se recomienda evaluar la necesidad de desplazamiento y, por seguridad, evitar viajes innecesarios, durante los próximos días. Manténgase informado únicamente por canales oficiales y siga las recomendaciones de las autoridades”, fue el mensaje que se publicó en la plataforma digital, en el que se adjuntó el citado comunicado, en un post que posteriormente fue borrado debido a la gravedad del hecho.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el mensaje en las redes sociales del Invías que causó polémica en las redes sociales y que tuvo que ser borrado - crédito X

En la misiva del ELN, que circuló en las redes sociales, se habló de la “injerencia del imperialismo norteamericano”, según la guerrilla, sostenida por la “oligarquía, amenaza la soberanía y riqueza de nuestro suelo, así como los sueños de superación del pueblo”. Y, en ese sentido, convocó a un paro armado que inició el domingo 14 de diciembre, a las 6:00 a. m., y terminaría el miércoles 17 de diciembre, a la misma hora. Un cese que afectará a nivel nacional.

Indignación en las redes sociales por garrafal error del Invías

Uno de los que expresó su imaginación por este suceso fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que en sus redes sociales apuntó al Invías por este tipo de publicaciones, que harían apología al delito, como lo es el enclaustramiento de las poblaciones, y recordó que lo que los Colombianos esperan es una reacción contundente del Gobierno y no recomendaciones que, en su concepto, “trasladen la responsabilidad a los ciudadanos”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció frente al mensaje de Invías, que replicó un comunicado del ELN sobre el paro armado - crédito @AndresJRendonC/X

“Esto es una vergüenza para el país y el Estado de derecho: una entidad oficial de primer nivel nacional, haciéndole eco a un comunicado terrorista del ELN en la cuenta de @numeral767, adscrita al Invías. El gobierno Petro amplificando el terrorismo vía canales oficiales. Qué bueno que esta difusión de comunicación pública se hiciera más bien para respaldar a nuestros soldados y policías", comentó Rendón, que se despachó en contra del Ejecutivo.

A estos comentarios de Rendón se sumó el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero, que en su perfil de X también expresó su rechazo a este error y apuntó hacia el jefe de Estado por el tratamiento a esta guerrilla. “El gobierno de @petrogustavo es una vergüenza. Borraron el trino, pero el nivel de arrodillamiento ante los terroristas es obsceno”, expresó el congresista, que espera dar el salto al Senado con el apoyo del partido de oposición.

El representante Andrés Forero también se refirió a la polémica con el mensaje en X del @numeral767 - crédito @AForeroM/X

De esta manera, otros usuarios en las redes sociales también expresaron su molestia frente a este hecho, entre ellos seguidores del proyecto progresista, que no ocultaron su enojo. E incluso, en tono sarcástico, se refirieron a las recomendaciones de esta cuenta: que fue creada para informar, en tiempo real, el estado de las vías por el territorio nacional, pero que en esta ocasión aumentó sus interacciones por la divulgación de la misiva de un grupo ilegal.

En medio de la controversia, el Invías indicó que, como consecuencia del paro armado, anunció la suspensión temporal de las labores de mantenimiento rutinario en los tramos Paz de Ariporo - La Cabuya, La Cabuya - Saravena, Sácama - La Cabuya, Tame - Cocoró y Cocoró - Arauca. Además, informó que en estos corredores no hay despachos de transporte público ni de pasajeros, y las actividades se retomarán cuando haya condiciones de seguridad para los usuarios.