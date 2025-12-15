Colombia

Hombres y mujeres con estas edades pueden recuperar semanas cotizadas perdidas en Colpensiones: así se hará en 2026

Los que hayan cotizado a pensión pueden consultar los registros en línea permite detectar errores y recuperar semanas antes de solicitar el retiro

A finales de 2024, Colombia
A finales de 2024, Colombia superó los 2.1 millones de pensionados, y para mediados y finales de 2025, las cifras apuntan a que hay alrededor de 2.16 a 2.2 millones de pensionados en total, según Colpensiones y los fondos privados- crédito Colprensa

Más de siete millones de colombianos están afiliados a Colpensiones hasta septiembre de 2025, lo que evidencia el crecimiento sostenido del fondo público encargado de administrar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. El aumento se debe tanto a nuevos ingresos como a traslados desde fondos privados. Por su parte, el programa Beneficios Económicos Periódicos (Beps), dirigido a trabajadores informales y de bajos ingresos, ya suma cerca de 2,1 millones de personas vinculadas.

Ante el escenario, la preocupación por la pérdida de semanas cotizadas se convirtió en un asunto central para los que se acercan a la edad de jubilación, ya que la falta de registros completos puede poner en riesgo el acceso a la pensión en Colombia. Sin embargo, existe la posibilidad de recuperar semanas no reportadas, siempre que se cumplan los requisitos y se presenten los documentos exigidos por la entidad.

Uno de los principales obstáculos para los afiliados de la entidad es la pérdida de semanas de cotización, un fenómeno que afecta a los que están próximos a cumplir la edad de pensión. Las causas más comunes incluyen:

  • Errores en los reportes de aportes.
  • Omisiones de los empleadores al no hacer los pagos correspondientes.
  • Diversas inconsistencias en la historia laboral.
En caso de entrar en
En caso de entrar en vigor, la reforma pensional del Gobierno Petro hará que Colpensiones se convierta en el principal fondo de ahorro de Colombia - crédito Colpensiones/Colprensa

Dichas situaciones pueden derivar en la ausencia de semanas en el registro oficial, lo que impacta en la posibilidad de acceder a una pensión.

Corrección de la historia laboral

Colpensiones confirmó que los afiliados tienen la opción de solicitar la corrección de la historia laboral y recuperar semanas no registradas, siempre que logren demostrar que los aportes sí se hicieron. El proceso se fundamenta en la información contenida en el historial laboral del cotizante y en los documentos que este aporte para respaldar los periodos faltantes. La entidad advierte que el resultado del trámite dependerá en gran medida de la calidad de los soportes entregados y del tiempo durante el cual la empresa no reportó correctamente los aportes al sistema.

Para iniciar el proceso de recuperación de semanas, el afiliado debe reunir y presentar una serie de documentos:

  • Documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería, ampliado al 150%.
Ahorrar es clave para el
Ahorrar es clave para el futuro de los trabajadores colombianos - crédito Juan David Duque/Reuters
  • Formulario de Solicitud de Corrección de Historia Laboral indispensable para identificar los periodos no reportados.
  • Adjuntar soportes de cotización, como certificados laborales, comprobantes de pago, desprendibles de nómina u otros documentos que demuestren que los aportes se hicieron de forma efectiva.

Antes de presentar la solicitud, Colpensiones recomienda:

  • Revisar la historia laboral para identificar errores o vacíos.
  • Una vez detectadas las inconsistencias, el afiliado debe radicar los documentos en uno de los canales habilitados: un Punto de Atención Colpensiones (PAC), un SuperCADE o por medio de la plataforma virtual de la entidad.
  • El trámite puede hacerse de manera presencial o en línea, según la preferencia y disponibilidad del solicitante.

Cuándo hay respuesta a la solicitud

El tiempo de respuesta para la recuperación de semanas varía según la cantidad de periodos a corregir y la complejidad del caso. Colpensiones señala que el proceso depende tanto de los soportes entregados como del tiempo durante el cual la empresa no reportó los aportes. Por ello, la entidad recomienda aportar la mayor cantidad de pruebas posibles para respaldar la solicitud y agilizar la resolución del trámite.

El acceso a la pensión
El acceso a la pensión garantiza calidad de vida los trabajadores - crédito Luisa González/Reuters

La ley colombiana establece que, para acceder a la pensión en el Régimen de Prima Media, se requieren en la actualidad 1.300 semanas cotizadas, según el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. Sin embargo, se proyecta que hacia 2030 las mujeres podrán pensionarse con 1.150 semanas, lo que equivale a 22 años y dos meses de aportes continuos, si se considera que un año tiene 52 semanas.

Dichas cifras son fundamentales para que los afiliados planifiquen su retiro y verifiquen si cumplen con los requisitos exigidos.

Cómo conocer el número de semanas cotizadas

Para conocer el número de semanas cotizadas, los afiliados pueden consultar su historia laboral por medio de la página web oficial de Colpensiones de la siguiente forma:

  • Acceder al portal de servicios en línea denominado ‘Mi historial laboral’.
  • Iniciar sesión o crear una cuenta para acceder a la información.
  • La consulta puede hacerse de forma presencial al agendar una cita en un punto de atención y al presentar la cédula de ciudadanía.

