Colombia

Colpensiones define el monto de la pensión tras cumplir 1.300 semanas según el salario base y aportes

Al completar 1.300 semanas cotizadas, los afiliados a Colpensiones pueden iniciar el trámite pensional

- crédito Colpensiones/Colprensa
- crédito Colpensiones/Colprensa

La posibilidad de acceder a una pensión en Colombia está condicionada al cumplimiento de requisitos establecidos en el sistema público administrado por Colpensiones, entre ellos la edad y el número mínimo de semanas aportadas.

Al alcanzar las 1.300 semanas de cotización, los ciudadanos pueden solicitar el reconocimiento de su pensión de vejez, proceso que inicia con la verificación del historial laboral y de los aportes realizados durante toda la vida activa.

De acuerdo con la información disponible en el portal oficial de Colpensiones, el primer paso del trámite consiste en revisar que cada semana cotizada esté debidamente registrada, validando empleadores, periodos y valores reportados.

Colpensiones y las semanas cotizadas
Colpensiones y las semanas cotizadas para la pensión - crédito Colprensa

Este control es clave para determinar si se cumplen las condiciones exigidas por la ley y para establecer el cálculo correcto del monto mensual que recibirá el pensionado.

El valor de la mesada no es uniforme para todos los afiliados. Cada persona recibe una suma diferente, directamente relacionada con los aportes efectuados al sistema, en especial con el salario devengado durante los últimos 10 años anteriores a la solicitud. Sobre ese promedio salarial se aplica el porcentaje definido para el régimen de prima media, que actualmente corresponde al 65 % del ingreso base de liquidación.

Para facilitar este proceso, Colpensiones dispone de un simulador digital, mediante el cual los usuarios pueden estimar de manera anticipada el valor aproximado de su pensión. La entidad explica que esta herramienta permite conocer un cálculo referencial y que está dirigida a quienes se encuentran a más de 10 años de cumplir la edad de pensión, excluyendo a los beneficiarios del Régimen de Transición.

En su explicación institucional, Colpensiones señala: “Con el objetivo de acompañarte día a día en la construcción de tu pensión, hemos diseñado el siguiente aplicativo que te permitirá calcular un valor aproximado de la mesada pensional en Colpensiones. Ten en cuenta que este simulador realiza el cálculo de la pensión para quienes se encuentran a más de 10 años de la edad de pensión. (No aplica para beneficiarios del Régimen de Transición)”.

FOTO DE ARCHIVO. Personas esperan
FOTO DE ARCHIVO. Personas esperan frente a una oficina del gestor público de pensiones Colpensiones, en Bogotá, Colombia, 12 junio, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta.

Además del cálculo inicial, los afiliados deben considerar que la pensión está sujeta a ajustes anuales, los cuales se reflejan en las mesadas que se pagan durante cada vigencia. Para quienes ya reciben una pensión, es importante revisar si el monto corresponde al salario mínimo legal vigente, ya que este factor determina el mecanismo de incremento aplicable.

Cuando la mesada equivale a un salario mínimo, el aumento anual se define con base en el ajuste que se acuerde en las mesas de negociación del salario mínimo. En contraste, si la pensión es superior a ese valor, el incremento se realiza conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística al cierre de cada año.

Otro aspecto relevante dentro del sistema pensional es el aporte a salud. Los pensionados que reciben mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben cotizar el 4 % para salud, condición que se mantiene de acuerdo con las disposiciones vigentes informadas por Colpensiones. Este descuento se aplica directamente sobre el valor mensual recibido.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Los ajustes anuales no solo impactan las 12 mesadas ordinarias, sino también las mesadas 13 y 14, en los casos en que el pensionado tenga derecho a estos pagos adicionales. Por esta razón, los beneficiarios deben estar atentos a los comunicados oficiales del fondo, en los que se indican fechas de pago y valores actualizados.

Colpensiones también recuerda que los pensionados tienen derecho a solicitar aclaraciones o presentar reclamaciones si consideran que el monto asignado no corresponde a su historial de aportes. La legislación contempla mecanismos formales para revisar los cálculos y resolver eventuales inconsistencias en los registros laborales.

El incremento anual de las pensiones **se verá reflejado en el primer pago realizado a finales de enero de 2026, momento en el cual los usuarios pueden verificar el valor consignado en sus cuentas bancarias. A partir de ese pago, los pensionados cuentan con información actualizada para proyectar ingresos y calcular prestaciones como las primas que se reconocen en junio y diciembre.

Este contenido fue elaborado con base en información publicada por Semana, en relación con los parámetros establecidos por Colpensiones para el cálculo y pago de las pensiones en el régimen público colombiano.

