Gobierno chileno reaccionó a duros mensajes de Gustavo Petro en los que trató a José Antonio Kast de ‘nazi’: enviará nota de protesta

El presidente Gustavo Petro se pronunció del triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile - crédito AP - EFE

La contundente victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones de Chile, en la que superó a la oficialista Jeannette Jara, ha desencadenado una reacción diplomática inesperada entre Santiago y Bogotá. Y todo por los duros mensajes en las redes sociales del presidente colombiano Gustavo Petro, en los que calificó al mandatario electo como un “nazi” y aliado de la dictadura; todo por sus nexos familiares y por su corriente política.

El Gobierno austral, a través de su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió de manera formal a las declaraciones del primer mandatario, que expresó su rechazo al resultado electoral con palabras que han sido calificadas como “dichos inaceptables”. En el centro de la controversia se encuentra la afirmación de Petro, que causó mayor controversia: “Jamás le daré la mano a un nazi”, una vez conocida la victoria del líder de ultraderecha.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El electo presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el mandatario saliente, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda - crédito Esteban Félix/AFP

Elizalde anunció la inminente presentación de una nota de protesta dirigida al jefe de Estado, y explicó la motivación detrás de esta medida. “Se ha tomado una decisión para hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena. Finalmente, el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado”, afirmó el funcionario en la rueda de prensa, en la que zanjó la posición de la administración de Gabriel Boric sobre el particular.

¿Qué dijo Gustavo Petro que causó controversia en las redes?

La reacción de Petro ante la elección de Kast causó toda clase de comentarios, y distó del mensaje que publicaron, por ejemplo, sus aliados en la región: los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum: que pese a que el político de 59 años es de bases pinochetistas, pues era conocida su afinidad con el dictador Augusto Pinochet, lo felicitaron. Así como lo hicieron Boric y Jara, en respeto del proceso democrático en el que resultó elegido.

La advertencia de Petro se extendió más allá de las fronteras chilenas, aludiendo a una amenaza continental. “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”, expresó el jefe de Estado, que hizo un llamado a la resistencia regional.“Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, agregó el jefe de Estado en su mensaje inicial en X, en respuesta al presidente argentino Javier Milei.

Con esta publicación en X, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a la victoria de José Antonio Kast en Chile - crédito @petrogustavo/X

Del mismo modo, en una segunda publicación, Petro fue más allá y si bien inició con un tono neutro, a medida que fue avanzando en la exposición de sus ideas, arreció en su tono y no dudó en llamar al electo presidente chileno como un nazi. “El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles”, afirmó Petro en el primer apartado de un duro post.

El mandatario colombiano denunció la censura de sus opiniones en redes sociales, e insistió en la gravedad de lo ocurrido, comparándolo con la muerte de Salvador Allende, derrocado por Pinochet. “Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente”, sostuvo Petro, que fue aumentando el calibre de sus afirmaciones, al acusar a Kast por el pasado de su familia: pues su papá hizo parte del partido Nazi y llegó a Chile.

El presidente Gustavo Petro se refirió en un segundo y fuerte mensaje a la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile - crédito @petrogustavo/X

Petro calificó esto como una amenaza existencial. “Jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”, declaró. En su análisis, la elección representa una paradoja histórica, pues a su juicio es “triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, acotó.

Por último, el presidente colombiano evocó la figura de Pablo Neruda y la memoria cultural chilena como símbolos en riesgo. “Que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de esa casa, y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fui abandonado para nada”, relató el presidente colombiano, en relación con una de sus visitas al país austral, en septiembre de 2023.