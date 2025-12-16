Colombia

La nota de protesta del Gobierno chileno por palabras de Gustavo Petro sobre José Antonio Kast produjo reacciones de políticos: “Se creyó Chávez”

El Gobierno de Chile formalizó su inconformidad ante la embajada de Colombia en Santiago por los comentarios “desobligantes” del presidente colombiano contra el presidente electo José Antonio Kast

Las reacciones de dirigentes políticos
Las reacciones de dirigentes políticos en ambos países se intensificaron luego de que el mandatario colombiano emitiera opiniones sobre el resultado electoral en Chile y la postura del gobierno chileno - crédito AP - EFE

El Gobierno chileno anunció el 15 de diciembre la entrega de una nota de protesta al embajador colombiano en Santiago a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el triunfo electoral de José Antonio Kast, candidato de extrema derecha, en las presidenciales de Chile.

Las autoridades calificaron de “inaceptables” los comentarios del mandatario colombiano.

La entrega de la nota de protesta por parte de Chile no pasó desapercibida en Colombia.

Diversos dirigentes opositores al gobierno de Gustavo Petro expresaron su rechazo y difundieron críticas frente a la posición adoptada por el mandatario colombiano tras la reacción oficial chilena.

Y es que en un fragmento de uno de sus mensajes sobre la victoria de Kast, Gustavo Petro dijo que “el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”.

Frente a la controversia diplomática entre Chile y Colombia, el partido opositor Cambio Radical utilizó su cuenta oficial en X para cuestionar duramente la actitud del presidente Gustavo Petro.

En su mensaje, señalaron que el mandatario colombiano ha cometido errores al referirse al presidente electo de Chile y criticaron tanto su manejo de las relaciones internacionales como la situación interna del país.

La colectividad enfatizó la necesidad de un cambio en el liderazgo para las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

“De ridículo en ridículo: Petro se creyó Chávez, llamó ‘nazi’ a Kast y lo comparó con Pinochet. Pensó que Boric se lo aguantaría por ser de izquierda. Error. Desde Chile anuncian nota de protesta. En casa el caos; afuera, el bochorno. Solo podemos decir que en el 2026 nos urge un Cambio Radical”, escribió la colectividad en su mensaje.

