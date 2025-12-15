Delegación del Gobierno en los diálogos de paz con ELN rechazó el paro armado anunciado por esa guerrilla: “Carece de todo sentido”

La jefa de la Delegación del Gobierno colombiano en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Vera Grabe (i), y el senador Iván Cepeda (d), hablan durante una rueda de prensa este 15 de agosto de 2024, en Bogotá (Colombia) - crédito EFE/ Jorge Gil

El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de efectuar un paro armado de 72 horas en varias ciudades principales del país y sus áreas metropolitanas ha generado rechazo unánime en los sectores políticos, económicos y sociales de Colombia.

Ese fue el caso de la delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz con el grupo armado, que condenó la medida y exigió la liberación de los militares y población civil que estén retenidos por la organización alzada en armas.

En un comunicado publicado el lunes 15 de diciembre de 2025, la delegación oficialista resaltó que la protesta armada, que el ELN justifica como respuesta a supuestas acciones del Gobierno de Estados Unidos, solo perjudica a las comunidades y carece de fundamento como forma de manifestación política.

“La Delegación del Gobierno Nacional en los Diálogos de Paz con el ELN rechaza, como siempre lo ha hecho, la decisión del ELN de realizar un paro armado nacional que solo afecta a las comunidades. Además, la protesta contra las medidas del Gobierno norteamericano que se dirige contra las comunidades en el territorio carece de todo sentido”, aseguraron en la misiva.

Así mismo, reiteraron su llamado a la guerrilla para que deponga la medida y avance en gestos humanitarios que contribuyan a la construcción de confianza en el proceso de paz.

“Hacemos un llamado al ELN de desistir de esta acción y a que libere a los funcionarios y a todas las personas que mantiene secuestradas como un gesto de humanidad en estas fechas”, concluyeron.