Colombia

Daniel Quintero insiste en ser candidato presidencial para el 2026: recibió aval del partido Aico

Pasto se convirtió en el escenario donde el movimiento Partido de Autoridades Indígenas de Colombia le otorgó su aval al controvertido exalcalde de Medellín

Guardar
Daniel Quintero será precandidato presidencial
Daniel Quintero será precandidato presidencial en las elecciones 2026 - crédito @quinterocalle/Instagram

El respaldo político para Daniel Quintero como aspirante presidencial empezó a definirse durante una reunión en Pasto con el Partido Autoridades Indígenas de Colombia (Aico).

Según información difundida por Caracol Radio, la colectividad decidió otorgar a Quintero el aval necesario para su postulación rumbo a los comicios de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La confirmación oficial por parte del exalcalde de Medellín se espera tras finalizar el encuentro con representantes de la organización en la capital de Nariño.

En mensajes difundidos a través de la red social X, Quintero anticipó: “Mañana 15 de diciembre esperen una buena noticia”.

Daniel Quintero ya había anticipado
Daniel Quintero ya había anticipado que hoy 15 de diciembre daría una buena noticia a sus seguidores - crédito @QuinteroCalle

En otro trino desde Pasto, expresó: “Bueno Colombia, llegamos a Pasto, ya les voy a dar una noticia”.

El respaldo de Aico posiciona a Quintero como protagonista en la carrera electoral que iniciará próximamente.

Según La Silla Vacía, la postulación de Quintero surge tras una gestión en la que Roy Barreras, aspirante presidencial de La Fuerza, fue clave para facilitar el aval. De acuerdo con el portal, Barreras “sirvió de puente para que Quintero pudiera competir el próximo año”.

La alianza entre ambos sectores quedó en evidencia recientemente, ya que Barreras otorgó el aval a Juan David Duque, figura próxima al quinterismo, como parte de su lista al Senado.

Daniel Quintero afirmó desde Pasto:
Daniel Quintero afirmó desde Pasto: "hoy les voy a dar una noticia" - crédito @QuinteroCalle

Según la información publicada, el plan consistiría en que Quintero se integre al Frente Amplio. Barreras y el sector del petrismo, representado por Iván Cepeda, buscan que partidos aliados al actual presidente y organizaciones de centro participen en una consulta interpartidista prevista para marzo.

Quintero, bajo este formato, se sumaría como uno de los precandidatos en la contienda presidencial. Sin embargo, persisten dudas en el terreno legal.

La Silla Vacía recordó que Quintero ya había renunciado a su precandidatura presidencial en el Pacto Histórico pocos días antes de la consulta de octubre. La interrogante radica en si le será permitido obtener nuevamente un aval y presentarse en una consulta distinta, debido a las restricciones que existen al respecto.

Hasta el momento, Daniel Quintero no se ha pronunciado oficialmente.

Daniel Quintero no desiste de
Daniel Quintero no desiste de su candidatura presidencial para las elecciones 2026 - crédito Daniel Quintero/Facebook

Juan David Duque, exmano derecha de Quintero, aspira al Senado con aval de Roy Barreras pese a investigación disciplinaria

Juan David Duque, exsecretario privado durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, figura en la lista al Senado del Frente Amplio Unitario avalado por el partido Fuerza de la Paz, liderado por Roy Barreras.

La información fue confirmada por Caracol, medio que detalla que Duque enfrenta investigaciones disciplinarias abiertas por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Duque fue uno de los funcionarios más cercanos al exalcalde Quintero, participando en la administración entre 2020 y 2023. Su gestión estuvo en el foco público luego de recibir cargos disciplinarios por el presunto manejo irregular de los fondos fijos reembolsables, conocidos como la caja menor del despacho de la alcaldía.

La Procuraduría investiga si existió omisión en el control y vigilancia de estos recursos, lo que habría facilitado usos inadecuados para gastos urgentes y excepcionales.

Juan David Duque también fue
Juan David Duque también fue jefe de debate de Daniel Quintero - crédito Prensa Daniel Quintero

Como resultado de este episodio, el Concejo de Medellín impulsó y aprobó una moción de censura que llevó a la salida de Duque de su puesto, un hecho inédito en el contexto político de la ciudad.

“En el proceso, el Ministerio Público compulsó copias para analizar posibles responsabilidades de otros altos funcionarios de la administración Quintero”, indicó el medio citado. Además de su paso por la alcaldía, Duque se desempeñó como jefe de debate y estratega político principal en la frustrada candidatura presidencial de Daniel Quintero.

La inclusión de su nombre en la lista al Senado por Fuerza de la Paz, coalición que hace parte del Frente Amplio Unitario, representa el intento de fortalecer la presencia de estos sectores en las próximas elecciones legislativas.

Llama la atención que Daniel Quintero apoya a Alex Xavier Flórez Hernández en el puesto 14 de la lista del Pacto Histórico para el Senado, mostrando que mantiene influencia a través de distintos movimientos políticos.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroPrecandidatos presidencialesElecciones 2026Elecciones ColombiaPartido AICOColombia-Noticias

Más Noticias

Cómo consultar los comparendos de tránsito en el Simit con el número de placa: le contamos

Entre las infracciones frecuentes que comenten las personas son la de conducir en estado de embriaguez, no respetar la luz roja de los semáforos y/o pares, y no contar con el Soat, o que este encuentre vencido

Cómo consultar los comparendos de

Hombres y mujeres con estas edades pueden recuperar semanas cotizadas perdidas en Colpensiones: así se hará en 2026

Los que hayan cotizado a pensión pueden consultar los registros en línea permite detectar errores y recuperar semanas antes de solicitar el retiro

Hombres y mujeres con estas

Karol G sorprendió con drástico cambio de ‘look’ mientras disfrutaba de unas vacaciones en Hawái

La cantante colombiana renovó su apariencia con un corte a la altura del cuello y explicó que busca cuidar la salud de su cabello y estimular su crecimiento durante una etapa de bienestar personal

Karol G sorprendió con drástico

Piden detención domiciliaria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso de la Ungrd

El delegado del Ministerio Publicó avaló la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General de la Nación contra los exministros del Gobierno Petro

Piden detención domiciliaria contra los

Héctor Olimpo ya no aspirará a la Presidencia en 2026: renunció a su candidatura y ahora le apostará al Congreso

El precandidato presidencial ya había presentado las firmas ante la Registraduría para su inscripción, pero ahora reemplazará la vacante que dejó su hermana, Karina Espinosa, en el senado por el Partido Liberal

Héctor Olimpo ya no aspirará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió con drástico

Karol G sorprendió con drástico cambio de ‘look’ mientras disfrutaba de unas vacaciones en Hawái

Exesposa de Mario Alberto Yepes reveló detalles de su divorcio del excapitán de la selección Colombia: “Tenía que ser así”

Marulito Vlogs, reconocido creador de contenido, asegura que le están haciendo brujería: “Es real, existe”

Lina Tejeiro habló de la muerte de su perro, Romeo, y conmovió a sus seguidores: “Se fue un pedacito de mí”

Andrea Serna aclaró si el ‘Desafío del siglo XXI’ es o no libreteado: “Puede ir variando un poco en el camino”

Deportes

Colombianos sorprenden por la cantidad

Colombianos sorprenden por la cantidad de entradas para el Mundial 2026 que han pedido: superan a los argentinos y a los europeos

Palmeiras es tetracampeón del campeonato Paulista femenino con cuatro colombianas en su plantilla

Presidente de Deportivo Pereira incumplió órdenes de la Superintendencia de Sociedades: deberá pagar millonaria multa

Fernando Gaviria recibió dura condena por conducir borracho en Mónaco: “Usted es un peligro público”

Deportes Tolima confirmó precio de la boletería para la final de vuelta de la Liga BetPlay: “La hoguera del indio es solo nuestra”