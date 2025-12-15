Caso envenenamiento con talio en Bogotá: Zulma Guzmán confesó la relación que tuvo con padre de una de las niñas fallecidas

Zulma Guzmán confirma su relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas - crédito captura de video

El caso del envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos menores en el norte de Bogotá sigue revelando detalles, tras las recientes declaraciones de Zulma Guzmán Castro, señalada como presunta implicada, y del abogado de la familia de las víctimas.

Mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación, el proceso se encuentra en una fase decisiva, con un acervo probatorio que, según el representante legal de los familiares, compromete de manera significativa a la empresaria.

La empresaria, desde el exterior, describió que este antecedente la habría convertido en un “objetivo fácil” para los investigadores.

“Lastimosamente, yo fui amante de él durante muchos años, más de seis”, aseguró Guzmán a Focus Noticias, añadiendo que “la relación con él era básicamente clandestina y nos veíamos en mi casa o en algún otro sitio en Bogotá”.

Los detalles sobre el fin de la relación también emergieron durante la entrevista: “Desde comienzos de 2020 fue que se terminó lo que teníamos los dos”, explicó Guzmán.

La señalada por el crimen aclaró que en el medio mencionado que pese a intercambios esporádicos de mensajes y llamadas, nunca conoció a la familia de De Bedout ni a sus hijos, ni frecuentó sus casas o fincas: “A sus hijos nunca los conocí”, confirmó.

De la esposa de De Bedout, Guzmán refirió que solo supo de su muerte a través del propio empresario, quien le mencionó que había fallecido de cáncer y que “habían tenido un susto… porque ella había tenido una intoxicación por una sustancia”, sin precisar si se trató de talio.

El caso recobró vigencia pública a partir de estas declaraciones, coincidiendo con el avance de la investigación que lidera la Fiscalía. Mientras tanto, Guzmán denunció lo que considera una exposición mediática injusta y defendió su derecho a contradecir “una versión falsa y tergiversada”.

De esta manera, la mujer insistió en su inocencia en relación con el envío de frambuesas contaminadas y subrayó que mantiene la determinación de demostrarlo en el proceso judicial. “Siento que tengo derecho a corregir una versión falsa y tergiversada”, declaró a Focus Noticias.

Guzmán, quien salió de Colombia el 13 de abril de 2025 rumbo a Argentina para cursar una maestría, rechazó categóricamente que su partida buscara eludir a la justicia y afirmó estar dispuesta a comparecer ante las autoridades.

Este anuncio recibió una positiva valoración de parte de Majer Abushihab, abogado de la familia de las víctimas, que expresó: “Es una gran noticia que haya decidido hacerlo, ojalá sea cuanto antes”, destacando que la comparecencia permitiría un proceso más transparente.

El mismo abogado, en conversación con Focus Noticias, remarcó que desde la óptica investigativa Guzmán está “absolutamente comprometida” con los hechos investigados, aunque puntualizó que la decisión final corresponde a los jueces y no a los representantes legales.

De esta manera, el jusrista defendió además el actuar de la Fiscalía, calificando la investigación como “quirúrgica”, respetuosa de las garantías procesales y nutrida de pruebas técnicas y testimoniales. Señaló de manera enfática: “Hay un material probatorio absolutamente importante que compromete su responsabilidad muy seriamente”.

GPS en el carro

Guzmán reveló detalles inéditos sobre el uso de tecnología en su relación sentimental. “Yo cometí un error hace muchísimos años. Precisamente, cuando estaba en la relación con Juan, por celos y estar precisamente enredada en todas las mentiras, me retó en que yo no era capaz de saber dónde estaba metido, yo le dije que sí era capaz, y ahí fue cuando busqué la manera de poner el GPS en el carro”, relató Guzmán a Focus Noticias.

La confesión surgió al abordar los rumores sobre la supuesta intención de Guzmán de rentar un cuarto en el apartamento de De Bedout, versión que, según ella, carece de fundamento.

Detalló que “muchos antes de que él llegara, ahí vivía un familiar de mi exmarido que falleció y cuyo apartamento remodelaron para vender y hablando con uno de los herederos me comentó y a mí me pareció interesante mirarlo porque lo conocía y tenía una persona que posiblemente estaba interesada”.

La mujer también explicó que la visita al inmueble estuvo motivada por conocerlo y explorar una potencial compraventa, y remarcó que fue en ese contexto cuando decidió instalar el dispositivo de rastreo.

Finalmente, Guzmán reconoció la vergüenza sentida tras el descubrimiento de su acción por parte de De Bedout, precisando que “eso fue un error. En su momento Juan se dio cuenta y realmente fue como jocoso, para mí fue bastante vergonzoso y pedí disculpas. No volví a mirar nada de ese apartamento”, enfatizó Guzmán en Focus Noticias.