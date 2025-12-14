Colombia

Violencia en Cartagena: Pareja es acribillada frente a su vivienda, una de las víctimas tenía antecedentes judiciales

Los cuerpos quedaron tendidos en la vía después del ataque armado, generando consternación entre los vecinos

El hombre que murió presuntamente
El hombre que murió presuntamente sería alias El Cloro, un delincuente buscado por las autoridades - crédito Redes sociales

La madrugada del 14 de diciembre de 2025, la tranquilidad del barrio Ciudadela 2000 en Cartagena fue abruptamente interrumpida por un violento ataque armado que dejó como saldo la muerte de una mujer y un hombre.

Según lo informado por El Universal, ambos fueron sorprendidos por sicarios que los abordaron mientras se encontraban en el andén, frente a una vivienda del sector, y fueron abatidos a quemarropa.

Las primeras versiones oficiales apuntan a que la pareja recibió varios disparos, la mayoría dirigidos a la cabeza, lo cual generó una escena de pánico entre vecinos.

Imágenes difundidas en redes sociales, en particular en Facebook, muestran los cuerpos juntos en el suelo, ambos con prendas similares: jean, suéter y tenis.

El CTI realizó el levantamiento
El CTI realizó el levantamiento de los cuerpos que quedaron tendidos en plena vía pública - crédito Colprensa

Los cadáveres permanecieron en la vía hasta la llegada del personal técnico de la Sijín, adscrito a la Policía Metropolitana de Cartagena, que realizó la inspección judicial para la recolección de indicios y el traslado a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla.

Las víctimas fueron identificadas como Deisy Tatiana Castañeda Salazar, de 34 años; y Bernardo Blanco Berrío, alias el Cloro o el Blanco.

El doble homicidio en Ciudadela 2000 ha generado zozobra y reflexión entre los residentes, quienes piden a las autoridades redoblar las medidas de seguridad y avanzar con el esclarecimiento del crimen.

Este era el historial criminal de alias El Cloro

Las autoridades confirmaron que sobre Blanco Berrio recaían antecedentes judiciales por concierto para delinquir en el año 2019, porte ilegal de armas en 2022 y amenazas en 2024, registrados en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el historial policial, alias el Cloro figuraba durante años en el cartel de los más buscados de Cartagena.

Imagen de referencia. El hombre
Imagen de referencia. El hombre y la mujer fueron atacados a bala en plena calle - crédito Colprensa

Su detención previa se produjo en octubre de 2022, cuando la Policía Metropolitana allanó una vivienda en el barrio Villa Cádiz donde almacenaban armas y drogas.

En aquel operativo, la Fiscalía detalló que “el inmueble estaba siendo usado para almacenar estupefacientes y armas de fuego”, mientras que los capturados, incluido alias el Cloro, eran parte de la estructura criminal Los Paisas, al servicio del Clan del Golfo.

De las investigaciones policiales se desprende que alias El Cloro tenía vínculos con delitos de extorsión, tráfico de estupefacientes, receptación y organización criminal.

Tras un tiempo fuera de la ciudad, unidades de inteligencia rastrearon que había regresado a Cartagena menos de un mes antes del ataque.

La Policía instó a la comunidad a colaborar aportando datos que permitan avanzar en el esclarecimiento de este doble homicidio. Para ello habilitó la línea de emergencia 123 y el WhatsApp oficial, además de la emisora institucional.

El hombre y la mujer
El hombre y la mujer recibieron varios disparos crédito Pexels

Inseguridad en Cartagena, 297 homicidios en 2025 con corte al 31 de octubre

La ciudad de Cartagena llega a octubre de 2025 con 297 homicidios, según los reportes que El Universal recolecta cada mes, basándose en los comunicados de la Policía Metropolitana y los registros de la morgue de Medicina Legal.

De ese total, 219 corresponden a crímenes cometidos por sicarios, 33 surgieron en riñas, 9 en atracos y 2 corresponden a feminicidios; el resto permanece bajo investigación.

El año arrancó con un registro de 30 asesinatos en enero, de los cuales 21 fueron atribuidos a sicariatos; en febrero se sumaron 24 (18 por sicariato); marzo concluyó con 25 víctimas (17 sicariatos); abril contabilizó 28 homicidios (21 por sicariato); y mayo contabilizó 30, incluyendo 20 perpetrados en ese mismo modus operandi.

El mes más letal fue agosto, alcanzando 44 crímenes, 33 bajo la modalidad de sicariato. Junio ocupó el segundo lugar, con 37 muertes violentas, 26 producidas por sicariato.

En julio se reportaron 31 homicidios y, en septiembre, las autoridades documentaron 24, con 20 ejecutados por sicarios y cuatro en situaciones diversas, entre ellas linchamientos y casos vinculados a procedimientos policiales.

Las cifras consolidan una tendencia de violencia sostenida, requieren respuestas urgentes por parte de las autoridades.

