Una mujer de cabello “rojo” habría estado involucrada en la muerte de menores por talio: sería una allegada de Zulma Guzmán

Zulma Guzmán negó las acusaciones en su contra y aseguró que se defenderá - crédito captura de video

Las autoridades y los medios de comunicación avanzan en en la investigación sobre el envenenamiento con talio que provocó la muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos niñas de 13 y 14 años, en abril de 2025 en Bogotá. Las indagaciones ponen en evidencia nuevos indicios que vinculan la entrega de las frambuesas contaminadas con conexiones internacionales.

Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, dos de los teléfonos utilizados para coordinar el envío de la fruta contaminada están asociados a un mismo correo electrónico con origen en España; país que figura entre los destinos en los que estuvo la empresaria Zulma Guzmán Castro –presunta responsable de los hechos– en los últimos siete meses (tiempo transcurrido desde el envenenamiento), junto a Argentina, Brasil y Reino Unido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades indican que la mujer habría “habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio”, según informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado. La empresaria negó las acusaciones en su contra, pero la investigación apunta a que coordinó el envío de las frutas, que fueron entregadas en el apartamento de Juan de Bedout, padre de una de las víctimas.

Las frambuesas estaban contaminadas con talio, un metal altamente tóxico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reparto de las frambuesas se realizó a través de un joven domiciliario, que al parecer desconocía la naturaleza tóxica del encargo. El Tiempo conoció el testimonio del padre de Inés de Bedout sobre la manera como fueron entregadas las frambuesas. Según indicó, su hija le informó que, de acuerdo con lo que expuso el domiciliario al llegar con el pedido, una mujer de cabello rojo, que vive un edificio blanco, le ofreció una propina para asegurar la entrega de las frambuesas, que iban dirigidas a Martín, uno de los hijos de De Bedout.

El repartidor indicó que las frutas habían sido enviadas a manera de regalo, puesto que nadie en la casa había hecho ningún pedido similar. Finalmente, ante la insistencia del trabajador, las recibieron. “Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal. Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, detalló la Fiscalía en su momento.

La investigación del medio de comunicación citado detalla que la mujer de cabello rojo podría ser una allegada de Guzmán Castro y su rol en el crimen habría sido crucial: habría monitoreado el proceso de entrega hasta confirmar que la fruta fuera enviada al apartamento de los De Bedout. Así, tanto las menores de edad que fallecieron, como otra niña y un joven de 21 años (hermano de una de ellas), ingirieron los alimentos contaminados.

El talio es un metal altamente tóxico, prohibido para usos domésticos y peligrosamente fácil de absorber por el cuerpo humano - crédito Dimateria

Todos presentaron síntomas de intoxicación y fueron trasladados de urgencias a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Una de las menores murió el 5 de abril de 2025; días después falleció otra de ellas. Los otros dos afectados lograron sobrevivir gracias a la intervención del personal de salud.

Zulma Guzmán negó señalamientos en su contra: “No soy yo”

La empresaria señalada como responsable de los hechos, que es fundadora y CEO de una empresa llamada Car-B S.A.S., indicó a Focus Noticias que no estuvo relacionada con el envenenamiento de las menores de edad y del joven. Aseguró que se defenderá de las acusaciones. Mientras tanto, las autoridades la buscan: emitieron una orden de captura en su contra y una notificación roja de Interpol para ubicarla fuera del país.

Se emitió una notificación roja de la Interpol para buscar a Zulma Guzmán fuera del país - crédito Europa Press

“Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello, sin embargo, pues ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia y con el abogado y con las pruebas que tengo”, dijo Guzmán al medio citado.