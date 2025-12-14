Colombia

Gobierno Petro afirmó que habrá gas vehicular para TransMilenio en 2026 y negó desabastecimiento en el país

El Ministerio de Minas de Energía respondió a ProBogotá, que aseguró que en Colombia habrá un desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) en 2026

El Ministerio de Minas aseguró que ese tipo de versiones “buscan generar incertidumbre en la capital en un contexto preelectoral” - crédito Alcaldía de Bogotá

Según ProBogotá Región, la capital colombiana se perfila como una de las ciudades más afectadas por la crisis energética, que podría elevar las tarifas del transporte y los servicios públicos en la capital.

También advirtió sobre la posibilidad de un desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) para TransMilenio en 2026.

“En el caso del transporte masivo, el riesgo de una rápida parálisis de la operación en Bogotá es alto porque el sistema de transporte de buses TransMilenio depende de un 15% de flota que usa únicamente gas natural”, se lee en el comunicado emitido por ProBogotá.

Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía indicó que no existe riesgo de desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) ni para Transmilenio ni para el resto del país en 2026.

El Ministerio de Minas y Energía indicó que no existe riesgo de desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) ni para Transmilenio ni para el resto del país en 2026 - crédito Ministerio de Minas

Para la cartera, las versiones recientes “buscan generar incertidumbre en la capital en un contexto preelectoral”.

El Ministerio de Minas divulgó la información oficial del Gestor del Mercado de Gas Natural, función que cumple la Bolsa Mercantil de Colombia. Según este reporte, los datos preliminares del balance entre oferta y demanda reflejan un cubrimiento superior al 98% de la demanda proyectada de gas natural para 2026.

Así las cosas, la cartera afirmó que esto contradice cualquier versión sobre una escasez estructural.

“El país cuenta con un Gestor del Mercado precisamente para garantizar transparencia, información confiable y decisiones basadas en datos. Desconocer estos informes oficiales solo contribuye a generar pánico injustificado y presiones artificiales sobre los precios”, señaló el Ministerio de Minas y Energía.

La entidad advirtió que la generación de alarmas infundadas sobre el abastecimiento puede inducir “tensiones innecesarias en el mercado”, afectar a los usuarios y abrir espacio a fenómenos especulativos, razón por la cual precisaron que el Gobierno nacional actuará con decisión para proteger el interés público.

“El Gobierno del presidente Gustavo Petro no permitirá que se juegue con el bolsillo de los ciudadanos ni con un servicio esencial. Gas natural habrá el necesario en 2026 y el Estado ejercerá plenamente sus funciones de vigilancia, control y regulación del mercado”, reiteró la cartera de Minas y Energía.

El Ministerio de Minas advirtió que la generación de alarmas infundadas sobre el abastecimiento puede inducir “tensiones innecesarias en el mercado” - crédito ProBogotá

El Ministerio de Minas hizo un llamado a los actores institucionales, fundaciones y formadores de opinión a actuar con responsabilidad, consultar las fuentes oficiales y evitar difundir información que no se sustente en los datos públicos del Gestor del Mercado.

Finalmente, el Gobierno nacional, a través del pronunciamiento del Ministerio de Minas y Energía, reafirmó “su compromiso con la seguridad energética, la transparencia del mercado del gas natural y la protección de los usuarios, en especial del transporte público y de los sectores más vulnerables del país”.

Qué dijo ProBogotá Región

ProBogotá Región alertó que Bogotá podría estar entre las ciudades más perjudicadas por la crisis energética nacional. Según esta organización, el descenso en la oferta de gas y la creciente dependencia de las importaciones amenazan con elevar las tarifas del transporte público y de los servicios domiciliarios.

De acuerdo con ProBogotá, la situación representa un riesgo inmediato especialmente para TransMilenio, sistema donde el 15% de los buses opera solo con gas natural. Detallan que los contratos de suministro para estos vehículos finalizan en noviembre de 2025 y que no hay opciones de renovación ante la falta de disponibilidad local.

La única alternativa identificada por la organización sería importar gas, lo que implicaría costos significativamente mayores y, como indican, presión sobre las tarifas y sobre la estabilidad financiera del sistema.

Las reservas de gas en Colombia han caído un 45% desde 2018, generando un déficit estructural que se agravará hasta 2029, según ProBogotá - crédito ProBogotá

ProBogotá menciona que Colombia está atravesando el momento de mayor tensión energética en veinte años, con una reducción del 45% en las reservas de gas desde 2018 y la acelerada declinación de los campos más relevantes. También advierten que, a partir de diciembre de 2025, el país enfrentará déficits estructurales de gas cada vez mayores.

Según el comunicado de ProBogotá, la ciudad y el interior ya dependen parcialmente del gas importado desde Cartagena, lo que aumenta el costo debido a la distancia y a tarifas que afectan más a regiones alejadas de la costa.

Además, señalan que la industria —consumidora del 27% del gas nacional— comenzó a sustituir este recurso por combustibles como el diésel, generando incrementos de costos, mayores emisiones y riesgos para la competitividad y el empleo.

