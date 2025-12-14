Cierres parciales en corredor vial de Cundinamarca durante fin de año afectará a Guaduas, Villeta, La Vega, Nocaima, entre otras zonas

Las restricciones viales se mantendrán hasta el 23 de diciembre entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. en Cundinamarca - crédito @JorgeEmilioRey/X

El Ministerio de Transporte anunció la realización de cierres parciales temporales en distintos tramos del corredor vial que conecta los municipios de Guaduas, Villeta, La Vega, Nocaima y San Francisco en el departamento de Cundinamarca.

Estas restricciones, que se mantendrán hasta el 23 de diciembre entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., forman parte del proyecto de modernización tecnológica del sistema Sinitt y permitirán la instalación y adecuación de nuevos equipos para fortalecer la gestión del transporte en una de las vías nacionales más transitadas.

Los trabajos de modernización del sistema Sinitt buscan fortalecer la gestión del transporte en una de las vías más transitadas del país - crédito Gobernación de Cundinamarca

Los trabajos afectarán ambos sentidos en puntos específicos a lo largo del corredor, con un manejo regulado del tráfico para minimizar el impacto en la circulación. Según informó la entidad, los puntos donde habrá cierres parciales serán los siguientes:

Guadua K84+400 – PR 33+100 – Costado norte K92+700 – PR 40+780 – Costado sur K111+100 – PR 44+100 – Costado norte

Villeta K118+050 – PR 50+950 – Costado norte K132+150 – PR 61+800 – Costado norte K75+460 – PR 69+320 – Costado derecho K78+160 – PR 66+350 – Costado norte K79+670 – PR 65+185 – Costado sur K79+700 – PR 65+210 – Costado norte K80+800 – PR 64+080 – Costado sur

Nocaima K61+320 – PR 83+140 – Costado sur K66+920 – PR 78+860 – Costado norte

La Vega K53+345 – PR 91+680 – Costado norte K57+100 – PR 87+450 – Costado sur

San Francisco K47+180 – PR 98+040 – Costado norte



Los cierres afectan ambos sentidos en puntos específicos, con manejo regulado del tráfico para minimizar el impacto en la circulación - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las autoridades reiteraron su agradecimiento a los usuarios de la vía por su comprensión y les instaron a programar sus desplazamientos con anticipación, teniendo en cuenta los posibles retrasos derivados de las obras. La gestión del tráfico incluirá personal encargado de la regulación para procurar la movilidad fluida en los sectores intervenidos.

De manera paralela a estos trabajos, el departamento de Cundinamarca activó su Plan Navidad de movilidad y seguridad vial, que estará vigente hasta el 12 de enero de 2026, periodo en el que se proyecta que más de 10,8 millones de vehículos circulen por las carreteras principales del departamento.

Este plan, calificado como el de mayor alcance anual, busca garantizar condiciones óptimas para la temporada de fin de año, caracterizada por un significativo incremento en la demanda de movilidad.

La Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, en coordinación con la Policía de Tránsito, será la responsable de liderar las acciones operativas, entre las que destaca el despliegue de cerca de 500 unidades policiales para reforzar la regulación y la gestión del tráfico durante los días de mayor flujo vehicular.

El departamento también implementará más de 180 horas de monitoreo aéreo con drones y mantendrá operativos de control en vía, acompañándolo con jornadas de sensibilización orientadas a la prevención de la accidentalidad.

La Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito desplegarán cerca de 500 unidades y 180 horas de monitoreo aéreo con drones - crédito Gobernación de Cundinamarca

La preocupación por la seguridad vial se acentúa al considerar las cifras de accidentalidad registradas en diciembre, mes que representó el mayor riesgo vial en la región durante 2024 con 73 fallecidos y 125 lesionados. Las estadísticas oficiales resaltan que los motociclistas representaron el 50,7% de las víctimas fatales en ese periodo, mientras que en lo corrido de 2025, el 45% de las sanciones aplicadas en el departamento corresponde a exceso de velocidad, identificado como uno de los causantes principales de fatalidades en carretera.

Como parte de la estrategia de prevención y monitoreo, los ciudadanos disponen del Portal Datos 360 (https://www.cundinamarca.gov.co/observatorios/ceis/portal-gis-movilidad-360), una plataforma digital donde podrán consultar en tiempo real información relacionada con las velocidades promedio, puntos críticos de la red vial departamental, condiciones climáticas y registros de siniestralidad.

Las autoridades reiteraron la invitación a usar esta herramienta y a estar atentos a los informes y recomendaciones durante la temporada, ajustando la planificación de los viajes ante los anuncios de trabajos viales y operativos en curso.