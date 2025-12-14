Así avanzan el RegioTram y la ampliación de TransMilenio a Cundinamarca: los proyectos clave para mejorar la movilidad en la región

Nuevas obras, generación de empleo y alternativas sostenibles marcan el ritmo de una transformación que promete cambiar la vida diaria en la región - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Cundinamarca-TransMilenio

La Empresa Férrea Regional (EFR) presentó un balance detallado de los proyectos ferroviarios y de transporte masivo que transformarán la movilidad entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca, algunos previstos para comenzar con su operación antes del 2030.

En una rueda de prensa, llevada a cabo el 10 de diciembre, entregó detalles de los avances constructivos, la generación de empleo y el desarrollo de nuevas iniciativas encaminadas al transporte sostenible y eficiente en la región. A continuación el avance de los proyectos viales de la región Bogotá-Cundinamarca.

RegioTram de Occidente

Entre los proyectos de mayor impacto destaca el RegioTram de Occidente, considerado la primera línea de tren de cercanías de Colombia. Este sistema, que ya alcanza un 32% de avance en obras, continúa desarrollándose con la culminación de sus diseños y labores en patios, talleres y la adecuación del antiguo corredor férreo.

De acuerdo con la información aportada por la EFR, el Patio Taller El Corzo, uno de los puntos emblemáticos del proyecto, registra un avance superior al 36%, mientras que las obras en el Patio Taller ANI ya se encuentran finalizadas. Uno de los hitos recientes incluye el inicio de la fabricación de las traviesas, elementos fundamentales en la infraestructura del tren.

La entrada en operación se realizará por fases. El primer tramo, que conectará Facatativá y Fontibón, está programado para octubre de 2027, y la línea completa que llegará hasta el centro de Bogotá se prevé en 2029.

Esto permitirá que los desplazamientos entre la Sabana de Occidente y la capital pasen de tomar hasta tres horas a cerca de una hora, beneficiando la calidad de vida de miles de habitantes de la región. Actualmente, el proyecto genera más de 850 empleos directos y se proyecta que esa cifra aumente conforme avanzan las obras.

RegioTram de Occidente operará con trenes eléctricos articulados de 52 metros de largo, cada uno capaz de transportar 495 pasajeros, y con posibilidad de acoplar dos unidades para desplazar hasta 1.000 personas por trayecto. Se prevén frecuencias de seis minutos en horas pico y doce minutos en horas valle, con velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.

El plan de operación prevé un recorrido entre Bogotá, Funza y Mosquera cada 6 minutos, hasta Madrid cada 12 y hasta Facatativá cada 24 minutos. El sistema contará con 17 estaciones, ofreciendo conectividad directa con redes como TransMilenio y el metro de la ciudad, para beneficiar a más de 140.000 pasajeros al día.

Fases II y III TransMilenio Soacha

El desarrollo vial en la región también incluye la ampliación de TransMilenio a Soacha, cuyas fases II y III alcanzaron una ejecución del 66%. El Patio Portal El Vínculo, el más grande del sistema, ya está finalizado, mientras que se mantienen intervenciones en calzadas, estaciones y sistemas de manejo de aguas lluvias.

Entre los hitos, sobresale la construcción de la Estación Intermedia 3M, pensada para mejorar la integración de Soacha con la red de TransMilenio y rutas alimentadoras. De acuerdo con la administración departamental, este proyecto busca reforzar la conectividad entre Soacha y Bogotá, con el objetivo de disminuir los tiempos de viaje y beneficiar a los más de un millón de ciudadanos que se movilizan cada día por este corredor.

Las intervenciones incluyen la construcción de 4,4 kilómetros de carril exclusivo, un nuevo portal, seis estaciones intermedias, una de integración, varios puentes peatonales y la recuperación de espacio público. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, resaltó que con esta ampliación el sistema podrá pasar de movilizar 100.000 a más de 400.000 pasajeros diarios.

En la capital y su vecindad también avanza la planeación de la Fase IV de TransMilenio a Soacha, que ampliará la Troncal de la avenida Ciudad de Cali y mejorará la movilidad, el acceso peatonal y el acceso al transporte público dentro de Soacha.

RegioTram del Norte

Respecto al RegioTram del Norte, la EFR confirmó que, tras la firma del convenio de cofinanciación, el proyecto entra en su fase de estructuración. Las obras están previstas para empezar en 2029, con operación comercial desde 2034, en beneficio de más de 187.000 pasajeros diarios.

El gerente de la empresa, Orlando Santiago Cely, indicó que el respaldo del gobierno nacional permitirá una inversión cercana a 15,4 billones de pesos, la mayor que ha recibido el departamento para este tipo de infraestructura.

El trazado del RegioTram del Norte cubrirá 48 kilómetros, con nueve estaciones, de las cuales tres estarán integradas con TransMilenio; el recorrido atravesará localidades como Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero, además de veredas y barrios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Cable Aéreo entre La Calera y Bogotá

Por otra parte, destaca la estructuración del Cable Aéreo entre La Calera y Bogotá, que se encuentra en etapa de estudios de factibilidad. Según la EFR, los análisis que comenzarán en 2026 evaluarán la viabilidad técnica, ambiental y económica de esta alternativa, que podría ofrecer una opción limpia, sostenible y alternativa ante la congestión del oriente de Bogotá.

La Empresa Férrea Regional subrayó que, durante 2025, la planeación y ejecución responsable han sido reconocidas con calificaciones sobresalientes de desempeño institucional y recertificaciones de calidad. El trabajo social, desarrollado a través de estrategias pedagógicas como RegioLAB y jornadas de cultura ciudadana, ha acercado los proyectos a la comunidad: más de 10.000 personas participaron en actividades de información y resolución de dudas sobre el futuro de la movilidad regional.

Finalmente, el gerente de la EFR, Orlando Santiago Cely, reafirmó el compromiso institucional, al señalar que el reto es “que Cundinamarca vuelva a viajar en tren”, y que las inversiones en infraestructura permitirán a Bogotá y la región metropolitana mirar hacia un modelo de movilidad moderno, digno y sostenible.