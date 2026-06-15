ELN anunció cese unilateral de fuego durante la segunda vuelta presidencial en Colombia

Mediante un comunicado, la dirección nacional del grupo instruyó a sus integrantes a evitar cualquier operación militar ofensiva contra las Fuerzas Armadas - crédito AFP/Sergio Acero/REUTERS

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un alto el fuego unilateral durante tres días, coincidiendo con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, con el objetivo de no afectar el desarrollo del proceso electoral.

Mediante un comunicado, la dirección nacional del grupo instruyó a sus integrantes a evitar cualquier operación militar ofensiva contra las Fuerzas Armadas estatales desde la medianoche del 20 de junio hasta la medianoche del 23 de junio.

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“El Ejército de Liberación Nacional, reitera una vez más su compromiso con el respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral, realizando un cese el fuego unilateral, durante las elecciones del 21 de junio”, indicó el grupo armado.

El ELN anunció un alto el fuego unilateral durante tres días, coincidiendo con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026 - crédito ELN Voces

El ELN señaló en su pronunciamiento que rechaza cualquier “intromisión” de mandatarios extranjeros en las elecciones y en las decisiones políticas de Colombia.

“Es condenable y no puede aceptarse intromisión alguna de gobernantes de otros países, en las decisiones políticas que solo nos atañen a los colombianos”, indicó el grupo guerrillero.

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La dirección nacional del ELN insistió que ningún integrante del grupo armado debe realizar operaciones o ataques contra las fuerza pública durante el 20 de junio hasta el 23 de junio de 2026.

“La dirección nacional del ELN orienta a toda su fuerza combatiente, a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado, durante el cese el fuego unilateral que iniciará a las 00:00 horas del 20 de junio y concluirá a las 00:00 horas del 23 de junio del presente año”, indicó el grupo armado.

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El Ejército de Liberación Nacional aseguró que respetará su compromiso de no afectar el proceso electoral en todo el territorio nacional y que no amenazará ni atentará contra los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. También indicó que no obstaculizará ni presionará a la ciudadanía en el ejercicio del voto.

“El ELN cumple su palabra de no afectar el proceso electoral y actúa de manera coherente con su política de no amenazar ni atentar contra candidato alguno; y no impedir o forzar a la gente para que vote”, señaló el ELN.

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El Ejército de Liberación Nacional aseguró que respetará su compromiso de no afectar el proceso electoral en todo el territorio nacional y que no amenazará ni atentará contra los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Colprensa

Pronunciamiento del ministro Pedro Sánchez

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la legitimidad del voto en Colombia y pidió evitar que se asocie a los electores con actividades criminales. Indicó que, según la Misión de Observación Electoral, no existen pruebas que vinculen la presencia de organizaciones armadas ilegales con el comportamiento electoral de la población.

Pedro Sánchez remarcó que los ciudadanos ejercen su derecho al voto de manera autónoma y que difundir información falsa sobre presiones de grupos criminales puede debilitar la confianza en la democracia.

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“El EGC o cartel del Clan del Golfo es el grupo criminal mas grande que delinque en Colombia, le sigue el cartel del ELN, luego las disidencias de Mordisco y las de Calarcá; y frente a estas estructuras criminales, la Fuerza Pública ha mantenido la ofensiva para desmantelarlos y anular su amenaza. Más de 16.000 integrantes de estas estructuras han sido neutralizados en los últimos 4 años, y cada 20 horas nuestros militares y policías sostienen un combate (sic)”, indicó el funcionario.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la legitimidad del voto en Colombia y pidió evitar que se asocie a los electores con actividades criminales - crédito @PedroSanchezCol/X

Sánchez también resaltó el esfuerzo de la fuerza pública para enfrentar a estas organizaciones. Destacó la continuidad de las operaciones y el despliegue de 408.000 efectivos, cuyo objetivo será asegurar la tranquilidad durante los comicios.

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Colombia vive días clave antes de las elecciones presidenciales, con una alta movilización de partidos y ciudadanos dentro y fuera del país. El próximo domingo 21 de junio, la nación definirá si Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, o Abelardo de la Espriella, líder del Movimiento Defensores de la Patria, asumirá la presidencia. El ambiente está marcado por el interés social y el debate sobre la seguridad y la integridad del proceso electoral.